½÷Í¥ÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê57¡Ë¤¬18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡ÖÈÓÅçÄ¾»Ò¤Îº£Ìë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£2ÅÙ¤ÎÎ¥º§Îò¤Ë¿¨¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÈÓÅç¤Ïº£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢Åçº¬¸©½Ð±À»Ô¤òË¬Ìä¡£½Ð±ÀÂç¼Ò¤ò»²ÇÒ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¸å¡¢Ìë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾Å¹¤Ç¾ïÏ¢µÒ¤é¤È¼ò¤ò°û¤ß¤Ä¤Ä¸ì¤é¤¤¡¢³Ú¤·¤ó¤À¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¡¢Âçºå¤«¤é´Ñ¸÷¤ÇÍè¤¿¤È¤¤¤¦ÊìÌ¼¤È¤âµ¤¤µ¤¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÈÓÅç¤Ï¡¢55ºÐ¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï¡©¡×¤È²¿¤Îµ¤¤Ê¤·¤Ë¼ÁÌä¡£Êì¿Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÈÓÅç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö·ë¹½Á°¤Ë¡©ºÇ¶á¡©Î¥º§¤Ï¡Ä¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÊ¹¤¡¢Êì¿Æ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢25¡ÊºÐ¡Ë¤Î»þ¤È¡¢38¡ÊºÐ¡Ë¤Î»þ¤Ë¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÎ¥º§Îò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÈÓÅç¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¥Ð¥Ä2¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ³ÎÇ§¤·¡¢Êì¿Æ¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢¡Ö¡Ê»ä¤È¡Ë¡È¤ªÂ·¤¤¡É¤À¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î2²ó¤ÎÎ¥º§Îò¤Ë»ö¼Â¾å¤Õ¤ì¡¢Êì¿Æ¤È°®¼ê¡£¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈÓÅç¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤í¤¦¤Í¡Á¡×¤ÈÊì¿Æ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÈÓÅç¤Ï1997Ç¯¤ËTUBE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÁ°ÅÄÏËµ±¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2001Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¤µ¤é¤Ë12Ç¯12·î¤Ë²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤ÈºÆº§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢20Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¤¬Íâ21Ç¯10·î¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£