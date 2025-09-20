À¾²¬ÎÉ¿Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤»¤ÐÌÌÇò¤¤·ë²Ì¤Ë¡×¶¯¹ë½¸¤¦¥¸¥ã¥Ñ¥óOP¤Ç¾å°Ì¿Ê½Ð¤ò
¡¡¥Æ¥Ë¥¹ÃË»Ò¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°151°Ì¤ÎÀ¾²¬ÎÉ¿Î¡Ê29¡á¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬19Æü¡¢½µÌÀ¤±¤Î24Æü¤ËËÜÀï¤¬»Ï¤Þ¤ëÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿¹¸ø±à¡Ë¤òÁ°¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¼«ÂÎ¤ÏÁêÅöÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÎ®¤ì¤¬¡ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÎÏ¤Ë¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤òÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°60ÈÖÂæ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿À¾²¬¡£1·î¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï¸½À¤³¦1°Ì¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥«¥é¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¥Ç¥Ó¥¹ÇÕÍ½Áª1²óÀï¤Ç¤Ï1¿Í¤Ç2¾¡¤òµó¤²¤Æ±Ñ¹ñ·âÇË¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¤·¤«¤·»íÌî¸å¤Ï¸ª¤ä¹ø¤Î¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¡¢½éÀïÉé¤±¤äÅÓÃæ´þ¸¢¤¬Â³¤¯¶ì¤·¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¸÷ÌÀ¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢Àè½µ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥¹ÇÕÍ½Áª2²óÀï¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¡£ÆüËÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦98°Ì¤Î¥ä¥ó¥ì¥Ê¡¼¥É¡¦¥·¥å¥È¥ë¥Õ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢·×10ÅÙ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°ìÅÙ¤âÃ¥¤¨¤º¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð»æ°ì½Å¤Î¾¡Éé¤ò±é¤¸¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö·ë²Ì¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢»î¹çÆâÍÆ¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¥Æ¥Ë¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¾¡Éé¤Î°ì½Ö¤À¤±¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤ÎËÜÀï¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¤Î½Ð¾ì¤Ï8²óÌÜ¡£ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï19Ç¯¡¢24Ç¯¤Î2²óÀï¤È¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¸¤«¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î1²óÀï¤Ç¤Ï¼ÂÎÏ¼Ô¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¥¸¥§¥¢¥ê¥¢¥·¥à¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤òÇË¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤·ë²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Èæ³ÓÅª¤¤¤¤¥Æ¥Ë¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¿¨¤Ï¾å¡¹¡£º£Ç¯¤â¥¢¥ë¥«¥é¥¹¤é¶¯¹ë¤¬ÍèÆü¤·¡ÖÁ´»î¹ç¥¿¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È³Ð¸ç¤¹¤ë¤¬¡¢¡ÖÀï¤¨¤ë¼ÂÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡£´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤»¤ÐÌÌÇò¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñÃæ¤Î27Æü¤Ë¤Ï30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÖËÍ¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢30ºÐ¤ÎÁª¼ê¤È»î¹ç¤ò¤ä¤ë»þ¤Ï¡ÈÂÎÎÏ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤ÏµÕ¤Ë¤½¤¦»×¤ï¤ì¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿À¾²¬¡£À¤³¦¤ÎÌÔ¼Ô¤È10Ç¯°Ê¾å¤âÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë70¤Î¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥±¥¢¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ÉéÃ´¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½º£¤Þ¤ÇÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤ËÀï¤¨¤ëÂÎ¤ËÌá¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö30¡×¤Ï¤¿¤À¤Î¿ô»ú¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬ÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀï¤¨¤ë¡£¥Û¡¼¥à¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£