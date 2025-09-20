¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ö¥«¥à¥µ¥à¥Ë¥À¡ª¡×³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¸þ¤±¸½ÃÏÆþ¤ê¡¡¼ç±é±Ç²è¤Ï¡Ö¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¾å±Ç¡×
SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤¬¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¼ç±é±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡¢10·î10Æü¸ø³«¡Ë¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢22Æü¤Ë¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ÎÌî³°¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¾¾Â¼¤Ïº£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¤Î»²²Ã¡£¤³¤Î¤Û¤É¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³¤±ÀÂæ¡Ê¥Ø¥¦¥ó¥Ç¡Ë¥Ó¡¼¥Á¤òÁ°¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤éÎÉ¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¤Î¾å±Ç¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
19Æü¤Ë¤ÏÌó5000ÀÊµ¬ÌÏ¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ç¤ÎÌî³°¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë±ü»³´ÆÆÄ¤ÈÅÐÃÅ¡£¡ÖºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥à¥µ¥à¥Ë¥À¡ª¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¿Í¤È¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¶»¤¬¥É¥¥É¥¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤¤á¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿ÍÀ¸¤ËÊÑ¤ï¤ëÂÎ¸³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤ë±Ç²è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£