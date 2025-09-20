ÅÔÌ±¤Ø¤ÎÈ³¡©¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤¬¤³¤¦¤â·ù¤ï¤ì¤ëÌõ
ºÇ¶á¤Ê¤Ë¤«¤ÈSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¡×¡£¥¢¥ó¥Á¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¡Ö¶¯¤µ¡×¤æ¤¨¤Î¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµî¤ËÂ¾¥Á¥§¡¼¥ó¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§yu_photo¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¥¦¥¥¦¥¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤«¤â¤À¤¬¡Ä¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¡×¤Î³°´Ñ¤äÅ¹Æâ¤ÎÍÍ»Ò
ÅÔ¿´¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤±¤ËÀÖ¤¤´ÇÈÄ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×ÂÎ¤ÎÂç¤¤ÊÊ¸»ú¤Ç¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¡£´ØÅì·÷¤ÎÊý¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¤¥ª¥ó·ÏÎó¤Î¥ß¥Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
Å¹ÊÞ¿ô¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë1200Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬´ØÅì¶á¹Ù·÷¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë½»¤à¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö·ù¤¤¡×¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âº¬¶¯¤¤¡£¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤Ï¡¢ÅÔÌ±¤Ø¤ÎÈ³¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²á·ã¤Ê¡Ê¡©¡ËÅê¹Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥ß¡¼¥àÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²Ä°¥ÁÛ¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æº£¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¸¦µæ²È¤òÌ¾¾è¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Êª¿½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ê¶¯¤µ¡×¤æ¤¨¤À¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ·ù°¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤¬´ë¶È¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Î¡ÖÄÌ²áµ·Îé¡×¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤À¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¸¦µæ²È¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤¬·ù¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤À¤±ÃæÎ©Åª¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ö±ÉÍÜ¿©¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹ÊÞ¶õ´Ö¤¬·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤¬·ù¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤¬¿Ê¤á¤ë¡Ö¸úÎ¨²½¡×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÉÊÂ·¤¨¤¬¤É¤³¤â¶Ñ°ì¤ÇÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ï¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡×¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢Æ±¤¸¾¦ÉÊ¼ï¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤â¤Î¤¬ÊÂ¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¬PB¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¡×¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ËÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î¿Í°÷ÇÛÃÖ¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Å¹ÊÞÆâ¤ËÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¡£¥ì¥¸¤âÂ¿¤¯¤¬¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥³¥Ô¡¼µ¡¤ä¥È¥¤¥ì¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¡×¡Ö¥ì¥¸¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËºÇÄã¸ÂÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤À¤±¤¬¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¿©»ö¤Ç¤¤¤¨¤Ð±ÉÍÜ¤ò¼è¤ëÌÜÅª¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö±ÉÍÜ¿©¡×¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¤è¤¯¸À¤¨¤Ð¡Ö¸úÎ¨Åª¡×¡¢°¤¯¸À¤¨¤Ð¡ÖÌµµ¡¼Á¡×¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò»Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÅÔÌ±¤Ø¤ÎÈ³¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ê¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤âÁÚºÚ¤äÊÛÅö¤ÎÌ£¤Ø¤ÎÈãÈ½¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅ¹ÊÞ¤´¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ØÆþ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡£
ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤Ö¥Ý¥Ã¥×ÂÎ¤¬¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤òÀ¸¤à¡©
°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤«¡ÖÌµµ¡¼Á¡×¤Ç¡Ö¸úÎ¨Åª¡×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤Ç¸²Ãø¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎµÞ·ã¤ÊÁý¿£¤Î»ÅÊý¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤Ï¼óÅÔ·÷¤Ç¥É¥ß¥Ê¥ó¥ÈÅ¸³«¡Ê¤¢¤ëÃÏ°è¤Ë½¸ÃæÅª¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¡¢ÊªÎ®¸úÎ¨¤ä±¿±Ä¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¼êË¡¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹âÌ©ÅÙ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿ô¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ°ì¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬´ØÅì¤ËÌ©½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎµïÈ´¤¤ÇÆþµï¤¹¤ëÎã¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÁý¤¨Êý¤ÏµÞ·ã¤Ç¡¢2011Ç¯¤ËÊ¬¼Ò²½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«14Ç¯¤Û¤É¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô¤ÏÌó5ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤òÄ¾ÀÜÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æü¾ïÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤Ã¤È¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¯¤ë¡£ÆÍÁ³¡¢À¸³è·÷¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡Ä¤È¸À¤¦¤È¸À¤¤Êý¤¬¤¤Ä¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¤È¤»ä¤¿¤Á¤Î»ë³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î¡Ö¥Ý¥Ã¥×ÂÎ¡×¤Î¥í¥´¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥×ÂÎ¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¸«¤ä¤¹¤¯¤Æ»ëÇ§À¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½´ÇÈÄ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤Ï¡¢¿Í¡¹¤«¤é¸ÍÏÇ¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤À¡£
¥Ý¥Ã¥×ÂÎ¤Î¥í¥´¤Ï¡¢»ëÇ§À¤¬¹â¤¤¤¬³¹¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤Þ¤Ê¤¤¤«¤â¡©¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¡¢½é´ü¤Î¥É¥ó¥¤È»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â´¶¤¸¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥É¥ó¥¤È¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¶õ´Ö¤Îºî¤êÊý¤Ç¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ë¡£¥É¥ó¥¤¬¡Ö¸ÄÅ¹¼çµÁ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥É¥ó¥¤Ç°ã¤¦¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¶Ñ¼Á²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥ó¥¤¬Áõ¾þ¤Ê¤É¤ò¶Å¤Ã¤ÆPOP¤Ê¤É¤âÂçÎÌ¤ËÅ½¤Ã¤Æ¡ÖÇã¤¤Êª¤Î³Ú¤·¤µ¡×¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Áõ¾þ¤Ï°ìÀÚ¤ä¤é¤Ê¤¤¡£
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤¬¤¤¤ëÅ¹¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡ÊÊÐ¸«¡©¡Ë¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤±¤ì¤É¡¢¥É¥ó¥¤¬½é´ü¡¢¤½¤Î´ñÈ´¤ÊÅ¹ÊÞ¤ÇÀ¤´Ö¤«¤é¡Ö¥²¥Æ¥â¥Î¡×°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤â¤Þ¤¿¡¢¤É¤³¤«À¸³è¤ÎÃæ¤Î¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Êý¸þÀ¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤È¤¤ÎÅµ·¿Åª¤ÊÈ¿±þ¤È¤·¤Æ¡Ö·ù°¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢½ù¡¹¤ËÀ¸³è¤ò¿¯¿©¤¹¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Í¤Ï¤É¤³¤«µñÈÝÈ¿±þ¤ò³Ð¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö·ù°¡×¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀ¸³è¤Ø¤Î¿»Æ©¡×
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢º£½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤¬·ù¤ï¤ì¤ëÆÃÄ§¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤¬Ìö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¾¦ÉÊ¼ï¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÊÂ¤ß¤ÎÉÊÌÜ¤ò¶¹¤¤Å¹Æâ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£¶¹¤¯¤Æ¤â½ÐÅ¹¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÀ×ÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÔ¿´Éô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥É¥ß¥Ê¥ó¥È½ÐÅ¹¤òÃ£À®¤·¤Æ¸úÎ¨¤Î¤è¤¤ÊªÎ®ÌÖ¤òºî¤ê¡¢Äø¡¹¤Î°Â¤µ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤ÎÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤ÎÅ¹Æâ¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µá¤á¤ë¤â¤Î¤ò¡¢ºÇÂç¸øÌó¿ôÅª¤ËÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀïÎ¬¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