²È»ö¤ò°ìÀÚ¤ä¤é¤Ê¤¤É×¤ò¡Ö²æ¤¬²È¤Î»°¤ÄÀ±ÎÁÍý¿Í¡×¤Ë¡ª Ï·¸å¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÈÉ×°éÀ®Ë¡¡É¤È¤Ï¡©¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ö²¿¤À¤«ÀÎ¤è¤ê¹ÔÆ°ÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡×¡ÖÇ¯¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¡¢¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¡¢¥¢¥é´Ô¤Î½÷À¤¿¤Á¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢·î´Ö800Ëü¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¿Íµ¤¼çÉØ¥Ö¥í¥¬¡¼¡¦¥«¡¼¥¿¥ó¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Ó¥Ð¡¡½÷¤Î¸Å¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¡£50Âå¤ÎÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤ËèÆü¤òÉÁ¤¯Æü¾ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤À¡£Éã¿Æ¤È»Ð¤òÁê¼¡¤¤¤ÇË´¤¯¤·¤¿¥«¡¼¥¿¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤éÂ¨¹ÔÆ°¡×¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢Æ´¤ì¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥·¥ç¡¼¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£»þ¤ËÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¥¯¥è¥¯¥èÇº¤à¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª ÆÉ¤á¤Ð¡ÖÇ¯¤ò¤È¤ë¤Î¤â°¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Á°¸þ¤¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÜ½ñ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£Ãø¼Ô¤Î¥«¡¼¥¿¥ó¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥«¡¼¥¿¥ó¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¥«¡¼¥¿¥ó¡Ë¡§¤è¤¯¡ÖÉ×¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡¢²È¤ÎÃæ¤¬¸±°¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ÊÁ°¤Ï»ä¤â¡¢ËèÆüÉ×¤¬²È¤Ë¤¤¤ëÀ¸³è¤òÁÛÁü¤·¡¢¤²¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂà¿¦¸å¤Ë¡¢É×ÉØ¤¬ÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤¬²æËý¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¡£¤½¤³¤ÇÉ×¤Ë¡ÖÉ×ÉØ2¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÈÃçÎÉ¤¯¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤¤¤Î¤è¡¢¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¡¢¤·¤ª¤é¤·¤¤ºÊ¤Î±éµ»¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥Á¤ÎÉ×¤Ï¡¢Í×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¤âÁ´Á³²þÁ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄü¤áµ¤Ì£¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦É×¤Ë¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥«¡¼¥¿¥ó¡§Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤âÍ×Ë¾¤òÅÁ¤¨»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¡¢Í×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤ËÉ×¤¬¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´é¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¡¢ÅÁ¤¨¤ëµ¤¤¬¼º¤»¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢º¬µ¤¤è¤¯ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²æ¤¬²È¤Î¾ì¹ç¡¢Ì¼¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·Ì¼¤ÎÉ×¤¬²È»ö¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢Ì¼1¿Í¤¬ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤È¡¢»ä¤òÌ¼¤Ë¡¢É×¤òÌ¼¤ÎÉ×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥«¡¼¥¿¥ó¤µ¤ó¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤Ï¡¢É×ÉØ±ßËþ¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥¿¥ó¤µ¤ó¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÈÉ×ÉØ·ö²Þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥«¡¼¥¿¥ó¡§¤¢¤Þ¤ê·ö²Þ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îº¢Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡Ö¸À¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Î¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸À¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢É×¤â°ú¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ÏÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤Í¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ï¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤ÆËþÂ¤²¤ÊÉ×¤Î´é¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÇËþÂ¤«¤¤¡ª ÀÞ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤ï¡ª Âç¿Í¤À¤«¤é¤Í¡ª¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤ÇÉ×°Ê¾å¤ËËþÂ¤²¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤´É×ÉØ¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Û¤á¤ëÃ£¿Í¶¨²ñ¡×¤Î¡Ö¡Ø¤Û¤áÃ£¡ª¡Ù¸¡Äê¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¡¢¤Û¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤Û¤á¹ç¤¦¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«É×¤Î¤Û¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¼¤Ò¡¢¤Û¤á¤ë¶Ë°Õ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¡¼¥¿¥ó¡§¡Ö¤ªÊ¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¢ª¡Ö³æÉý¤¬¤¤¤¤¡×¡¢¡Ö¤ª¤ä¤¸½¡×¢ª¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¹á¤ê¡×¡Ä¡Ä¤¤¤í¤¤¤íÊÑ´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢É×¤â»ä¤¬¸À¤¤¤¿¤¤ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÉ¬»à¤Ë¤Û¤á¸ÀÍÕ¤ËÊÑ´¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÉ×¤â¡¢»ä¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â½½Ê¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤ÇÁË»ß¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
