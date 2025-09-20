ÌÔ½ëÆü¤òµÏ¿¤·¤¿ÃÏÅÀ¤¬3Ç¯¤Ç1.5ÇÜ°Ê¾å¤Ë¡ª¤â¤Ï¤ä¡Ö°Û¾ïµ¤¾Ý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¡×¡Á¿¹ÅÄÀµ¸÷µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬º£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡Á¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
2025Ç¯²Æ¤ÎÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ê¡¢Åý·×³«»Ï°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¿¹ÅÄÀµ¸÷»á¤Ë¡¢°Û¾ï¤Êµ¤¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤µ¤¾Ý¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌÔ½ëÆü¤òµÏ¿¤·¤¿ÃÏÅÀ¤¬3Ç¯¤Ç1.5ÇÜ°Ê¾å¤Ë¡ª¤â¤Ï¤ä¡Ö°Û¾ïµ¤¾Ý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¡×¡Á¿¹ÅÄÀµ¸÷µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬º£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡Á¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
°Û¾ïµ¤¾Ý¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¡×¤Ë
¡½¡½2025Ç¯²Æ¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¹â²¹¤Ç¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï6·î¤«¤é8·î¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Î´ð½àÃÍ¤«¤é¤ÎÊÐº¹¤¬¡Ü2.36¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È9·î1Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¤À¤Ã¤¿2023Ç¯¤È2024Ç¯¤Î¡Ü1.76¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ê¡¢1898Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍèºÇ¤â¹â¤¤µÏ¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°Û¾ï¤Ê¹â²¹¤ò¤É¤¦¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¿¹ÅÄ¡¡¹ñÆâ¤ÇÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤Î¿ô¤Ï¡¢½ë¤¤Ç¯¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿2010Ç¯¤ä2013Ç¯¤Ç¤â4000Á°¸å¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£Ç¯¤ÏÌó9500¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£°ìºòÇ¯¤Ï6000¼å¡¢ºòÇ¯¤Ï9000¼å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î3Ç¯¤ÇÌÔ½ëÆü¤ÎÃÏÅÀ¿ô¤¬1.5ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë°Û¾ïµ¤¾Ý¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¿¹ÅÄ¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡Ö30Ç¯¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È¡×¤ò°Û¾ïµ¤¾Ý¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30Ç¯¤Ë1²ó¤Î¹â²¹¤¬3Ç¯¤âÂ³¤¯¤È¡¢¤â¤Ï¤ä°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°Û¾ïµ¤¾Ý¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤È¸À¤¤ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£¡¢¿ÍÎà¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë²¹ÅÙ¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¿°Â»þÂå¤«¤é³ùÁÒ»þÂå¤Îº¢°Ê¾å¤Ë¡¢º£¤Ï²¹ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼Ê¿°Â»þÂå¤«¤é³ùÁÒ»þÂå¤Îµ¤²¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¹ÅÄ¡¡µ¤¾Ý¤òÎà¿ä¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬Ê¡°æ¸©Ç¯¼ÊÇîÊª´Û¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¤¹¡£»°Êý¸Þ¸Ð¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¿å·î¸Ð¤Ï¡¢Àî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Äì¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤Ç¡¢¤½¤Î7ËüÇ¯Ê¬¤ÎÂÏÀÑÊª¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Çµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢Ê¿°Â»þÂå¤«¤é³ùÁÒ»þÂå¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÅÌÁ³Áð¡Ù¤Ë¡Ö²È¤Î¤Ä¤¯¤ê¤ä¤¦¤Ï¡¢²Æ¤ò¤à¤Í¤È¤¹¤Ù¤·¡×¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê°ìÀá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²Æ¤Ï½ë¤¯¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²Æ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ²È¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£½ë¤µ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿²ÅÂÂ¤¤ä¡¢Äí¤ËÀî¤äÂì¤òºî¤ëÊ¸²½¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹â²¹¤Î¸¶°ø¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¿¹ÅÄ¡¡Ê£¿ô¤¢¤ë¤¦¤ÁÍÎÏ¤ÊÀâ¤¬¡¢¥ß¥é¥ó¥³¥Ó¥Ã¥Á¡¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¹¡£¥³¥Þ¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¤È¤¡¢¥³¥Þ¤¬ÈùÌ¯¤Ë¼ó¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼«Å¾¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏµå¤Ë¤âÆ±¤¸¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤¸õ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤ÏÂÀÍÛ¤ÎÊü¼ÍÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½8·î5Æü¤Ë¤Ï·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç¡¢¹ñÆâÎòÂåºÇ¹â¤Î41.8ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹ÅÄ¡¡¤«¤Ä¤Æ40ÅÙ°Ê¾å¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢1933Ç¯¤Ë»³·Á»Ô¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿40.8ÅÙ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬2007Ç¯¤ËµÏ¿¤¬ÇË¤é¤ì¤ë¤È¡¢40ÅÙ°Ê¾å¤¬ÉÑÈË¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÃÏÅÀ¤Ç40ÅÙ°Ê¾å¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÌÆüËÜ¡¢ÅìÆüËÜ¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬¡¢Ê¿Ç¯¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö²¹ÃÈ²½¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈµÄÏÀ¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬º£¤Ç¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ì¤Ð²¹ÃÈ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½²¹ÃÈ²½¤Ï¿Í°ÙÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹ÅÄ¡¡º£¤Î²¹ÃÈ²½¤Ï¿Í´Ö¤Î´ØÍ¿¤¬¤Ê¤¤¤Èµ¯¤³¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¢¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤µ¤¸õ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Âç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤É¤ì¤À¤±¿Í´Ö¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤ò¡¢²Ê³ØÅª¼êË¡¤ÇÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤¬8¡ó¤«¤é10¡ó¡¢µ¤¸õ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬´ØÍ¿¤·¤¿µ¤¸õÊÑÆ°¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ëÀ¸Ì¿¤Î´í¸±¤ÈÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÊÑ²½
¡½¡½²¹ÃÈ²½¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤É¤ì¤À¤±¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¹ÅÄ¡¡À¸Ì¿¤Ø¤Î¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Ç®Ãæ¾É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ç®Ãæ¾É°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ç®´ØÏ¢»à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½ë¤µ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë»à¤ä¡¢»ö¸Î¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÃÏµåÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¿¹ÅÄ¡¡°ìÀÚ¿©ÎÁ¤¬°é¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ç¾®Çþ¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åß¤¬ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢²¹ÃÈ²½¤Î¡ÖÂ»ÆÀ¡×¤Î¸¦µæ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï²¹ÃÈ²½¤ÏÃÏµåÁ´ÂÎ¤ÇÂ»¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²¹ÃÈ²½¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¹ÅÄ¡¡Æî¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏËÌ¤Ë¡¢ËÌ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤É¤ó¤É¤óÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÅìËÌ¤Ç°ËÀª¥¨¥Ó¤¬¤È¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤Ïº£¤Þ¤ÇËÌ°Þ28ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤«À¸°é¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢29ÅÙ¡¢30ÅÙ¤Ø¤ÈÀ¸°éÃÏ¤¬ËÌ¤Ø¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥«¥ó¤ä¥ê¥ó¥´¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤âËÌ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¥ß¥«¥ó¤ä¥ê¥ó¥´¤ÏÌÇ¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ð¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÇºîÉÕÌÌÀÑ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹â²¹¤Ë¤è¤ëÇ®¾ã³²¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í´Ö¤¬´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Þ¤À¤¤¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¼Â¤Ï¿Í´Ö¤¬´ÉÍý¤Ç¤¤º¤ËÌÇ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Îã¤¨¤Ð¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¿¹ÅÄ¡¡ÌÚ¤Ê¤É¤Î¿¢Êª¤Ç¤¹¡£¿¢Êª¤ÏºÇ¤âÅ¬¤·¤¿²¹ÅÙÂÓ¤ÇÀ¸°éÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¶Ñµ¤²¹20ÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÚ¤Ï25ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÇ¤Ö¤Î¤Ç¡¢ËÌ¾å¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢²¹ÃÈ²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÞ¤Ë²