¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüËÜÁª¼ê¤Î³èÌö¡õÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¥µ»¤Ç¹â¿ôÃÍ¡á½µ´Ö¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ü¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡ÙºÇ½ª²ó¤¬¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ1°Ì¤Ë
»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¤ï¤«¤ë¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Î½µ´ÖÈÖÁÈ¥é¥ó¥¥ó¥°(9·î8Æü¡Á14Æü)¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
(º¸¤«¤é)¡ÖTBSÀ¤³¦Î¦¾å¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¡¢¡ÖTBSÀ¤³¦Î¦¾å±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤Î¡õTEAM¡¦K
¡ûÄ¹»þ´ÖÏÈ¤Ç¤â¥³¥¢»ëÄ°ÁØ8°Ì¤Ë
¤³¤Î½µ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¥³¥¢»ëÄ°ÁØ8°Ì(59.6¡ó)¤Ë34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å2ÆüÌÜ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃË½÷100m·è¾¡¤¬Æ±Æü³«ºÅ¤È¤Ê¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½÷»Ò100m¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¡¦¥¦¥Ã¥Ç¥óÁª¼ê¤¬Âç²ñ¿·µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¡¢ÃË»Ò100m¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¥ª¥Ö¥ê¥¯¡¦¥»¥Ó¥ëÁª¼ê¤¬9ÉÃ77¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÂÐ·è¤òÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬Ãí»ë¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Î½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾®ÎÓ¹áºÚÁª¼ê¤¬7°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦Î¦¾åÆþ¾Þ¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ³«ºÅ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÁª¼ê¤Î³èÌö¤È¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¥µ»¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤¬¡¢¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Âç²ñ¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤ÎÄ©Àï¤äÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜÅÙ¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¥é¥ó¥¥ó¥°
¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ûÉ×ÉØ¤Î°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë
½µ´ÖÃíÌÜÅÙ¤ÇºÇ¹âÃÍ(¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ69.9¡ó¡á1°Ì)¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ï¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¤È¾¾¤¿¤«»Ò¤Ë¤è¤ëÉ×ÉØ¤ò¼´¤È¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¡£É×ÉØ´Ø·¸¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ææ¤òÃúÇ«¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¹½À®¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿¡£
Êª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¡¦¥Í¥ë¥é(¾¾)¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤ÎÈëÌ©¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£15Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤Î¿¿Áê¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿Èà½÷¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢É×ÉØ¤Îå«¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºá°´¶¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤ë¥Í¥ë¥é¤Î¿´ÍýÉÁ¼Ì¡£¸µº§Ìó¼Ô¤ÎºîÉÊ¤òÌÏÊï¤·¤¿¤³¤È¤¬½ä¤ê½ä¤Ã¤ÆÈá·à¤òÀ¸¤ó¤À¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê°ø²Ì´Ø·¸¤¬¡¢Èà½÷¤òÄ¹Ç¯¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë²ÈÂ²¤Îå«¤òÄ¶¤¨¤¿¿Í´Ö¤Î¶È¤Î¿¼¤µ¤Þ¤Ç¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤ËÉ×¤Ç¤¢¤ë¹¬ÂÀÏº(°¤Éô)¤Ï¡¢ºÊ¤Î²áµî¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÁªÂò¤ò¤¹¤ë¡£´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Áê¼ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤È¹ª¤ß¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£SNS¤Ç¤â¡ÖÂ³¤¤¬Áá¤¯¸«¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤·¤¢¤ï¤»¤Ê¥«¥¿¥Á¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿!¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬É×ÉØ¤Î°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡üÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤´ë²è¤Ç¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¹â¿ôÃÍ
¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤½¤ÎÆ»¤Î¥×¥í¤¬Áª¤Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù(TBS)¤Ï¡¢Âè6ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖTBS¥É¥é¥ÞºÇ¶¯¤ÎºÇ½ª²óTOP30¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¡£µÓËÜ²È105¿Í¤Ë¤è¤ë¥¬¥ÁÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤¹¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤´ë²è¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï"KING OF¥É¥é¥Þ"¤ÈÂê¤·¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é2020Ç¯Âå¤Þ¤Ç50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëTBS¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾ºîºÇ½ª²ó¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤òºä¾åÇ¦¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÃæÅç·ò¿Í¤¬Ì³¤á¡¢²¬ÉôÂç(¥Ï¥Ê¥³)¡¢ÅçºêÏÂ²Î»Ò¡¢¾¾Â¼º»Í§Íý¡¢²£ß·²Æ»Ò¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ø3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤ÎÅÁÀâÅªºÇ½ª²ó¤ä¡ØJIN-¿Î-¡Ù¤Î¼ê»æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡Ù¤Ç¤ÎËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤Î°µ´¬¤Î±éµ»¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ÇËÀî±Ù»Ê¤¬¸«¤»¤¿±éµ»¤ËÃæÅç¤¬¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤À!¡×¤È¼»ÅÊ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¡Ø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¾ï¼±¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤¿ºÇ½ª²ó¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ØÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¡ØVIVANT¡Ù¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¡ØÎ¦²¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂêºî¤â¼¡¡¹¤È¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢µÓËÜ²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀìÌçÅª»ëÅÀ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Ì¾ºî¤Î¿ô¡¹¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤¿¡£¥×¥í¤ÎÌÜÀþ¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÉ¾²Á¤ÈÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê±ÇÁü¤¬¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
REVISIO ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¿ÍÂÎÇ§¼±¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¤ÎÄ´ººµ¡´ï¤ò°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬²èÌÌ¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¡£¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¹ñÆâÎß·×200¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë»ëÄ°Ê¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»ØÉ¸¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¤¤¤ò¼¨¤¹¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
