¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜÀ¯¼£¤òÌÇ¤Ü¤¹
19Æü¡¢10·î4Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ë¸þ¤±½ÐÇÏ²ñ¸«¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¡£»Ô¾ì¤Î°ìÉô¤Ï¡Ö¹â»Ô¼óÁê¡×¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Ä¤Î¤À¤è¤·¤ª¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¡Ê10·î4Æü¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï°Ê²¼¤Î6¤Ä¤À¡£
¡Ö¹â»Ô»á¤Î¾¡Íø¤Ï100¡ó¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ë4¤Ä¤ÎÍýÍ³
¤Þ¤ºÂè1¤Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¾¡Íø¤Ï100¡ó¤Ê¤¤¡£»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢¡Ö¹â»Ô»á¤«¤½¤ì°Ê³°¤«¡×¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤è¤¦¤À¡£¶âÍ»À¯ºö¡¢ºâÀ¯À¯ºö¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Î¾ì¹ç¤À¤±Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤À¡£
ÍýÍ³¤Ï°Ê²¼¤Î4¤Ä¤À¡£
1¡§Ãç´Ö¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¸å¤Î2²ó¤ÎÁªµó¤ÇÂ¿¤¯ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2¡§¹â»Ô»á¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤àÁê¼ê¤¬¤Ê¤¤¡£»²À¯ÅÞ¤ÏÏ¢Î©¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Æþ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½°µÄ±¡¤Ï3¿Í¤·¤«µÄ°÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â¤ê¤Ê¤¤¡£¡ÖÍ»Ö¤Î²ñ¡×¤Î4¿Í¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
3¡§¹â»Ô»á¤Ê¤é¡¢»²À¯ÅÞ¤ËÎ®¤ì¤¿ÊÝ¼éÉ¼¤ò¼è¤êÊÖ¤»¤ë¤ÈÁÇ¿Í¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Ç¤¢¤ë¡£»²À¯ÅÞ¤ËÎ®¤ì¤¿É¼¤Ï¡¢Ã¯¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ¼è¤êÊÖ¤»¤Ê¤¤¤·¡¢¹â»Ô»á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤í»²À¯ÅÞ¤È¼çÄ¥¤¬Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸¤Ê¤é¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸½¼óÁê¤ÎÀÐÇËÌÐ»á¤¬º¸¤¹¤®¤Æ¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢»²À¯ÅÞ¤Ë¿¶¤ì¤¿É¼¤Ï¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÉ¼¤Ï¡¢¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Âè°ì¤Ë¡¢¤½¤ÎÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉ¼¤Î¿ô¼«ÂÎ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÂèÆó¤Ë¡¢¡¢¤à¤·¤í¹â»Ô»á¤Ç¤Ê¤¯²º·ò¤ÊÃæÆ»¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤ä¤¹¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹â»Ô»á¤Î¾ì¹ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÉ¼¤¬¸º¤ë¡£
4¡§ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÏÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÆÃ¼ì¤ÇÆÃÊÌ¤ÇÎã³°¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£°ÂÇÜ¿Ø±Ä¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÀ¯¼£¤ËÌµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¤ÎÎ®Æ°Åª¤Ê·²½°¤òÀ¯¼£¡¢Áªµó¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ë¤Î¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤Ï¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡¢¥ê¥Õ¥ìÀ¯ºö¡×¤Ë¤è¤êÆ°°÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥À¯ÅÞ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤Î®Æ°¤ÎÌ±¤Ç¤¢¤ê¡¢·²½°¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½¾õ¤Ï»²À¯ÅÞ¤Ë·²¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼¡¤ÏÊÌ¤Î·²¤¬¤ëÂÐ¾Ý¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£¤ËË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£À¯¼£¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò°ì±þ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ¡Ê»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤ÏÀ¯¼£¤È¤ÏÊÌÊª¤ÎÁÈ¿¥¡Ë¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ë¤â¤â¤Á¤í¤óÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ì±¤Ë¤Ï¤Þ¤«¤ê´Ö°ã¤Ã¤Æ¤âÍè¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¹â»Ô»á¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î·²½°ÉâÆ°É¼¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ²ÄÇ½¤À¡£
½°µÄ±¡¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Ï¤Ê¤¤
6¤Ä¤Î½ÅÍ×ÏÀÅÀ¤Î2ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬¹çÍýÅª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Áªµó¤ò¤¹¤ì¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂç¤¤¯µÄÀÊ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬³Î¼Â¤À¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬É¼¤ò¸º¤é¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¼óÁê¤¬Ã¯¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¡¢¿Í¡¹¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¸¢°Ò¤¬·ù¤¤¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤òÈãÈ½¡¢²õ¤¹¤³¤È¤Ë²÷³Ú¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Âè1¤ÎÅÀ¤ÎÃæ¤Î4ÈÖÌÜ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ûÀ®¤ÎÁÈ¿¥¡¢À¯ÅÞ¤«¤é¤ÎÉ¼¤ÎÎ®½Ð¤Ï¿Ê¤à¤À¤í¤¦¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤âÅÞ¼ó¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅªÁÈ¿¥¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Àª¤¤¤ò¼º¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢Ï¢Î©¸ò¾Ä¤äÀ¯ºö¶¨µÄ¤Ç¤Û¤«¤ÎÀ¯ÅÞ¤È¶¨µÄ¤¹¤ë»Ñ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢´ûÂ¸¤ÎÃá½ø¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤¬¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉâÆ°·²½°¤Ï¡¢Çò¤±¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Å°ÄìÅª¤ËÃá½ø¤Î³°¤Ë¤¤¤ëÀïË¡¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï»²À¯ÅÞ¤ËÅ¨¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âÌµÍý¤À¤í¤¦¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡¢Ãá½ø¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ëÁ°¤Ë¡¢Áá¤¯¤â¤¦°ì²óÁªµó¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢²ò»¶¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î´ûÀ®À¯ÅÞ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬²ò»¶¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¤Ï¼«Çú¤À¤·¡¢ÌîÅÞ¤âÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤âÄó½Ð¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ê½°µÄ±¡¤Ç51µÄÀÊÉ¬Í×¡£¤À¤«¤é¡¢¶ÌÌÚÅÞ¼ó¤Ï¡¢¼¡¤Î½°µÄ±¡Áª¤Ç¤ÎÌÜÉ¸µÄÀÊ¤ò51¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£²ò»¶¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¶ò¤«¤Ë¤â¼«Çú¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¾ì¹ç¤À¤±¤À¡£
¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÁíºÛÁª¤¬¼«Çú¹Ô°Ù¡×¤Ç¤¢¤ë¥ï¥±
Âè3¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎÁíºÛÁª¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Çú¹Ô°Ù¤À¡£1Ç¯Á°¤ÎÁíºÛÁª¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢ÁíºÛÁª¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¡¢Æ¤ÏÀ²ñ¤Ê¤É¤ÎÃæ·Ñ¡¢¤³¤ì¤é¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÎ®¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆâÉô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¤¦¤ó¤¶¤ê¤À¤«¤é¤À¡£Áªµó¤È¤¤¤¦¤ªº×¤ê°Ê³°¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È°Ê³°¤ÎÀ¯¼£¤ÎÊóÆ»¤Ï¤¦¤¶¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¤¤¤äÀ¯¼£¤ÎÏÃ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯¼£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¸Å¤¤À¤³¦¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¹¶·â¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£
»ä¤Ï¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÇÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢Áªµó¸å¡¢¤³¤Î¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢»¯¤µ¤ì¤Î·º¡×¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥à¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢¼ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬¸¤¤¤Î¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ò¤«¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Ã±¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ê¤Î¤«¡¢»²À¯ÅÞ¤¬¤Ê¤¼Ìö¿Ê¤·¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡Ö¸Å¤¤¡×¿Í¡¹¡¢À¯¼£É¾ÏÀ²È¤Ê¤É¤¬Ïª½Ð¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»²À¯ÅÞ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÏª½Ð¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Áªµó¸å¤Î»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¿ÀÃ«µÄ°÷¤Ï17Ê¬´Ö¤Î¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÜÎ©¤Ã¤¿ÊóÆ»¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»²À¯ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤Î¿ÀÃ«µÄ°÷¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¼Áµ¿¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢ËÞÍÇ¤À¤Ã¤¿¡¢²¿¤Î°ÕÌ£¤â¼çÄ¥¤â¤Ê¤¤¡¢Àª¤¤¤â¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö¸Å¤¤¡×À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ä¡Ö¸Å¤¤¡×¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¸Å¤¤¡×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¡¹¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿Îã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÐÇË¤ª¤í¤·¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤ÎÄñ¹³¡Ë¤Î·ï¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤òÏÃÂê¤Ë¤·¡¢¤³¤Î½¹¤¤Áè¤¤¤ÎÊóÆ»¡¢ÏÀÉ¾¡¢º£¸å¤ÎÍ½Â¬¤È¤¤¤¦¥´¥·¥Ã¥×¤Ë¡Ö¸Å¤¤¡×¥á¥Ç¥£¥¢¤È¡Ö¸Å¤¤¡×É¾ÏÀ²È¤¿¤Á¤Ï½ª»Ï¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢ÀÐÇË»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Äñ¹³¤¹¤ë»Ñ¤ÎÊóÆ»¤è¤ê¤â¡¢¤ª¤í¤·¤Î¿Í¡¹¤ÎÇÍÀ¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊóÆ»¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡Ö¥¢¥ó¥Á¼«Ì±ÅÞ¡×¤òÁý¤ä¤·¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Á¸Å¤¤À¯¼£¡×¡Ö¥¢¥ó¥Á¸Å¤¤À¯¼£¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¿Í¡¹¡×¡Ö¥¢¥ó¥Á¸Å¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤í¤¦¡£¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ï²óÉü¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤À¤é¤À¤é¤È²¼¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î»Ù»ýÎ¨²¼Íî¸ú²Ì¤ÏÄ¹´ü²½¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Î»Ù»ýÎ¨¤Î²¼ÍîÉý¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Èæ³ÓÂè1ÅÞ¤Ç¤â¡¢¤â¤Ï¤ä¤¿¤À¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼À¯ÅÞ¤Ë
Âè4¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢ÀÕÇ¤Í¿ÅÞ¡¢Èæ³ÓÂè1ÅÞ¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤¿¤À¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼À¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿Í¡¹¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï¡¢ÅÞ°÷É¼¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Î¼çÄ¥¹çÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÞ°÷¤ÏÌó100Ëü¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤«¤â¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤«¤éÂç¤¤¯³°¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó°ìÈÖÎ®¹Ô¤ª¤¯¤ì¤Î¿Í¡¹¤Ç¡¢º£¸å¡¢Æ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¡¢¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢ÅÞ°÷°Ê³°¤Ë¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î100Ëü¿Í¤Ï¡¢¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀè¤ÎµÄ°÷¤¬ÍîÁª¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»àË´¤·¤¿¤ê¡¢Áªµó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡ÊÊªÍýÅª¤ËÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤ÎÆ¤ÏÀ¤ÎÏÀÅÀ¤Ï¡¢¼å¾®À¯ÅÞ¤ÎÅÞ¼óÁªµó¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¹ñÌ±¤ÎÏÀÅÀ¤«¤é¤º¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ì¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁíÁªµó¤Ç¤ÎÉ¼¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÌÜÀè¤Î¸½¾Ý¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡¢À¯¼£¡¢À¯³¦¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ëÂ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¼£¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£·²½°¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤¿¤À¤¿¤ÀÎ®¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÂç½°Í¸¢¼Ô¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯À¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÌÜÉ¸¤¬¸½¾õ°Ý»ý¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤Î»Ù»ý¤Ï¼º¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ÈÆâ¤ÎÅÞ°÷¤Î»Ù»ý¤Î¸º¾¯¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤À¤±É¬»ê¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶¦»ºÅÞ¡¢¼Ò²ñÅÞ¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÌÇ¤Ó¤æ¤¯À¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Âè5¤Ë¡¢¤·¤«¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ëÀ¯ÅÞ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£º£¸å¡¢Èæ³ÓÂè1ÅÞ¤Ë¤Ê¤ëÀ¯ÅÞ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢À¯¸¢¤ò¤È¤ëÀ¯ÅÞ¡¢ÂåÉ½¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ëÀ¯ÅÞ¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£Åª¤ÊÊý¸þÀ¤ò¼«¤éÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯Â¦¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¯¼£¤òºî¤ëÂ¦¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£À¯¶É¤ä¡¢À¯¼£Åª¾õ¶·¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Àµ¤·¤¤À¤¤ÎÃæ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¤´Ö¤ÎÎ®¤ì¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢Î®¤ì¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë·Þ¹ç¤·¡¢¥Ö¡¼¥à¤Î¤ª¤³¤Ü¤ì¤Ë¤¢¤º¤«¤í¤¦¤È¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë¤È¤«¡¢Ï¢Î©¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ¤¬ÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦É½ÌÌÅª¤Ê¸½¾Ý¤äÊÑ²½¤Î´íµ¡¤È¤¤¤¦¼¡¸µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡¢À¯¼£¤¬ÉºÎ®¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¯¼£¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÇËÌÇÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÁË»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤ò¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î´íµ¡¡¢Àï¸åºÇÂç¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¼÷Ì¿¤¬¿Ô¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
Âè6¤Ë¡¢¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤À¤í¤¦¤¬¡¢Êª²ÁÂÐºö¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¸½ºß¤ÎÆüËÜÀ¯¼£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤ÏÀÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¹ñ²È¤Î´íµ¡¤ò¤É¤¦µß¤¦¤«¡£ÀÕÇ¤¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¦¤ÎÀ¯ÅÞ¤ò¤É¤¦ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡¢¸½ºßÂ¸ºß¤¹¤ë¤Û¤«¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬¡¢´ñÀ×Åª¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ÅÞ¤ËÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£Á°¼Ô¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å¼Ô¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢À¤³¦Ãá½ø¤âÆ±»þ¤Ë¡¢Âè2¼¡ÂçÀï¸åºÇÂç¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Å¾´¹ÅÀ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Êø²õ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÌÀÇò¤À¤¬¡¢¼¡¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤Þ¤À½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦´í×ü¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Ãá½øÊø²õ¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î´íµ¡¡¢À¤³¦¤Î´íµ¡¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢2¤Ä¤Î´íµ¡¤ËÆ±»þ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¼óÁê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÃ¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤âÉÔ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤ë¤·¤«¡¢µ¤µÙ¤á¤È¤Ê¤ë²ò·èºö¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢º¬¸»¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î´íµ¡¤ÈÀ¤³¦¤Î´íµ¡¤Î¸¶°ø¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¼Ò²ñ¤Î¼÷Ì¿¤¬¿Ô¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Î²ÃÂ®¤Ë¤è¤ê¡¢»àµî¤Î»þ´ü¤¬µÞ·ã¤ËÁá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀäË¾¤ÎÎÙ¤Ï¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÀäË¾¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡ÊËÜÊÔ¤Ï¤³¤³¤Ç½ªÎ»¤Ç¤¹¡£¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ï¶¥ÇÏ¹¥¤¤ÎÉ®¼Ô¤¬¶¥ÇÏÏÀ¤ä½µËö¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¶¥ÇÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¶¥ÇÏ¤Î¾Íè¤â¡¢ÀäË¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿êÂà¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¶¥ÇÏ¤¬À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡©
¸½ºß¤Î°ì»þÅª¥Ö¡¼¥à¤¬²á¤®¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë½¬¤Ã¤Æ¡¢¿êÂà¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£ÍýÍ³¤ÏÃ±½ã¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÎÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£ÆüËÜ¤Ï¤¤¤Þ¤µ¤éIR¡ÊÅý¹ç¥ê¥¾¡¼¥È¡Ë¤ò»Ï¤á¤ë¤é¤·¤¤¤¬¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï¥«¥¸¥Î¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤µ¤é»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¤À¡£
¤Ê¤¼¥«¥¸¥Î¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¥«¥¸¥Î¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤È¤¤¤¦¤µ¤é¤Ë¶¯ÎÏ¤ÇÃ±½ã¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¾¡¤Á¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ãË¡¡¢Ã¦ÀÇ¤Ê¤É¤¬Î®¹Ô¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¥³¥¹¥È¤¬°µÅÝÅª¤Ë°Â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¡£
