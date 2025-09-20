WEST.¾®ÂíË¾¡¢½éÄ©Àï¡ÖÄ«¤Þ¤Ç¥Ï¥·¥´¤ÎÎ¹¡×¤ÇµÏ¿¼ùÎ©¤Ê¤ë¤«¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥µ¤¬¤â¤é¤¨¤ëÊýË¡¤â¸ì¤ë
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦WEST.¤Î¾®ÂíË¾¤¬¡¢¤¤ç¤¦20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!?¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡Ù¡Ê¸å7¡§56¡Á¸å8¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÄ«¤Þ¤Ç¥Ï¥·¥´¤ÎÎ¹¡×¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡ª¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¾®ÂíË¾
¡¡¾®Âí¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡Ö¤Î¤ó¤Ù¤§¤µ¤ó¤Ý¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤ª¼ò¹¥¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤ó¤ê¡Ê¤Ü¤ë½Î¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¤Î¤ó¤Ù¤§¤ÎÀ»ÃÏ¡ÉÌîÌÓ¤Î¤¢¤ëºùÌÚÄ®¤Ç°û¤ßÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¾®Âí¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë³¹¹Ô¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬ÁûÁ³¡£¤½¤³¤Ç¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿½÷À¤È°ì½ï¤Ë°û¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½÷À¤«¤é¤Î¡Ö¤É¤ó¤Ê¤¦¤Á¤ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¥Õ¥¡¥ó¥µ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¾®Âí¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¡ª¡×¤ÈÇú¾Ð¡£ÊÌ¤Î½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤ÇWEST.¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤òÇ®¾§¡£¾®Âí¤è¤ê¤â²Î¤¤¤Þ¤¯¤ë¸µµ¤¤Ê½÷À¤ÎÀª¤¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¢¤ó¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¯¸«¤¹¤ë¡£¡ÖµÈËÜ¡Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¢¤ó¤ê¤ËÊú¤¤Ä¤Âç´î¤Ó¡£¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÎÎø¥Ð¥Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈà»á¤ËµÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¡ÈµÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡É¤Ë¾®Âí¤Ï¡Ö¤µ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤´êË¾¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡õËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤âÁø¶ø¡£Æü¥Ï¥à»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤ï¤«¤ëµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤É¤ó¤É¤ó°û¤ó¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¾®Âí¡£ºÇ½ªÅª¤Ë°û¤ó¤ÀÇÕ¿ô¤Ï¡¢ÎòÂå1°Ì¤Îºä¾åÇ¦¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡ª¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¾®ÂíË¾
¡¡¾®Âí¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡Ö¤Î¤ó¤Ù¤§¤µ¤ó¤Ý¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤ª¼ò¹¥¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤ó¤ê¡Ê¤Ü¤ë½Î¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¤Î¤ó¤Ù¤§¤ÎÀ»ÃÏ¡ÉÌîÌÓ¤Î¤¢¤ëºùÌÚÄ®¤Ç°û¤ßÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤¢¤ó¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¯¸«¤¹¤ë¡£¡ÖµÈËÜ¡Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¢¤ó¤ê¤ËÊú¤¤Ä¤Âç´î¤Ó¡£¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÎÎø¥Ð¥Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈà»á¤ËµÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¡ÈµÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡É¤Ë¾®Âí¤Ï¡Ö¤µ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤´êË¾¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡õËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤âÁø¶ø¡£Æü¥Ï¥à»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤ï¤«¤ëµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤É¤ó¤É¤ó°û¤ó¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¾®Âí¡£ºÇ½ªÅª¤Ë°û¤ó¤ÀÇÕ¿ô¤Ï¡¢ÎòÂå1°Ì¤Îºä¾åÇ¦¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤«¡£