WEST.¾®ÂíË¾¡Ö¾Ð¥³¥é¡×¥Ï¥·¥´¤ÎÎ¹½é»²Àï ¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¡È¥Õ¥¡¥ó¥µ¡É¤â¤é¤¨¤ë¥³¥ÄÈ½ÌÀ¡©
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/20¡ÛWEST.¤Î¾®ÂíË¾¤¬¡¢9·î20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¡Ö1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä¡ª¡©¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡×¡Ê¤è¤ë7»þ56Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ï¥·¥´¤ÎÎ¹¤Ë½é»²Àï¤·¡¢4¿ÍÁÈ¤ª¾Ð¤¤¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡¦¤Ü¤ë½Î¤Î¤¢¤ó¤ê¤È¶¦¤ËºùÌÚÄ®¤Ç°û¤ßÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.¾®ÂíË¾¡õÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬¥¥¹À£Á°
WEST.¸ø¼°YouTube ¤Ë¤Æ¡Ö¤Î¤ó¤Ù¤§¤µ¤ó¤Ý¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤É¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤Ê¾®Âí¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤ó¤ê¤È¶¦¤Ë¡¢¤Î¤ó¤Ù¤§¤ÎÀ»ÃÏ¡¦ÌîÌÓ¤Î¤¢¤ëºùÌÚÄ®¤Ç°û¤ßÌÀ¤«¤¹¡£
¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤±¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë³¹¹Ô¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬ÁûÁ³¡£¤½¤³¤Ç¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿½÷À¤È°ì½ï¤Ë°û¤à¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê½÷À¤«¤é¤Î¡Ö¤É¤ó¤Ê¤¦¤Á¤ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¥Õ¥¡¥ó¥µ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¾®Âí¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¡ª¡×¤ÈÇú¾Ð¡£ÊÌ¤Î½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤ÇWEST.¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤òÇ®¾§¡£¾®Âí¤è¤ê¤â²Î¤¤¤Þ¤¯¤ë¸µµ¤¤Ê½÷À¤ÎÀª¤¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤ó¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¯¸«¡£¡ÖµÈËÜ¡Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¢¤ó¤ê¤ËÊú¤ÉÕ¤Âç´î¤Ó¡£¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÎÎø¥Ð¥Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈà»á¤ËµÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬¡£¡ÈµÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡É¤Ë¾®Âí¤Ï¡Ö¤µ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤´êË¾¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍDeNA ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡õËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤âÁø¶ø¡£Æü¥Ï¥à»þÂå¤Ë¤ÏÊÆ¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤ï¤«¤ëµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤É¤ó¤É¤ó°û¤ó¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¾®Âí¡£ºÇ½ªÅª¤Ë°û¤ó¤ÀÇÕ¿ô¤Ï¡£ÎòÂå1£±°Ì¤Îºä¾åÇ¦¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤«¡£
³¤ÊÕ¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿Âè°ìÂ¼¿Í¤ÎÃËÀ¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤È¤â´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡£µ×ÊÆÅç¤ÎÌ¾»º¡¦¹È°ò¤Î²Ã¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Èé¤Î°Õ³°¤Ê»È¤¤Æ»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£¥µ¥È¥¦¥¥ÓÈª¤Îºî¶È¤ò¼êÅÁ¤¦²ÆµÙ¤ßÃæ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤ë¿´ÇÛ»ö¤ò¹ðÇò¡£ÀÎ¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬º£¤Ï¡É»õÈ´¤±¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¤½¤ÎÅ¿Ëö¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
Àä·Ê¥Ó¡¼¥Á¡¦¥Ï¥Æ¤ÎÉÍ¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢ÌîµåÎ±³Ø¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ãç´Ö¤È»×¤¤½Ðºî¤ê¤Î¤¿¤áÀÄ½Õ»°Ëæ¡£µù¹Á¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿µù»Õ¤ÎÃËÀ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òµùÁ¥¤Ë¾è¤»¤Æ°ËÀª³¤Ï·Äà¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Îµù»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀäÉÊ³¤Á¯¤¬¥º¥é¥ê¡£Ãæ¤Ç¤â½÷À¿Ø¤¬¡ÖÂç¹¥¤¡ª¡×¤È¶½Ê³¤¹¤ëÄÁÌ£¤È¤Ï¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤ó¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¯¸«¡£¡ÖµÈËÜ¡Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¢¤ó¤ê¤ËÊú¤ÉÕ¤Âç´î¤Ó¡£¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÎÎø¥Ð¥Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈà»á¤ËµÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬¡£¡ÈµÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡É¤Ë¾®Âí¤Ï¡Ö¤µ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤´êË¾¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