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¿¢Êª¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏµå¾å¤Ë¤Ï500Ëü¤«¤é3000Ëü¼ïÎà¤ÎÀ¸Êª¤¬¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÈùÀ¸Êª¤Ç¤¹¡£ÈùÀ¸Êª¤Ï¿¢Êª¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¢Êª¤¬¸Ï¤ì¤ë¤ÈÌÇ¤Ó¡¢¤½¤ÎÈùÀ¸Êª¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ëº«Ãî¤âÌÇ¤Ó¤Þ¤¹¡£º«Ãî¤¬ÌÇ¤Ö¤ÈÄ»¤â¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ï¿©ÊªÏ¢º¿¤ÎºÇ¾å°Ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ëÆü¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¿¢Êª¤äº«Ãî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¹ÅÄ¡¡ËÍ¤ÏÆüËÜÀ¸ÂÖ·Ï¶¨²ñ¤ÎÍý»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Î¼Â¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãî¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÔ²ñ¤Ç²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÔ»Ô¤ÏÊØÍø¤À¤·¡¢²ã¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÅÔ²ñ¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢Ãî¤¬À¸Â©¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½ÅÔ²ñ¤Ç¾®¤µ¤ÊÎÐÃÏ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¹ÅÄ¡¡ÀÖºä¤ÎTBS¤ÎÉßÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ó¥ª¥È¡¼¥×¡ÊÃí¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¾ì½ê¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥¿¥Þ¥à¥·¤¬¹Äµï¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»à³¼¤ò²¿ÅÙ¤«¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¾®¤µ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤â1Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«ºî¤ë¤ÈÃæ·ÑÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ãî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ï¿Í¸ý¤ÎÎÓ¤Ç¤¹¡£ÌÀ¼£Å·¹Ä¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Î¾ì½ê¤Ï¼¾ÃÏÂÓ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë°ËÀª¿ÀµÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê¿À¼Ò¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥®¤ä¥Ò¥Î¥¤ò¿¢¤¨¤ë°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¿¢Êª³Ø¼Ô¤ÎËÜÂ¿ÀÅÏ»¤¬¡¢¶á¤¯¤ò¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¹¥®¤ä¥Ò¥Î¥¤Ç¤ÏÂÌÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤«¤éÌÚ¤ò½¸¤á¤Æ¿¹¤òºî¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿¹¤ÎÃæ¤Ë¿Í´Ö¤¬¼ê¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤ÎÎ°è¤òºî¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃí¡Ë¡ÖÀ¸Êª¤ÎÀ¸Â©¶õ´Ö¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿Í¹©Åª¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ò»Ø¤¹¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£
¡½¡½¿Í¹©ÎÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸ÂÖ·Ï¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹ÅÄ¡¡ÀÎ¤ÎÎÓ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂç´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÔ²ñ¤ÎÃæ¤Ë¤â¥Ó¥ª¥È¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦À¤³¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¤¢¤ë¼«Á³¤ò»Ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÈôÌöÅª¤ËÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿µ¤¾ÝÍ½Â¬
¡½¡½¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤ËÆþ¿¦¤·¤Æ1974Ç¯¤«¤éÅìµþËÜÉô¤Ç³èÆ°¤·¡¢1992Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì±´Ö¤Îµ¤¾Ý²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¦¥§¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥×¤òÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¾À¤µª°Ê¾åµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¿¹ÅÄ¡¡¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÍ½Â¬¤ÎÀºÅÙ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Åìµþ¤ËÅ¾¶Ð¤·¤¿º¢¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¿ôÃÍÍ½Êó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»²¹Í¤Ë¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢1977Ç¯¤Ëµ¤¾Ý±ÒÀ±¤Ò¤Þ¤ï¤ê1¹æ¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ò¶¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÍ½Â¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ï¡¢1990Ç¯11·î30Æü¤Ëµª°ËÈ¾Åç¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿ÂæÉ÷28¹æ¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÃÙ¤¯¾åÎ¦¤