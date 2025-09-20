¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡ÙºÇ½ª²ó¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Û¤É¾×·âÅª¤Ê½ªËë¤ò·Þ¤¨¤ë
¡¡Ý¯°ææÆ¤¬¼ç±é¤¹¤ëÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË21»þ¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬20Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉðÂ¢¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ëÂçÏÂ¡ÊµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ë
¡¡Ý¯°æ¼ç±é¤Î¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡¢2024Ç¯¤Î¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤ÈÂ³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢º£ºî¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ï3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢500Ì¾¤Î¿Í¼Á¤ò¤È¤êÊüÁ÷¶É¤òÀêµò¤¹¤ëÉðÁõ½¸ÃÄ¡ÖÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë¡×¤È¼ç¿Í¸ø¤Î·º»ö¡¦ÉðÂ¢»°Ïº¡ÊÝ¯°æ¡Ë¤ÎÀï¤¤¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£
¢£ºÇ½ª²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤òÎ¢¤ÇÁà¤ë¡ÈÐúÑ´»Ò¡Ê¤¯¤°¤Ä¤·¡Ë¡É¤ÎÀµÂÎ¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿ÉðÂ¢¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÀÄµ´¡¦ÂçÏÂ¡ÊµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ë¤¬ËÜÀ¤ò¸½¤·¡¢ÉðÂ¢¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Çú»à¤Î´íµ¡¤¬Ç÷¤ë¿Í¼Á¤¿¤Á¡£¶²¤ì¤ò¤Ê¤·¤¿ÅÔÃÎ»ö¸õÊä¡¦²Ìî¡ÊÊÒ²¬Îé»Ò¡Ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÐúÑ´»Ò¤Ï¡Ä²°Âå·ÙÈ÷ÉôÄ¹¤Ç¤¹¡ª¡×¤È½Å¤¤¸ý¤ò³«¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢Åö¤Î²°Âå¡Ê¹â¶¶¹îÅµ¡Ë¤Ï¡¢¤¬¤·¤ã¤É¤¯¤í¡ÊÆ·¿å¤Ò¤Þ¤ê¡Ë¤Ë·â¤¿¤ìÍµ»Ò¡ÊÈæ²Å°¦Ì¤¡Ë¤Î·üÌ¿¤Î½èÃÖ¤â¤à¤Ê¤·¤¯Â©¤ò¤Ò¤¤È¤Ã¤¿¡£½ÇÉã¤òË´¤¯¤·¤¿ËÜ¾±¡ÊÂíÆâ¸øÈþ¡Ë¤ÏÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¡¢»Ø´øËÜÉô¤Ë¤Ï¾×·â¤¬Áö¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÈÌ¼ã¡¦°Ë¿á¡Ê²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ë¤¬ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡£°Ë¿á¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡ÈºÇÂç¤ÎÁõÃÖ¡É¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È1Ê¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ê¿§¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¶ÃØ³¤Î½ªËë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË21»þÊüÁ÷¡£
