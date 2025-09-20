¥¿¥«¥È¥·¡¦¥È¥·¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤ÇÐÍ¥¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹ðÇò¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤Î¥È¥·¡Ê49¡Ë¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¡Ø¥¸¥ó¥®¥¹ÃÌ¡ª¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å11¡§56¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½¿Í¤È¤Îµ¤¤Þ¤º¤¤½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ãµ®½Å¼Ì¿¿¡ä¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¦¥È¥·¡¢ºÊ¡õ»Ò¤É¤â2¿Í¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï5½µÏ¢Â³¤Ç¡¢7·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÈÖÁÈ¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¸¥ó¥®¥¹ÃÌ¡ª´óÀÊ2025¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊüÁ÷¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö³¹¤Ç¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤È¤Î°§»¢¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥·¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾®ÃÓ±É»Ò¡Ê44¡Ë¤È³¹¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÅö»þ¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤Æ¡Ë¡Ø¤¨¤Ã¡ª¤³¤ÎÊÕ¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¸ÀÍÕ¤¬¡Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Á¤ã¼ºÎé¤«¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¨¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£²¿Ê¹¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¡©¤¨¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¸þ¤³¤¦¤â¡Ø¤¨¤Ã¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¸«¹ç¤Ã¤Æ¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¸¤¤¬¤½¤Ã¤Á¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Ã¤ÁÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤è¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¾Ç¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡Ö²¿²ó¤«¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Ëè²ó¡Ø¤¢¤Ã¤¢¤Ã¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ãµ®½Å¼Ì¿¿¡ä¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¦¥È¥·¡¢ºÊ¡õ»Ò¤É¤â2¿Í¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï5½µÏ¢Â³¤Ç¡¢7·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÈÖÁÈ¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¸¥ó¥®¥¹ÃÌ¡ª´óÀÊ2025¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊüÁ÷¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö³¹¤Ç¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤È¤Î°§»¢¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥·¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾®ÃÓ±É»Ò¡Ê44¡Ë¤È³¹¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÅö»þ¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤Æ¡Ë¡Ø¤¨¤Ã¡ª¤³¤ÎÊÕ¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¸ÀÍÕ¤¬¡Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Á¤ã¼ºÎé¤«¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡Ö²¿²ó¤«¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Ëè²ó¡Ø¤¢¤Ã¤¢¤Ã¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£