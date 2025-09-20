120Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡Ä´ôÉì¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿ー³¹¤ËÌ²¤ëÁ¬Åò¡ÖÌø¥öÀ¥Íá¾ì¡×¤ØÆÃÊÌÀøÆþ À¾Ìø¥öÀ¥¤ËÍ£°ì»Ä¤ë¥¥ã¥Ð¥ìーÀ×¤â¡ÚÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Û
Á´¹ñ¤ÎÆ»¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ»¥Þ¥Ë¥¢¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÆ»¤ò¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï¡¢´ôÉì¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡ÈÌø¥öÀ¥¡É¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÆ»¾ðÊó¤À¤±¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ë
ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï ¥¥ã¥Ð¥ìー11Å¹ÊÞ¡¢BAR¤Ï300Å¹ÊÞ°Ê¾å¤â
ÀÎ¤«¤é´ôÉì¤Î·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ìø¥öÀ¥¡£ÌÀ¼£21Ç¯¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿¶âÄÅÍ·³Ô¤òÁÃ¤È¤·¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ï¡ÈÅì³¤°ì¤Î´¿³Ú³¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É±É¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÀ¹´ü¤Ë¤ÏÌø¥öÀ¥°ìÂÓ¤Ë·à¾ì¤ä±Ç²è´Û¤¬12Åï¡¢¥¥ã¥Ð¥ìー¤¬11Å¹ÊÞ¡¢BAR¤Ï300Å¹ÊÞ°Ê¾å¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¡¢¶â²Ú¶¶ÄÌ¤ê¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¤¢¤ëÄÌ¾Î¡ÈÀ¾Ìø¥öÀ¥¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¿ー¥×¥ì¥¤¥¹Ìø¥öÀ¥¾¦Å¹³¹¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿ー³¹¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¿êÂà¡£±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤¬·ã¸º¤·¡¢·úÊª¤¬°ìÉôÊø²õ¤·¤ÆÆâÉô¤¬¤à¤½Ð¤·¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤â¡£
¡ÖÌø¥öÀ¥¤Ï¡¢Á´Éô¤Ë¥¢ー¥±ー¥É¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸«¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡×¤ÈÆ»¥Þ¥Ë¥¢¡£
Ìø¥öÀ¥¤Ë»Ä¤ëÍ£°ì¤Î¥¥ã¥Ð¥ìーÀ×¡Ö¥àー¥é¥ó¥ëー¥¸¥å¡×
À¾Ìø¥öÀ¥¤Î¥á¥¤¥óÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤¹¤ë¡Ö¥àー¥é¥ó¥ëー¥¸¥å¡×¤Ï¡¢Ìø¥öÀ¥¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤Î¥¥ã¥Ð¥ìーÀ×¡£Á¡°ÝÌä²°³¹¤È¶¦¤Ë±É¤¨¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤Ï40¿Í¤Û¤É¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¡¢Âç¤¤¤ËÈËÀ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
ÆÃÊÌ¤ËÀøÆþ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï¤ª¼ò¤Î¥Ü¥È¥ë¤ä¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤¤¬¤é¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÁõ¾þ¤Ê¤É¤¬º£¤â»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¤Ë¤ÏÀ©Éþ¤ä»äÊª¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤â¡£ÊÉ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë2019Ç¯10·î¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤¬¡¢ÊªÈá¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁ¡°ÝÌä²°³¹¤È¶¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿Ìø¥öÀ¥¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÄ®¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ôÉì¤Î·ÐºÑ¤ÏÇúÈ¯Åª¤ËÀ®Ä¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ËÁ¡°Ý»º¶È¤¬¿êÂà¤·¡¢Ìø¥öÀ¥¤ÎÍèË¬¼Ô¤â·ã¸º¡£
¤µ¤é¤Ë2012Ç¯¡¢´ôÉì»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»Ô¤¬Ìø¥öÀ¥¤Î¾ô²½ºîÀï¤ò´º¹Ô¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀÉ÷Â¯Å¹¤¬°ìÁÝ¤µ¤ì¡¢°ìµ¤¤ËÍèË¬¼Ô¤¬¸º¾¯¤·¡¢°û¤ß²°¤Ê¤ÉÌë¤Î¤ªÅ¹¤¬¼¡¡¹¤ËÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¥àー¥é¥ó¥ëー¥¸¥å¡×¤ÏÄ«¤Î¥âー¥Ë¥ó¥°±Ä¶È¤Ø¤ÈÅ¾²½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìó4Ç¯Á°¤ËÇÑ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¼£»þÂå¤«¤é120Ç¯Â³¤¤¤¿Á¬Åò
¡Ö¡ØÌø¥öÀ¥Íá¾ì¡Ù¤Ï¡¢Ìø¥öÀ¥¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤ÈÆ»¥Þ¥Ë¥¢¡£À¾Ìø¥öÀ¥¤Ë¤¢¤ëÇÑÔÒ¡ÖÌø¸Þ¡Ê¤ä¤Ê¤´¡Ë¥Ó¥ë¡×¤Î1³¬¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥¹¥Ê¥Ã¥¯³¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î2³¬¤Ë¤Ï¡ÖÌø¥öÀ¥Íá¾ì¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼¤µ¤Î¤¢¤ëÍáÁå¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Î©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÆþ¤ì¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Àö¤¤¾ì¤Î¾²¤Î¿¿¤óÃæ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤ËÇÓ¿å¹Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀÉ÷Â¯Å¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÉÂ¤ä´¶À÷¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î®¤ì¤¿¿å¤¬¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂ¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ»¥Þ¥Ë¥¢¡£´¿³Ú³¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Ìø¥öÀ¥Íá¾ì¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢»Ï¤Þ¤ê¤ÏÌÀ¼£16Ç¯¡£Åö»þ¤ÏÊ¿²°¤ÎÌÚÂ¤¤ÎÁ¬Åò¤Ç¡¢¾¼ÏÂ50Ç¯¤ËÊ¿²°¤«¤é¥Ó¥ë¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìø¥öÀ¥¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ð±Ä¤¬º¤Æñ¤Ë¡£¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÎÁ¤Ê¤É¤Ç·Ð±Ä¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿À®15Ç¯¤Ë120Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
CBC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡×2025Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å11»þ56Ê¬ÊüÁ÷¤è¤ê
