プロ野球セ・リーグは19日、各地で3試合が行われました。

2位浮上を狙う巨人は4位広島と対戦。初回に2点の先制を許すも、岡本和真選手の2打席連続HRと山粼伊織投手の2本のタイムリーで逆転に成功します。その後ファビアン選手の2ランで1点差まで迫られるも、逃げ切り勝利。山粼投手はキャリアハイとなる11勝目をあげ、マルティネス投手も球団新記録となる43セーブをマークしました。

中田翔選手の引退試合を迎えた5位中日は、6位ヤクルトと対戦。先発・柳裕也投手は初回にピンチを招くと、村上宗隆選手のゴロの間に先制を許します。さらに2回には長岡秀樹選手に2点タイムリーを浴び失点。3番手・メヒア投手も内山壮真選手や宮本丈選手のタイムリーを浴び、失点を重ねました。中日打線は7回に細川成也選手のタイムリーなどで2点を返すも、さらなる反撃とはならず。中田選手に勝利を贈ることはできませんでした。そんな中田選手は「4番・ファースト」でスタメン出場。現役最後の打席はダイナミックな空振り三振となりました。

阪神は現在6連勝中と勢いに乗る2位DeNAと対戦。2回に2点を先制すると、5回には森下翔太選手に第23号のソロホームランが飛び出し、3点目を追加しました。6回には代打・ヘルナンデス選手がタイムリーを放ち4点目。完封勝利をあげました。投げては、先発・早川太貴投手が6回無失点の好投で今季2勝目をあげました。

この結果、3位巨人は2位DeNAとのゲーム差を「1」としました。残り8試合としている4位広島は、巨人まで7ゲーム差と、CS進出へ崖っぷちとなっています。

◇19日のセ・リーグ結果

◆巨人 5-4 広島

勝利投手【巨人】山粼伊織(11勝4敗)

敗戦投手【広島】大瀬良大地(7勝9敗)

セーブ【巨人】マルティネス(3勝2敗43S)

本塁打

【巨人】岡本和真12号、13号

【広島】ファビアン17号

◆ヤクルト 6-2 中日

勝利投手【ヤクルト】吉村貢司郎(7勝6敗)

敗戦投手【中日】柳裕也(3勝4敗)

◆阪神 4-0 DeNA勝利投手【阪神】早川太貴 (2勝)敗戦投手【DeNA】ジャクソン(10勝7敗)本塁打【阪神】森下翔太23号