µÜ¾ë¸©ÃÎ»ö¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤éÇ°Æ¬¤Î¡ÖÅÚÁò¡×ÊèÃÏÀ°È÷¤òÇò»æÅ±²ó¡Ä»ÔÄ®Â¼¤«¤éÆ±°ÕÆÀ¤é¤ì¤ºÃÇÇ°
¡¡µÜ¾ë¸©¤ÎÂ¼°æÃÎ»ö¤Ï£±£¸Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤é¤ÎËäÁò¤òÇ°Æ¬¤Ë¸©¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÚÁòÊèÃÏ¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çò»æÅ±²ó¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡À°È÷¤Î¸¢¸Â¤ò»ý¤Ä»ÔÄ®Â¼¤«¤é¡Ö½»Ì±¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÆ±°Õ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¼Â¸½º¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¸¡Æ¤É½ÌÌ²½¤«¤é£±Ç¯¡¢»¿ÈÝ±²´¬¤¯Ãæ¤Ç¤âÃÎ»ö¤ÏÀ°È÷¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÇÇ°¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÀßÃÖ¸¢¸Â°Ü¾ù
¡¡¡ÖºÇ½ªÅª¤Êµö²Ä¸¢¸Â¤ò»ý¤Ä»ÔÄ®Â¼Ä¹¤Î°Õ¸«¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¼Â¸½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¡£½ÏÎ¸¤·¤¿¾å¤ÇÅÚÁòÊèÃÏ¤Î¸¡Æ¤¼«ÂÎ¤òÅ±²ó¤¹¤ë¡×¡££¹·îÄêÎã²ñ¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢Â¼°æÃÎ»ö¤Ï¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¡¢º£¸å¤â¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£µÆÃÏ·Ã°ì¸©µÄ¡Ê¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¦¸©Ì±²ñµÄ¡Ë¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÊèÃÏËäÁòË¡¤Ç¤Ï¡¢ÊèÃÏ¤ÎÀßÃÖ¸¢¸Â¤ò»Ô¤Ï¼óÄ¹¤¬¡¢Ä®Â¼¤ÏÃÎ»ö¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¸©¤Ï£±£¹£¸£·Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÄ®Â¼¤Ë¸¢¸Â¤ò°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À°È÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»ÔÄ®Â¼Ä¹¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Â¼°æÃÎ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£³¡Á£±£·Æü¤Ë¸©Æâ¤Î»ÔÄ®Â¼Ä¹¤ËÅÚÁòÊèÃÏ¤òÀ°È÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤òÅÅÏÃ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ë¡¼¥º¸«¿ø¤¨
¡¡ÅÚÁòÊèÃÏ¤Î¸¡Æ¤¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤À¤Ã¤¿¡£½¡¶µ¾å¤ÎÍýÍ³¤ÇÅÚÁò¤òË¾¤à¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤é¤ÎËäÁò¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢Â¼°æÃÎ»ö¤¬¸©µÄ²ñ£¹·îÄêÎã²ñ¤ÇÅÚÁòÊèÃÏ¤ÎÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº¤ä¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯£±£²·î¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÈãÈ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°ÕÍß¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÚÁò¤¬¤Ç¤¤ëÊèÃÏ¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó£±£°¤«½ê¤¢¤ë¤¬¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Ê¤É¤òÊä¤¦¤¿¤á¡¢¸©¤Ï³°¹ñ¿Íºà¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸åÅÚÁò¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸©Ì±¤Ê¤É¤«¤é´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¸©»ºÉÊ¤Ø¤ÎÉ÷É¾Èï³²¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£±£²·î¤«¤éº£Ç¯£¸·îËö¤Þ¤Ç¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¶ì¾ð¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï·×£±£¹£±£¸·ï¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
ÁèÅÀ²½²óÈò¤«
¡¡ÃÎ»öÁª¡Ê£±£°·î£¹Æü¹ð¼¨¡¢Æ±£²£¶ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë£¶Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼°æÃÎ»ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁªµóÀï¤ÇÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£ÊÌ¤Î¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤¬ÅÚÁòÊèÃÏ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢Â¼°æÃÎ»ö¤Ï¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë¡¢Â¼°æÃÎ»ö¤Ï¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÁªµó¤Ç¸©Ì±¤Ë¿®¤òÌä¤¦ÃÊ³¬¤Ë¤Þ¤ÀÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁªµó¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤¬¡¢¸©µÄ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÅ±²ó¤¬¤³¤Î»þ´ü¤À¤«¤é¡¢ÃÎ»öÁª¤ÎÁèÅÀ²½¤òÈò¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÚÁòÊèÃÏ¤ÎÀ°È÷¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡ÖµÜ¾ë¥¤¥¹¥é¥à¹ñºÝ¶¦Æ±Îî±à¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñ¡×¤Î¥½¥è¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥¿¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡ÖÅÚÁòÊèÃÏ¤¬É¬Í×¤À¤È¤Î»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥à¥¹¥ê¥à¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡þ
¡¡ºßÆü¥à¥¹¥ê¥à¤Ë¾Ü¤·¤¤Å¹ÅÄ¹Ê¸¡¦ÁáÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ê¼Ò²ñ³Ø¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È¼Ò²ñ¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚÁò²ÄÇ½¤ÊÎî±à¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡¢¹ñ¤¬ÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£