·¤¿µÏ¿¤ò»ý¤ÄÂæÉ÷¤Ç¤¹¤Í¡£3ÆüÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë¿ôÃÍÍ½Êó¤¬¾åÎ¦¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤Ç¤â5Ç¯¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤·¤«¾åÎ¦¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤È¿Í´Ö¤È¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ò¿®¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î4Ç¯¸å¤Î1994Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»ÎÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¿¹ÅÄ¡¡°ì²óÌÜ¤Î»î¸³¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¿´¤Î½ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£À©ÅÙ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÀºÅÙ¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤ÇÍ½Êó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÆâÎØ¤Ç¤Ï¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó¤Ë¤Ï¡Ö²°¾åÇÉ¡×¤È¡ÖÃÏ²¼¼¼ÇÉ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²°¾åÇÉ¤Ï³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢º£¤ÎÅ·µ¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤éº£¸å¤ÎÍ½Êó¤ò¸ì¤ë¿Í¡£ÃÏ²¼¼¼ÇÉ¤Ï¶õ¤ò¸«¤º¤Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤È¿ô»ú¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃÏ²¼¼¼ÇÉ¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹ÅÄ¡¡¤â¤È¤â¤È²°¾åÇÉ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1990Ç¯¤ÎÂæÉ÷28¹æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿´¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃÏ²¼¼¼ÇÉ¤ËÅ¾¸þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÅ·µ¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¿ôÃÍÍ½Êó¤ò»È¤Ã¤ÆÍ½Â¬¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³°¤Ë½Ð¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤ÎÍ½Êó¤ÏÅö¤¿¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
¡½¡½µ¤¸õÊÑÆ°¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤¿º£¤Î°Û¾ï¤Êµ¤¾Ý¤òÅÁ¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¿¹ÅÄ¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»ÎÀ©ÅÙ¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡¢Å·µ¤¤ÎÅÁ¤¨Êý¤¬ËÉºÒ°ìÊÕÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢NHK¤ÏËÉºÒ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤¤³¤È¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤ÏËÉºÒ¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Â¬¤Ï2¡¢3³ä¤¯¤é¤¤¤·¤«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤êÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤«¤¨¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏËÉºÒ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Á³¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¼«Á³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËËÉºÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£Âç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï´í¸±¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¸Þ´¶¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Å·µ¤¤ÎÅÁ¤¨¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤«¤éÈ¯¿®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â¸½¾Ý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢
¡½¡½º£¤Î´íµ¡¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¿¹ÅÄ¡¡º£Ç¯¤Î½ë¤µ¤Ë¤ÏÊ£¹çÅª¤Ê¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤¿å²¹¤¬¤º¤Ã¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¹âµ¤°µ¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë°¡Ç®ÂÓ¥¸¥§¥Ã¥Èµ¤Î®¤¬ËÌ¤ËÂç¤¤¯ÊÐ¤Ã¤ÆÆüËÜ¼þÊÕ¤ÇËÌ¤Ë¼Ø¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê£¹çÅª¤Ê¸½¾Ý¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÏÃÏÉ½¤«¤éÊü¼Í¤µ¤ì¤ëÇ®¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢ÃÏÉ½¤ËºÆÊü¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¤²¹¤ò¾å¾º¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Æó»À²½ÃºÁÇ¤ò´Þ¤à²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²¹ÃÈ²½¤Î¸¶°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³3Ç¯¤Î°Û¾ï¤Êµ¤²¹¤Î¹â¤µ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¶õµ¤¤¬åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶õµ¤¤¬åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¿¹ÅÄ¡¡¹ñºÝ³¤»öµ¡´Ø¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÁ¥Çõ¤ÎÇ³ÎÁÌý¤ÎÎ²²«Ê¬Ç»ÅÙµ¬À©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á¥Çõ¤ÎÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤Ç¤¹¤Í¡£2020Ç¯°ÊÁ°¤Ëµ¤¾Ý±ÒÀ±¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢³¤¤Î¾å¤ÏÁ¥Çõ¤Ë¤è¤ë±ì¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¡£±ì¤ÎÈùÎ³»Ò¤Ï¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿åÅ©¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç±À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±À¤ÏÂçµ¤¤ÎÆ©²áÎ¨¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç²¹ÃÈ²½¤Ë¤âºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤ÏÂÀÍÛ¤ò¼×¤Ã¤¿¤êÈ¿¼Í¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÃÏÉ½¤òÎä¤ä¤¹¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢Âçµ¤±øÀ÷¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤Ë¤è¤ë²¹ÅÙ¾å¾º¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Á´Éô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â°ìÉô±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÂçµ¤±øÀ÷¤¬¤Ò¤É¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤â¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÅÔ»ÔÉô¤Î¶õµ¤¤ÏåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¸Å¤¤Æ¬¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Å·µ¤Í½Êó¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢ËÉºÒ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤êÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¤½¤ÎÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Î¹ñºÝÅªÏÈÁÈ¤ß¤Î¥Ñ¥ê¶¨Äê¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¤Û¤«¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ»º¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¹ÃÈ²½¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹À¯ºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¿¹ÅÄ¡¡ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î»º¶È¤ä¸ÛÍÑ¤Ê¤É¤ÎÊ£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¸ì¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÈãÈ½¤¹¤Ù¤¤À¤·¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³×Ì¿¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤²ÁÃÍ¤Ï¡¢¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Í³¤¬¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°ìÄê¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¸¢°Ò¼çµÁÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤Í¡£¾¯¿ô¤Î¿Í´Ö¤ËÁ´¤Æ¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·µ¤Í½Êó¤Ç¤âÄê·¿Åª¤ÊÊ¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¡¢ËÉºÒ°ìÊÕÅÝ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Êó¤Ï3³äÄøÅÙ¤·¤«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é°ìÄêÄøÅÙÅÁ¤¨¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡¦ÅÄÃæ·½ÂÀÏº¡Ë
¡ã¿¹ÅÄÀµ¸÷¡Ê¤â¤ê¤¿¡¦¤Þ¤µ¤ß¤Ä¡Ë»áÎ¬Îò¡ä
1950Ç¯Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢1992Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±Ç¯¡¢Ì±´Ö¤Îµ¤¾Ý²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥×¤òÀßÎ©¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¸ÄÀÅª¤Êµ¤¾Ý²òÀâ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Î¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç¹Ö±é³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2005Ç¯¤è¤ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÀ¸ÂÖ·Ï¶¨²ñÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2010Ç¯¤«¤é¤Ï´Ä¶¾Ê¤¬·ëÀ®¤·¤¿À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÊóÁÈ¿¥¡ÖÃÏµå¤¤¤¤â¤Î±þ±çÃÄ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£´Ä¶ÌäÂê¤ä°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£³Ø¹»Ë¡¿Í·¬Âô³Ø±àÅìµþÂ¤·ÁÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅç¥Ð¥Ê¥Ê¶¨²ñÂåÉ½¡¢¾´ý¥Ú¥ó¥¯¥é¥Ö¿³ºº°÷¡£
¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
1958Ç¯ÁÏ´©¤ÎTBS¤Î¾ðÊó»ï¡ÖÄ´ºº¾ðÊó¡×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÎWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊTBS¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦È¯¹Ô¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÏÀ¹Í¤È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£¸¶Â§¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¸áÁ°Ãæ¤Ë2ËÜÄøÅÙ¤Îµ»ö¤ò¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
