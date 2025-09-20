¡ÈSKE48¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¡ÉÂçÂ¼°É¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼½éÄ©Àï¤Î1st¼Ì¿¿½¸È¯Çä¡ÖÁÇ¤Î»ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
¡¡SKE48¤Î11´üÀ¸¡¦ÂçÂ¼°É¤¬¡¢¼«¿È¤Î20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë20Æü¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ø°É¿ÎÆ¦Éå¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥¥ê¤È¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤â¡ÄÂçÃÀÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤¹¤ëÂçÂ¼°É
¡¡2022Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢2025Ç¯3·îÈ¯Çä¤Î34th¥·¥ó¥°¥ë¡ØTick tack zack¡Ù¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡Ö¿´¤è À¼¤ò¾å¤²¤í¡ª¡×¤Ç½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê°ìºý¡£¥í¥±ÃÏ¤Ï¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤È¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¥Ñ¥¿¥ä¡£¡Ö¥¿¥¤¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤À¸³è¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ÎÄ®¤äÌ±²È¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ä¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¡¢¥Ñ¥¿¥ä¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ó¡¼¥Á¤ä¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡¢¥×¡¼¥ë¥ô¥£¥é¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¡£ËÜ¿Í¤¬Ç®Ë¾¤·¤¿AKB48¤Î¡Ø¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎMV°áÁõ¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÇØ¿¤Ó¤·¤¿ÂçÃÀ¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡Ä¡£20ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂçÂ¼¤Î¡Èº£¡É¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤µÍ¤á¹þ¤ó¤À¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Ì¿¿½¸¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂ¼¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³¥±¡¼¥¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡Ø¼Ì¿¿½¸¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶Ã¤¤¹¤®¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¹ø¤òÈ´¤«¤·¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖSKE48¤ÎÀèÇÚÊý¤â¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«»ä¤â¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç°´ê¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£10Âå¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÇ¤Î»ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡Á¡Á¡Á¤Ã¤È¤¢¤ó¤º¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