¤ï¤¶¤ï¤¶¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤·¡¢±¿±ÄÂ¦¤â¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ò¸Û¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Èà¤é¤Î¿®ÍêÀ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÈ¢¤ò·úÀß¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥«¥¸¥Î¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÉñÂæ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò½ã¿è¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë°µÅÝÅª¤ËÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¶¥ÇÏ¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ï¡¢ÇÏ¤¬Áö¤ë¤È¤¤¤¦Èþ¤·¤µ¡¢ÅÁÅý³Ê¼°¤ò¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤Ë¤â³µÇ°Åª¤Ë¤â³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦ÌÌ¤¬Âç¤¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤É¤í¤Ã¤³¤·¤¤¡£¶¥ÇÏ¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤È¡¢¶¥ÇÏ¤Ç¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤È¤ÏÊÌ¤Ê¤Î¤À¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅêÉ¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤ÏÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡Ê¶¥Äú¤â¶¥ÎØ¤â¤À¤¬¡Ë¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¶¥ÇÏ¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¼«ÂÎ¤Ï¤Þ¤É¤í¤Ã¤³¤·¤¯¡¢¥³¥¹¥È¤È¼ê´Ö¤À¤±¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ïº£¸å¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¶¥ÇÏ¤Ç¤Ïµ³¼ê¤Î¥¹¥Þ¥ÛÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤·¡¢±¹Ì³°÷¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤â¤¢¤ê¡¢¶¥ÇÏ³Ø¹»¤Ç¤Î¿Íºà°éÀ®¡¢µ³¼ê¤ÎÍÜÀ®¤Ê¤É¡¢¤á¤ó¤É¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¡£¼çºÅ¼Ô¤¬¶½¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¥³¥¹¥È¤â»ÅÁÈ¤ß¤â¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¹çÍýÅª¤À¡£¡Ötoto¡×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¥Ð¥¹¥±¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¯¤¸¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢ÅÒ¤±¤ÎÀ¤³¦¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ë¡¢Â¿³Û¤Î¼ý±×¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥ç¥¦¤È¤·¤Æ¾å¤²¡¢µåÃÄ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤âÉÙ¹ë¤¬¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤¿¤¬¤ë¡ÊÆüËÜ¤Ï°ã¤¦¤¬¡Ë¡£¶¥ÇÏ¤ÏÈ¬É´Ä¹¤È¤¤¤¦·üÇ°¡Ê²áÂç¤Ê·üÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ë¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤ËÈ¬É´Ä¹ËÉ»ß¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÎÆ¹¸µ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÌµ´Ø·¸¤Ç¡¢È¬É´Ä¹ËÉ»ß¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¶¥ÇÏ¤Ï¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ìîµå¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¡¢Ã¯¤â¤¬Âç¹¥¤¤À¡£¹¥¤¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥²¡¼¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÎÊý¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÁêËÐ¤ÎÎÏ»Î¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÌäÂê¤â¡¢ÌîµåÅÒÇî¤Ç¤Ê¤¯¶¥ÇÏ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÀÉ¾¤Ï¡¢¶ò¤«¤¹¤®¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¥ÇÏ¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢Ìîµå¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢ÅÒ¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºòº£¤ÎÆüËÜ¶¥ÇÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤¬È¯Ã£¤·¤¹¤®¤Æ¡¢·Ð¸³¤ÎÄ¹¤¤»ä¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤é¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤È¤µ¤¸¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍÍ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤«¤é¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¶¥ÇÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡£
Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï·ëÏÀ¤À¤±½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢JRA¡ÊÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡Ë¤¬ÇÏ·ôÈÎÇä¤òÆÈÀê¤·¡¢¤«¤Ä¤½¤ÎÇÏ·ô¤¬À¤³¦¤Ç¤â¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÇÇä¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦°ì¤Î¶¥ÇÏ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»ýÂ³À¤Ï´í¤¦¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î¶¥ÇÏ¤Î²ÁÃÍ¤¬¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¹â¤Þ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂçÃ«¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤¬¡¢À¤³¦Åª¤ÊÂç¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼¡²ó¤Î¤³¤ÎÍó¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¾®È¨ ÀÓ ¡§ ·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡Ë