¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾åÊ¡¤æ¤¡Ê32¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ê¥Ü¥ó¤Î¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤òÉÕ¤±¤¿¥¸¥§¥é¡¼¥È¥Ô¥±¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öalways be myself¡Ê¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡Ë¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤È¤È¤â¤Ëµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥ê¥Ü¥ó¤Î¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤òÉÕ¤±¤¿¥¸¥§¥é¡¼¥È¥Ô¥±¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈþÇòÈþÈ©¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖåºÎï¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÊ¡¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â2017Ç¯8·î¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£20Ç¯11·î¤ËÂè5Âå¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦¼Ô¤Ëµ±¤¡¢¥Ù¥ë¥È½éÂ×´§¡£1¥á¡¼¥È¥ë73¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿É¬»¦µ»¤Î¥Õ¥§¥¤¥Þ¥µ¡¼¤ä¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ä¥Ó¥Ã¥¯¥Ö¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¤â»²Àï¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£