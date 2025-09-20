¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¥ê¥ì¡¼»ø¡¢¤¤¤¶Í½Áª¤Ë½Ð¿Ø¡ªÅÄÃæ´õ¼Â¤ÏÆüËÜµÏ¿&Æþ¾Þ¤Ø¡¡ ¶¥Êâ¤Ï»³À¾ÍøÏÂ¤¬3¸ÄÌÜ¤Î¶âÁÀ¤¦¡Ê8ÆüÌÜ¸«¤É¤³¤í¡Ë
1991Ç¯°ÊÍè34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È2Æü¡£8ÆüÌÜ¤Ï¶¥Êâ2¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£ÃíÌÜÁª¼ê¤È¸«¤É¤³¤í¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
¡È¤ª²È·Ý¡ÉÉü³è¤Ø35km¤ËÂ³¤¯¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹20km¶¥Êâ
ÃË»Ò20km¶¥Êâ¤Ç¤ÏÀ¤³¦Î¦¾å¡¢¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¡Ê19Ç¯¡Ë¤È¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¡Ê22Ç¯¡Ë¤ÇÏ¢ÇÆ¤Î»³À¾ÍøÏÂ¡Ê29¡¢°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤¬À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤È¤·¤Æº£Âç²ñ¤ËÄ©¤à¡£Á°²ó¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¥á¥À¥ë¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜÀª¤Ï¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ëÃ¥¼è¤Ë¸þ¤±»³À¾¡¢´ÝÈøÃÎ»Ê¡Ê33¡¢°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¡¢µÈÀî°¼ÅÍ¡Ê24¡¢¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹ ¡Ë¤Î3Áª¼ê¤¬Æ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¥ê¥ì¡¼»ø¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ½Áª¤Ë½Ð¿Ø¡ª
À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï²áµî2ÅÙ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿ÃË»Ò4¡ß100m¥ê¥ì¡¼¡£ÆÀ°Õ¤Î¥Ð¥È¥ó¥ï¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¶¯¹ë¹ñ¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ19Ç¯¤Î¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¡ÊÆ¼¥á¥À¥ë¡Ë°ÊÍè¤Î¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¤Ï¡¢3Áö¤Ç¶ÍÀ¸¾Í½¨¡Ê29¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï200m¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À±ß·Èô±©¡Ê22¡¢JAL¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¹Í¡£1Áö¡¢2Áö¤ÏÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥à¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¶Ë¤á¤ÆÁªÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥¤¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÏÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¤é¡ÈºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤ÇÄ©¤à
ÆüËÜ¤Ïº£Âç²ñ400m¤ÇÆüËÜÀª²áµîºÇ¹â¤Î6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡Ê23¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤ä¡¢º´Æ£É÷²í¡Ê29¡¢¥ß¥º¥Î¡Ë¤é¡ÈºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤¬Ä©¤à¡£Á°²ó¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬Í½ÁªÇÔÂà¡¢22Ç¯¤Î¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤Ë¤Ï0ÉÃ79ÆÏ¤«¤º¤Î4°Ì¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ÇÈá´ê¤Î¥á¥À¥ë¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
ÆüËÜµÏ¿&Æþ¾Þ¤Ø¡ªÅÄÃæ´õ¼Â¡¢º£Âç²ñ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹
½÷»Ò5000m¤Ç¤ÏÁ°²ó¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤ÇÆ±¼ïÌÜ26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê26¡¢New Balance¡Ë¡£4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢Ï¢Â³Æþ¾Þ¤È¤Ê¤ì¤ÐÆ±¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜÀª½é¤È¤Ê¤ë¡£¼«¿È¤Î»ý¤ÄÆüËÜµÏ¿14Ê¬29ÉÃ18¤Î¹¹¿·¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡Ú¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û
7:30¡Á¡¡½÷»Ò20km¶¥Êâ¡ÊÆ£°æºÚ¡¹»Ò¡¢²¬ÅÄµ×Èþ»Ò¡¢Ìø°æ°½²»¡Ë
9:00¡Á¡¡ÃË»Ò±ßÈ×Åê Í½ÁªA¡ÊÅò¾å¹äµ±¡Ë
9:25¡Á¡¡½½¼ï¶¥µ»¡ 100m
9:55¡Á¡¡ÃË»Ò20km¶¥Êâ¡Ê»³À¾ÍøÏÂ¡¢´ÝÈøÃÎ»Ê¡¢µÈÀî°¼ÅÍ¡Ë
10:00¡Á¡¡½÷»ÒË¤´ÝÅê Í½ÁªAB
10:15¡Á¡¡½½¼ï¶¥µ»¢ ÁöÉýÄ·
10:35¡Á¡¡ÃË»Ò±ßÈ×Åê Í½ÁªB
11:35¡Á¡¡¼·¼ï¶¥µ»¥ ÁöÉýÄ·
11:45¡Á¡¡½½¼ï¶¥µ»£ Ë¤´ÝÅê
¡Ú¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û
19:00¡Á¡¡¼·¼ï¶¥µ»¦ ¤ä¤êÅê
19:05¡Á¡¡½½¼ï¶¥µ»¤ Áö¹âÄ·
19:35¡Á¡¡ÃË»Ò4¡ß400m¥ê¥ì¡¼ Í½Áª¡ÊÆüËÜ¡Ë
19:54¡Á¡¡½÷»ÒË¤´ÝÅê ·è¾¡
20:00¡Á¡¡½÷»Ò4¡ß400m¥ê¥ì¡¼ Í½Áª
20:25¡Á¡¡ÃË»Ò4¡ß100m¥ê¥ì¡¼ Í½Áª¡ÊÆüËÜ¡Ë
20:45¡Á¡¡½÷»Ò4¡ß100m¥ê¥ì¡¼ Í½Áª
21:05¡Á¡¡½÷»Ò¤ä¤êÅê ·è¾¡
21:11¡Á¡¡¼·¼ï¶¥µ»§ 800m
21:29¡Á¡¡½÷»Ò5000m ·è¾¡¡ÊÅÄÃæ´õ¼Â¡Ë
21:55¡Á¡¡½½¼ï¶¥µ»¥ 400m
22:22¡Á¡¡ÃË»Ò800m ·è¾¡