¼óÅÔ·÷¶á¹Ù¤ÎÀ¸³è¤ËºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë´ØÅì¹Ù³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤¿¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼Ö¤Ê¤·¤Ç¤â¹Ô¤±¤ëÈÏ°Ï¤Ë¤¢¤ë¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤à¤·¤í¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤¬·Ð±ÄÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö·ù°¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÈ¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤¬·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬Ä¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ù°¡×¤Ï¾®ÇäÅ¹¤ÎÄÌ²áµ·Îé¤À
Àè¤Û¤É¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤È¥É¥ó¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Á¥§¡¼¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö·ù°¡×¤Ï¡¢Îò»Ë¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢1960Ç¯Âå¤«¤éÇúÈ¯Åª¤Ë¤½¤Î¿ô¤òÁý¤·¤¿½é´ü¤Î¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¤ä¥À¥¤¥¨¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁí¹ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë2000Ç¯Âå¤ËÁý¿£¤·¤¿¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¤â¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÈãÈ½¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Áí¹ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ç¤Ë±Ä¶È½ªÎ»¤·¤ä¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼ÄÅÅÄ¾ÂÅ¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¤¤º¤ì¤â¾ÃÈñ¼Ô¤ËÊØÍø¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë°ìÊý¡¢·Ê´Ñ¤ÎÌäÂê¤ä¾¦ÉÊÉÊ¼Á¤ÎÌäÂê¡¢¤Þ¤¿ÃÏ¸µ¶¦Æ±ÂÎ¤ò´õÇö¤Ë¤µ¤»¤¿¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤â¡¢¤½¤â¤½¤â¤³¤ì¤é¤Î¾®ÇäÅ¹¤¬²æ¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÈãÈ½¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö·ù°¡×¤Ï¡¢¤¢¤ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤ê¾®ÇäÅ¹¤¬Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¤È¤¤ËÄÌ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡ÖÄÌ²áµ·Îé¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£»×¤¨¤Ð¡¢¥É¥ó¥¤À¤Ã¤Æ¡Ö·ù°¡×¤Î»þ´ü¤òÈ´¤±¡¢¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¤Î¾®Çä´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¤Ò¤¿Áö¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö·ù°¡×¤ò¤¦¤Þ¤¯È´¤±¤ì¤Ð¡Ö¿»Æ©¡×¤¬¼¡¤ËÍè¤ë¡£
¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤ËÏÃ¤òÌá¤¹¤Ê¤é¡¢ÌäÂê¤Ï¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤¬¤³¤Î¡ÖÄÌ²áµ·Îé¡×¤ò·Ð¤¿¤¢¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿´¤ò·Ò¤®»ß¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¥À¥¤¥¨¡¼¤ä¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¤Ï³Î¤«¤ËÊØÍø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÎÊØÍø¤µ¤ËÉé¤±¤¿¡£¥À¥¤¥¨¡¼¤Ï·Ð±ÄÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¤¬ÂçÎÌ¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤Ë½½Ê¬¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤â¡¢¤½¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤¬ÇÑÔÒ¤Ë¶á¤¤¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥â¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ê¤ëÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Ö·ù°¡×¤«¤é¡Ö¿»Æ©¡×¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊÑ²½¤òÆÉ¤ßÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð°à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤ÎÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¡¢¤½¤ÎÀ½ÉÊÉÊ¼Á¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¡ÖÆâºßÅªÍ×°ø¡×¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¤½¤ì¤¬²ò·è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¡ÖÄÌ²áµ·Îé¡×¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤âÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤±¤À¡£
¤¤¤Þ¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤ÏÀä»¿¡ÖÄÌ²áµ·ÎéÃæ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡© ¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤¬¡Ö¿»Æ©¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤â´Þ¤á¤ÆÀÅ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÃ«Æ¬ ÏÂ´õ ¡§ ÅÔ»Ô¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¸¦µæ²È¡Ë