¡Ö´°Á´Ìµ·ç¤ÎÈþ¾¯½÷¡×¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡¦ºù¤Ò¤Ê¤Î¡¢ÌÜ°Ü¤ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤ä¡Ö10Ç¯ÌÜ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¡×
¡ã¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡¡RE:STRAT¡¡¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡ä
8·î9Æü¡¢¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥é¥à¤â¡Ö¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»ºÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ø¤ÎÆ»¡×¤«¤é¡Ö¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡¡RE:START¡¡¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò°ì¿·¤·¡¢ÂèÆó¾Ï¤ËÆÍÆþ¡£µÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö10Ç¯ÌÜ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¡×¡£ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤äÌ¤ÍèÁü¤ò¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸ò¤¨¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ ¡¡¡¡¡þ ¡¡¡¡¡þ
Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤´Í÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ª¡¡´ä¼ê¸©»º¤Î¡¢ºù¤Ò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡ª¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö10Ç¯ÌÜ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¡×¡ª¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»ä¤Î¤³¤È¤ò¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
´ä¼ê¸©»º¤Î2004Ç¯5·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢O·¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¡£¹¥¤¤ÊÆ°Êª¡Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¡Ë¤Ï¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¡ª¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡¢¡Ö´°Á´Ìµ·ç¤ÎÈþ¾¯½÷¡×¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¸ìÈø¤ËÈþ¾¯½÷¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¡¡´°Á´Ìµ·ç¡Ä¤¸¤ã¤¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤È¤«°ÕÃÏ°¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡feeling¤Ç¤¹¤Î¤Ç¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥Þ¥Þ¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡ª¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡ª¡¡¤¢¤Èñ»Ò¡ª¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤Ò¤Ê¤Î¢ª¤Ò¤Ê¤Î¤ó¢ª¤Ò¤Ê¤â¤ó¢ª¤â¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸Æ¤Ð¤ìÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Ê¤¼¡Ö¤â¤ó¡×¤Ê¤Î¤«¤ÏËÜ¿Í¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£¡¡²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢JPOP¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ª²È¤Ç²á¤´¤¹»þ¤Ï¥²¡¼¥à¼Â¶·¤ä¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿²¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¤ª³°¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ª¡¡¹¥¤¡ª¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤À¡¼¤¤¤¹¤¡¡¡Öº£Æü¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Öº£Æü¡Ê¤â¡Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤À¤È¤â¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡¡¤Ò¤Ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ò¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂç¡¢Âç¡¢Âç¹¥¤¡¡ÂçÀÚ¡ª¡¡µÕ¤Ë¤¤¤ä¤Ê¤³¤È¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¡Ä¡£¤½¤ì¤È¡¢ÌÜ°Ü¤ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡ª¡¡¤Ò¤Ê¤À¤±¸«¤Æ¤Æ¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤Ò¤Ê¤Î¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¥½¥í¶Ê¡Ö»ä¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¤â¤ó¡ª¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬Áá¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¢ö¡¡¤Ò¤Ê¤Î¤³¤È¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡¤Ç¤â¤Í¡Á¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆæ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¥¾¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤Í¡Úºù¤Ò¤Ê¤Î¡Û
¢¡ºù¤Ò¤Ê¤Î¡Ê¤µ¤¯¤é¡¦¤Ò¤Ê¤Î¡Ë¡¡2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë5·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢21ºÐ¤Î´ä¼ê¸©»º¡£ÌÜÉ¸¤Ï²Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤Ò¤Ê¤â¤ó¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¡£
¢¡¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÅìËÌ½Ð¿È¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£15Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢ÅìËÌ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯ÅìËÌ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£7·î9Æü¡¢Ç°´ê¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¹Ô¤¤ÂçÀ®¸ù¡£¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®10¼þÇ¯¤Î8·î9Æü¤Ëavex trax¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£10·î8Æü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤é¤¦¡«Àï¤»¡¼¤·¤ç¤ó¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£