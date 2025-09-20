À¤³¦Î¦¾å¤Ç¼º³Ê¡¢Áª¼ê²¡¤·¤Î¤±¢ª·è¾¡¾ÃÌÇ¡¡¡Ö¼ºË¾¡×¤«¤éÃæ3Æü¡Ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØ²¦¼Ô¤¬Àã¿«¤Ø¡¢á´¤Ã¤¿¡Ö¼«¿®¡×
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ï19Æü¡¢ÃË»Ò5000¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥³¡¼¥ë¡¦¥Û¥Ã¥«¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÏÁÈ3Ãå¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1500¥á¡¼¥È¥ë½à·è¾¡¤Ï¤è¤â¤ä¤Î¼º³Ê½èÊ¬¤Ë¡£¼ºË¾¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÀã¿«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¥Û¥Ã¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï15Æü¤Î1500¥á¡¼¥È¥ë½à·è¾¡¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ïÌÜ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾ÀþÁöÏ©¤ÇÂ¾Áª¼ê¤ò²¡¤·¤Î¤±¤¿¤È¤µ¤ì¡¢½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¹³µÄ¤·¤¿¤¬¡¢´þµÑ¡£¡Ö1500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼é¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈSNS¤Ç¼º°Õ¤Î¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ãæ3Æü¤Ç·Þ¤¨¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢13Ê¬13ÉÃ41¤ÎÁÈ3Ãå¤ÇÍª¡¹¤È·è¾¡¿Ê½Ð¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¨¤¿¥Û¥Ã¥«¡¼¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÇ¦ÂÑ¶¯¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£5000¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Î¥ì¡¼¥¹¡£»Ä¤ê2¼þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢´°Á´¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤È¹ë¸ì¡£¡Ö¤³¤Î¼ïÌÜ¤ËÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹¬±¿¤À¡£Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤è¤·¡¢¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë