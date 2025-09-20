¹¾Àî×Ç×Ê¡¢23ºÐ190cm±¦ÏÓ¤Î°ìµå¡ÖÂÇ¤Æ¤ëµ¤¤»¤ó¡×¡Ö¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¡×¡¡ÂÇ¼Ô¤ª¼ê¾å¤²¤Î¶¯ÎõÊÑ²½
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³²¼½ØÊ¿Âç¡¡ÀèÆ¬¤«¤é6¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤Î¥Ñ¡¦¥¿¥¤µÏ¿
¡¡¥×¥íÌîµå¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î23ºÐ¡¦»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¤ÎÅêµå¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÎáÏÂ¤Î²øÊª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡18Æü¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾ÉðÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿»³²¼¤Ï¡¢½é²óÀèÆ¬¤«¤é6¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¿¥¤µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤â¤Î¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦Ä¹¿È¤«¤éÅê¤¸¤é¤ì¤ë¥«¡¼¥Ö¤À¡£°ì²ó»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¸ª¸ý¤«¤éÉ¨¸µ¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤ÊÊÑ²½ÎÌ¤ò¸Ø¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤Ï¤Ê¤¹½Ñ¤Ê¤¯¶õ¿¶¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¸ø¼°YouTube¤¬¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¡¡¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥«¡¼¥Ö¤Þ¤¸¤¨¤°¤¤¡×
¡ÖÂÇ¤Æ¤ëµ¤¤»¤ó¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö²ø²æ¤·¤Ê¤¤ãÂôÂ¼¾Þ¼è¤ì¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤À¤Ê¡×
¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¥«¡¼¥ÖÅê¤²¤ë¡×
¡Ö¥«¡¼¥Ö¥Ð¥±¥â¥ó¡×
¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬ÂçË¤¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö½Ä¤ËÍî¤Á¤ëÊÑ²½µå¡¢Íî¤ÁÊý¤¬À¨¤¤¤Ê¡£¤É¿¿¤óÃæ¤«¤éÃÏÌÌ¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤ë¡Ä¡×
¡Ö²øÊª¤Îµ¢´Ô¡×
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤Ü¹¾Àî¡×¡ÖÅê¤²½ª¤ï¤ê¤È¤«ÂçÃ«¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÂçÅê¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¡£»³²¼¤Ï2023Ç¯¤Ë9¾¡¤òµó¤²¤Æ¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï2·³Êë¤é¤·¤¬Ä¹¤¯¡¢1·³¤Ç¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯2»î¹ç¤ËÅê¤²¤¿¤È¤³¤í¡£¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¡¢´°Á´¤ËNPB¤ÇÌµÁÐ¤·¤Æ¤ë½ØÊ¿Âç¤¬¸«¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÌµ»ö¤òµ§¤ëÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë