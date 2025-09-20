¥È¥¤¥ì¤«¤éÌá¤Ã¤¿Ç¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¢ª°Ø»Ò¤Î¾å¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä°¦Ç¤¬¸«¤»¤¿¡Ø¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤É½¾ð¡Ù¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬ÎÉ¤¤£÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×
¥È¥¤¥ì¤«¤éÌá¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤ËÇ¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤½¤ó¤ÊÀÊ¼è¤é¤ì»ö·ï¤Ï¡¢Ç¤¢¤ë¤¢¤ë¡£Ç¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ê¤é¤¤Ã¤È¶¦´¶¤Ç¤¤ë¸÷·Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤Àº£²ó¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹µ¤¨¤á¤ÇÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
Åê¹Æ¤ÏThreads¤Ë¤Æ¡¢14Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ï8000·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Threads¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼ç¤µ¤ó¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¥È¥¤¥ì¤«¤éÌá¤Ã¤¿Ç¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¢ª°Ø»Ò¤Î¾å¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Û
±óÎ¸¤¬¤Á¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ëÇ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¥¥å¥ó
º£²ó¡¢Threads¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö___JAF___¡×¤µ¤ó¡£
¥È¥¤¥ì¤Î¤¿¤á¡¢¾¯¤·ÀÊ¤òÎ¥¤ì¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÇ¤Á¤ã¤ó¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÀÊ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤É¤³¤«¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤ÊÉ½¾ð¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¤³¤³ºÂ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜÀþ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Æ²¡¹¤È¿Ø¼è¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÇ¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹µ¤¨¤á¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ëÇ¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¡Ö¤É¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¸«¾å¤²¤Æ¤¯¤ë´é¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÅÜ¤ë¤É¤³¤í¤«¤à¤·¤í¾ù¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¤¤¢¤Þ¤êÆ¬¤ò¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤À¤«¤é¤³¤½°Â¿´¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÉÔ°Â¤½¤¦¤ËÀÊ¤ò¾è¤Ã¼è¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤ËXÌ±¤â¤Û¤Ã¤³¤ê
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ì½Ö¤Î´Ö¤Ë¡¢ÀÊ¤ò¾è¤Ã¼è¤Ã¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿Threads¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê´é¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ÀÉÔ°Â¤²¡Ä²Ä°¦¤¤¡×¡Öº¸¸ª¤ò¤Þ¤À´°Á´¤Ë²¼¤í¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉâ¤«¤·¤Æ¤ë¤¢¤¿¤ê¤¬ÍÍ»Ò¸«¤Æ¤ë´¶½Ð¤Æ¤ë(¾Ð)¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÉÔ°Â¤²¤Ê´é¤Ë¿´Ìþ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö___JAF___¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö___JAF___¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£