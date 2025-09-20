ÃÏÊý¤Ï¾®Ãæ¹â°ì´Ó¤Î¡Ö·Ð±Ä¼Ô°éÀ®³Ø¹»¡×¤Ç¿Í¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤á¡ª ¡Öµ¯¶È¡áÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë¤¹¤ëÀïÎ¬¤È¤Ï¡©
¡¡¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤ËÄ©¤àÁ´¤¯¿·¤·¤¤¡Ö¼ÂÀÓ½Å»ë¡×¤ÎÄó¸À¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡¢ABEMA¡ØFor JAPAN ¥·¡¼¥º¥ó3 #23¡Ù¤¬9·î19Æü¤ËÇÛ¿®¡£¡ÖÃÏÊý¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊ¡²¬»ÔÄ¹¡¦¹âÅç½¡°ìÏº»á¤¬¸ì¤ëÊ¡²¬¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥È¥é¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò Ìî¸ý¾»°ìÏ©»á¤Ï¡Ö¾®Ãæ¹â°ì´Ó¤Î·Ð±Ä¼Ô°éÀ®³Ø¹»¡×¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡Ö°á¿©½»¤Ï¤É¤ÎÃÏ°è¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Ø°á¿©½»¶µ¡Ù¡£Îã¤¨¤Ð¡¢·Ú°æÂô¤Ë¤¢¤ë¥Ü¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÊÁ´ÎÀÀ©¤Î´ó½É³Ø¹»¡Ë¤Ï¡Ø¶µ°é¡Ù¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ê¶µ°é¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡Ë¿Æ¤â°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¡¢¸½¾ìÃ¡¤¾å¤²¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ò¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¾·¤¤¤¿¤ê¡¢¹â¹»À¸¤Ëµ¯¶È·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë³Ø¹»¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Ê¡²¬»ÔÄ¹¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¹âÅç½¡°ìÏº»á¤Ï¡ÖÊ¡²¬¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ë¡Øµ¯¶È²È¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡Êµ¯¶È¤ò¡Ë¿Æ¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ³ÆÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ïµ¯¶È²È¤¬Ä¾ÀÜ¼ø¶È¤ò¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾®Ãæ¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î²ÝÂêÃê½Ð¤«¤é¤½¤ì¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£µ¯¶È¤ò´Ä¶Åª¤Ë°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ò¼õ¤±¤ÆForbes JAPAN WebÊÔ½¸Ä¹¤ÎÃ«ËÜÍ¹á»á¤Ï¡Öµ¯¶È²È¶µ°é¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È°úÂà¤·¤¿Êý¡É¤Ë¤â¤¼¤Ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¿ÍÁ´°÷¤¬µ¯¶È²ÈÀº¿À¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¶µ°é¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤ª¤¤¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£