¡¡A¤§¡ªgroup¤Îº´Ìî¾½ºÈ¡Ê23¡Ë¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼ò¥Ó¥ó¤Î¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿º´Ìî¤Ï¡ÖÂ¤Î¥µ¥¤¥ºÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³ÅÄË®»Ò¤«¤é¡Ö²¿¤Ç?¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤º¤Ã¤È¡Ä¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¤¢¤ë¤ó¤Ç¿ÍÊÂ¤ß¤ËÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤¢¤ëÆü¡¢·¤²°¤µ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Î¥µ¥¤¥ºÂ¬¤ë¤ä¤Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤ÇÂ¬¤Ã¤¿¤é24.5¥»¥ó¥Á¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ï¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤È¾×·â¡£ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤â¡Ö180¤Ç!?¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤¿¡£¿ÈÄ¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Ç¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤È¤«¤Ç¡¢ÅÐ»³¥í¥±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼·ÐÍ³¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÈÄ¹¤È¤«¥µ¥¤¥º¤È¤«É½¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¤Î¥µ¥¤¥º¤À¤±¤Ï´Ö°ã¤¤¤ä¤È»×¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¡¢28¥»¥ó¥Á¤ÎÅÐ»³·¤¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤¬Á´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤·¤¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡Ö¤Ä¤ÞÀè¤ò·¤»¤¤ì¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£Âç¤¤¹¤®¤¿¤é¤³¤Ã¤Á·¤»¤¤ì¤¹¤ó¤Í¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¡È¿·È¯¸«¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£