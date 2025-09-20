ABEMA¿Íµ¤¥¢¥Ê¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î²½¿È¡×¡¡ÀÄ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥³¡¼¥Ç¤ÇËüÇî¤Ø¡ª¡Ö²Ä°¦¤¹¤®Ãí°Õ¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡ABEMA¤ÎÆ£ÅÄ¤«¤ó¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¼ýÏ¿¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç1Æü´Ñ¸÷¤â¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á´¤ÆÊÂ¤Ö¡ªÊÂ¤Ö¡ªÊÂ¤Ö¡ª¤½¤ì¤Ë³¤É÷¤Ç¥¸¥á¥¸¥á¤Ç½ë²á¤®¤ë¤È¤¤¤¦¾Ð¡£Æþ¾ì¤âÂç¹ÔÎó¡¢Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤Ç¡¢·ë¶É¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤Ò¤È¤Ä¤À¤±2»þ´Ö¤Û¤ÉÊÂ¤ÓÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËüÇî¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËüÇî¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀÄ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥³¡¼¥Ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿§¹ç¤¤¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ï¡Ä¡ª¡ª¾Ð¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤«¤é¡Èµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î²½¿È¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¾Ð¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö½ë¤µ¤È¹ÔÎó¤Ç¾¯¤·¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤ò´ñÀ×Åª¤Ë¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®Ãí°Õ¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£