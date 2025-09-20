AKB48¡¦1´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢6ºÐÇ¯²¼ÃËÀ¤È¤Î·ëº§ÈëÏÃ¤ò¹ðÇò¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¿¦¾ì¤Ç¡Ä¡×
¡¡¸µAKB48±ºÌî°ìÈþ¡Ê39¡Ë¤¬¡¢·ëº§Áê¼ê¤ÏÊì¤Î¾Ò²ð¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿6ºÐÇ¯²¼¤Î¹¥ÀÄÇ¯¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±ºÌî°ìÈþ¤È6ºÐÇ¯²¼É×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#3¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡£
¡¡#3¤Ç¤Ï¡È1Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤ÎÉÂ¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖÄ¾Ä²ç´¤í¤¦¡×¤ò´µ¤Ã¤¿¸µAKB48¡¦±ºÌî°ìÈþ¡Ê39¡Ë¤ËÌ©Ãå¡£
¡¡±ºÌî¤Ï20ºÐ¤ÇAKB48¤Î°ì´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢28ºÐ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÃËÀ¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦±ºÌî¤Ï¡¢30ºÐÌÜÁ°¤ÇÎø°¦²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¤â¡ÖÉÝ¤¬¤ê¡¢¿µ½ÅÇÉ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê±ü¼ê¤Ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Îø°¦¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤ÎÉ×¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£±ºÌî¤Ï¡Ö6ºÐÇ¯²¼¤Î¹¥ÀÄÇ¯¡×¤ÈÉ×¤Î¿ÍÊÁ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡É×¤«¤éÌÔ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¡¢±ºÌî¤Ï¸òºÝ2Ç¯¤Ç·ëº§¡£·ëº§ÍâÇ¯¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£