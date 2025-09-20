¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¡ÀìÌçµ»Ç½»ý¤Ä³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¸þ¤±¥Ó¥¶¿½ÀÁ¤Î¼ê¿ôÎÁ 10Ëü¥É¥ë¡áÌó1480Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²·è¤á¤ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢ÀìÌçµ»Ç½¤ò»ý¤Ä³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¸þ¤±¤Î¥Ó¥¶¡áºº¾Ú¤Î¿½ÀÁ¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò10Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½1480Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÌ¿Îá½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈñÍÑ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¸ÛÍÑ¤ò¼é¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖH-1B¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ó¥¶¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤¬¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤ò»ý¤ÄAIµ»½Ñ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¿½ÀÁ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¥±¡¼¥¹¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢CBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï1700¥É¥ë¤«¤é4500¥É¥ëÄøÅÙ¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÉý¤ÊÁý³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤Ï10Ëü¥É¥ë¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1Ç¯¤´¤È¤Ë»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±
¡Ö²æ¡¹¤Î»Å»ö¤òÃ¥¤¦¿Í´Ö¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤í¡£¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤ÎÊý¿Ë¤À¡£H-1B¥Ó¥¶¤Ë¤ÏÇ¯´Ö10Ëü¥É¥ë¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëMAGAÇÉ¤ÎÃæ¤«¤é¤Ï³°¹ñ¿Í¤¬¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î»Å»ö¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖH-1B¡×¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¤Î¸·³Ê²½¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÉÙÍµÁØ¤Î³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤Ë100Ëü¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½1²¯4800Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð¿×Â®¤Ê¼êÂ³¤¤Ç±Ê½»¸¢¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¡×À©ÅÙ¤òÁÏÀß¤·¡¢19Æü¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°¹ñ¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë´ë¶È¤¬ÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤¦¾ì¹ç¤Ï200Ëü¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½2²¯9600Ëü±ß¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¹ñ¤«¤é¹âÅÙ¿Íºà¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë´ë¶È¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸·¤·¤¤°ÜÌ±À¯ºö¤ò·Ç¤²¤ë°ìÊý¡¢³°¹ñ¿Í¤Ç¤âÉÙÍµÁØ¤Ê¤ÉÂ¿³Û¤Î¶âÁ¬¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ°·¤¤¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ë¡Ö1000²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëºÐÆþ¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸ºÀÇ¤äÀ¯ÉÜ¤ÎºÄÌ³ÊÖºÑ¤Î¸¶»ñ¤Ë¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£