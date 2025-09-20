ËþÅç¿¿Ç·²ð¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄ»È©Î©¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡× ¥³¥¢¥é¤ÎÂç¹¥Êª¤Î¡È¶²¤í¤·¤¤À¸Â¸ÀïÎ¬¡É¤Ë¿Ì¤¨¤ë
ËÜÆü9·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¸¤¯¤ÆÉÝ¤¤ÀïÎ¬¡É¤Ç¼«Á³³¦¤òÀ¸¤È´¤¯¡Ö¤«¤·¥³¥ïÀ¸ÊªNo.1·èÄêÀï¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
À¸¤Êª¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿7Ì¾¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¤¬½¸·ë¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¡È¤«¤·¥³¥ïÀ¸Êª¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤ÎÆ°Êª¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥³¥³¥ê¥³¡¦ÅÄÃæÄ¾¼ù¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡È¤ªµû»«¤Çî»Î¤Á¤ã¤ó¡Éº´¡¹ÌÚÎâÂÁ¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤ì¤¤¤¿¡Ë¤¯¤ó¡Ê14ºÐ¡¿Ãæ³Ø3Ç¯À¸¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¥Á¥ç¥¦¥Á¥ó¥¢¥ó¥³¥¦¡É¡£
¼«¤é¤Î¼ï¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢¥ª¥¹¤¬¥á¥¹¤ÎÂÎ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡È¤«¤·¥³¥ï¡É¤ÊÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¤³¤ì¤¾µæ¶Ë¤ÎÉ×ÉØ¤Î·Á¡£¥ª¥¹¤¬¥á¥¹¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´óÀ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡È´ÑÍÕ¿¢ÊªÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É²¬ÅÄ¾¿°Ì¡Ê¤ª¤«¤À¡¦¤·¤ç¤¦¤¤¡Ë¤¯¤ó¡Ê16ºÐ¡¿¹â¹»1Ç¯À¸¡Ë¤¬µó¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ùÌÚ¤Ç¡¢¥³¥¢¥é¤ÎÂç¹¥Êª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡È¥æ¡¼¥«¥ê¡É¡£
¸¤¤¤È¤âÉÝ¤¤¤È¤âÌµ±ï¤ÎÌÚ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¾¿°Ì¤¯¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥«¥ê¤Ë¤Ï°Õ»Ö¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤ª¤½¤í¤·¤¤À¸Â¸ÀïÎ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¥æ¡¼¥«¥ê¤Ï»³²Ð»ö¤òÍ¶È¯¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÀ¸Â¸ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë!?¡¡ËþÅç¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄ»È©Î©¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡ª¡×¤È¿Ì¤¨¤¿¡¢¥æ¡¼¥«¥ê¤ÎÀ¸¤»Ä¤êºö¤È¤Ï¡©
¡È´í¸±À¸ÊªÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡ÉÀõÍø·½¸ã¡Ê¤¢¤µ¤ê¡¦¤±¤¤¤´¡Ë¤¯¤ó¡Ê16ºÐ¡¿¹â¹»2Ç¯À¸¡Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ËÌÉô¤ÎÇ®ÂÓ¥µ¥Ð¥ÊÃÏÂÓ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¡È¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Û¡¼¥¯¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¸½ÃÏ¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤é¡È²Ð¤ò»È¤Ã¤Æ³ÍÊª¤ò¤È¤é¤¨¤ëÂë¡É¤ÎÅÁÀâ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤é¤¯ÌÂ¿®¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Û¡¼¥¯¤Î¼í¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤¬»£±Æ¤µ¤ì¡¢¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¿Í´Ö°Ê³°¤ÎÆ°Êª¤¬²Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¼í¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¸Êª³ØÅª¤Ë¤âÎã¤ò¸«¤Ê¤¤¡È¤«¤·¥³¥ï¡É¤¹¤®¤ë¾×·â¤Î¸÷·Ê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡¥³¥³¥ê¥³ÅÄÃæ¤¬¾Ð¤¤¤òËº¤ì¤ÆÂç¶½Ê³¡ª
¡È¿®¹æµ¡Çî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¾®ß·ÏÉ¡Ê¤ª¤¶¤ï¡¦¤·¤å¤¦¡Ë¤¯¤ó¡Ê11ºÐ¡¿¾®³Ø6Ç¯À¸¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ì¥ï¥·¤Î¡È¤«¤·¥³¥ï¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¥³¥³¥ê¥³¡¦ÅÄÃæ¤¬»×¤ï¤º¾Ð¤¤¤òËº¤ì¤ÆÂç¶½Ê³¤·¤¿¡¢¡È¶õ¤Î²¦¼Ô¡É¤Î¸·¤·¤¹¤®¤ëÀ¸ÂÖ¤È¤Ï¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¸ÅÀ¸ÊªÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡ÉÈø¾å¿ðµª¡Ê¤ª¤Î¤¦¤¨¡¦¤ß¤º¤¡Ë¤¯¤ó¡Ê14ºÐ¡¿Ãæ³Ø3Ç¯À¸¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥ê¤ò¥¾¥ó¥Ó²½¤¹¤ë¥¥Î¥³¡È¥¢¥ê¥¿¥±¡É¤ò¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£
¥¢¥ê¤ÎÂÎ¤ò¾è¤Ã¼è¤Ã¤ÆÁà¤ë¥¢¥ê¥¿¥±¤ÎÉÔµ¤Ì£¤µ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î°ìÆ±¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÉÝ¤¤¡×¡ÊËþÅç¡Ë¤Ê¤É¤È¿Ì¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡È¿¼³¤µû¥¢¡¼¥ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡ÉÎëÌÚæÆÂÀ¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë¤¯¤ó¡Ê15ºÐ¡¿¹â¹»1Ç¯À¸¡Ë¤Ï¡È¥Ï¥¥ê¥¢¥ê¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¶²ÉÝ¤ÎÃÏ²¼Ê¸ÌÀ¡É¤ò¾Ò²ð¡£
¡ÈÀäÌÇÆ°ÊªÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¾®¿¹ÆüºÚ»Ò¡Ê¤³¤â¤ê¡¦¤Ò¤Ê¤³¡Ë¤Á¤ã¤ó¡Ê15ºÐ¡¿Ãæ³Ø3Ç¯À¸¡Ë¤Ï¡¢¡È¿¹¤Î»à¿À¡¦¥Ï¥¤¥¤¥í¥ª¥ª¥«¥ß¤Î¼¹Ç°¿¼¤¤¼í¤êÀïÎ¬¡É¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£
¾¡ÇÔ¤Ï¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢¤½¤·¤Æ¥²¥¹¥È2¿Í¤ÎºÎÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¡È¸¤¹¤®¤ÆÉÝ¤¤¡É¤Î¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¤Ê¤Î¤«¡©