¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤ï¤º¤«¤Ê¡È¥Ð¥¦¥ó¥É¡É¡Ö¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡×¡¡27ºÐ¼é¸î¿À¤¬¸«¤¿À¤³¦¤Î¸÷·Ê
»³¸ýÎÜ°Ë¤¬ACL·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Îº¹¡×
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥§¥Ã¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´3»î¹ç¤Ç¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤¿»³¸ýÎÜ°Ë¤¬´¶¤¸¤¿¡ÈÀ¤³¦¤È¤Îº¹¡É¤È¤Ï¡£¼«¿È¤Î¸½ºßÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¹¾Æ£¹â»Ö¡¿Á´4²ó¤Î4²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡
¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Î»î¹ç½ªÈ×¤ÎÌÔ¹¶¤òËÉ¤®¤¤ê¡¢3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Àîºê¤Ï¡¢Ãæ2Æü¤Ç·è¾¡Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µ¥¸¥§¥Ã¥À¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤À¡£
¡¡5Ëü8281¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Ä¶Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æþ¾ì¥·¡¼¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡£²¿¤«¤³¤¦¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤¬¤½¤Î¹âÍÈ´¶¤ÎÃæ¤Ç¤âÎäÀÅ¤Ê¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ö100¡ó¤ÇËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤òÃí¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤¬²»°µ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÎÁ´ÂÎ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆÈÆÃ¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö°µ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²»°µ¡£¼ª¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÂÎ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡½é¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë¤½¤ÎÎ×¾ì´¶¤ÎÃæ¡¢²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬Á°È¾¤Î2¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö1ÅÀÌÜ¤Ï¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹»³¸ý¤Ï¡Ö¸À¤¤Ìõ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤ó¤Ç¸«ÊÖ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÇ¤Ä½Ö´Ö¤Î¤È¤³¤ò¥¹¥í¡¼¤Ç¸«¤¿¤é¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Éâ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ¿¶¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤¢¤ó¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤¤¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë±ÇÁü¤Ç¥®¥ê¥®¥ê³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤Ë¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹çÅ¸³«¤òº¸±¦¤·¤¿¤Î¤¬¥¬¥ì¡¼¥Î¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¼Â¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤ò²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ»³¸ý¤Ïµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤½¤ÎÈùºÙ¤Ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¡£¤½¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ßÊý¤Ë¼¹Ç°¤Ë¶á¤¤¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢»°±ºñ¥ÂÀ¤¬Éé½ý¤·¥×¥ì¡¼¤ÎÂ³¹Ô¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¡£¸òÂå¤Î¤¿¤á¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ë½Ð¤¿»°±º¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥óºÝ¤¬Æþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë2¼ºÅÀÌÜ¤òµÊ¤¹¤ë¡£¼ºÅÀ¼«ÂÎ¤Ï¤È¤â¤ËÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂÎÏº¹¤Ï´¶¤¸¤¿¤È»³¸ý¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë»î¹ç¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Îº¹¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÆüÄø¤â¡¢ÉÔ±¿¤Ê¼ºÅÀ¤ò¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ë¾Î»¿¤òÁ÷¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤½¤³¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤Î·è°Õ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤ï¤º¤«1Ç¯´Ö¤Ç¤Î·àÅª¤ÊÊÑ²½
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ACLE¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Î3»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ÊÀ®Ä¹¤¬°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¢¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼Ãæ¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¿¤ÃÀè¤Ë¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿»³¸ý¤Ï¡¢Ì¾¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê½à·è¾¡¤Î¥µ¥Ç¥£¥ª¡Ë¥Þ¥Í¤Î¥·¥å¡¼¥È¤È¤«¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ®¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥³¡¼¥¹¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤È¤«¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤È¼ÂºÝÂÐÀï¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é²¿¤«¤Í¡¢¼«Ê¬¤â¤ä¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¡£¤â¤·¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿ACLE¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Î3»î¹ç¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Àîºê¤ÎÀµGK¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤ÎÃæ¡¢»³¸ý¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Îµ»½Ñ¤ÎÏÃ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡Ê¹Í¤¨Êý¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¼«¿®¤Ç¤¹¤«¤Í¡£²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ºÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¼ºÅÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÉñÂæ¤ËÀï¤¦¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï¤Ã¤¤ê»×¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬100%¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¤ä¤ì¤ë¤È¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡²þÁ±¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯ºÙ¤«¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡£¤¢¤È¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤È¤³¤í¡£¥²¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¸å¤í¤«¤é¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¤«¤ò¤â¤Ã¤È¹â¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿Àè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êACLE¤Ï°ì¤ÄÂç¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÇÀï¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤â¸þ¤³¤¦¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Àîºê¤Ç¡Èµï¾ì½ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»³¸ý¡£¤Þ¤À27ºÐ¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê¹¾Æ£¹â»Ö / Takashi Eto¡Ë