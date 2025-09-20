ËâºÀÅÍ¡¢ºÊ¡¦ÌðÂô¿´¤ò¥¹¥Ñ¥ë¥¿»ØÆ³¡¡¡ÈÉáÃÊÄÌ¤ê¡É¤Î¶Ú¥È¥ì¥Çー¥È¡õÈþ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖÎÉ¤¤Ç¯¤Î¤È¤êÊý¡×
¡¡¸µK-1À¤³¦²¦¼Ô¤ÎËâºÀÅÍ¤¬9·î17Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌðÂô¿´¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤Æ¥¹¥Ñ¥ë¥¿»ØÆ³¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬¿Æ¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤À¤±¤ÇºÇ¶¯¤À¤Ê¡×¡¡ºÊ¡¦ÌðÂô¿´¤ò¥¹¥Ñ¥ë¥¿»ØÆ³¤¹¤ëËâºÀÅÍ
¡¡¡ÖºÊ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¤ò¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ÇËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö²æ¤¬²È¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×Ë¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤Ï½÷À¥²¥¹¥È¤¬¡¢Èþ½÷¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤ÎÌðÂô¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÌðÂô¤Ï2Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¤«¤é½µ¤Ë°ì²ó¡¢ËâºÀÅÍ¤«¤éµÓ¡¦²¼È¾¿È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¼«¿È¤Î¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¤ò»Ø¤·¤Æ¡ÖËâºÀÅÍ¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÌðÂô¡×¤È·ÁÍÆ¤·¤¿¡£
¡¡ÁáÂ®¡¢»£±Æ¤Î¤¿¤á¤ËÂßÀÚ¤Ë¤·¤¿¥¸¥à¤Ø°ÜÆ°¡£ËâºÀÅÍ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¿´¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï´ðËÜ¤Î¤³¤È¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö»þ´Ö¤Ï1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¡£Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÉáÃÊÌðÂô¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥´ー¥ë¥É¥¸¥à¤Î²ñ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¤Ä¤¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¥Ïー¥É¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¼ÂºÝ¤Ë30kg¤ä40kg¤Î½ÅÎÌ¤òÊú¤¨¤Æ¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò³«»Ï¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌðÂô¤Î¤Õ¤ê¹Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¥¸¥àÆâ¤Ë¶Á¤¯¡£¤½¤ó¤ÊºÊ¤Î»Ñ¤òËâºÀÅÍ¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥à¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«±Ô¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÇØ¸å¤«¤é¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¤À¤±¤À¡£
¡¡YouTube¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬É×ÉØ¤Î¶Ú¥È¥ì¤ÎÌÏÍÍ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤â¤¦¾¯¤·´Ë¤¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ËâºÀÅÍ¤Ï¡ÖÁ´Á³´Ë¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤È°ì½³¤·¡¢¡Ö¶Ú¥È¥ì¤Ã¤Æ´ðËÜÅª¤Ë¥¢¥¹¥êー¥È¤â°ìÈÌ¤Î¿Í¤â¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ì½ï¤À¤«¤é¡£½Å¤µ¤È¤ä¤ë¥»¥Ã¥È¿ô¤¬°ã¤¦¤À¤±¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿ÈÂÎ¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢º£ÅÙ¤Ï50kg¤Î½ÅÎÌ¤Ç¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉËâºÀÅÍ¤Î¥Ïー¥É¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÌÛ¡¹¤È¤³¤Ê¤¹ÌðÂô¡£Èà½÷¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËâºÀÅÍ¤ÈÌðÂô¤Î´Ö¤Ë¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤ª¤ê¡¢Ëö¤Ã»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ëÄ¹ÃË¤ÎÇ¯Îð¤Ï6ºÐ¡£¸½ºß44ºÐ¤ÎÌðÂô¤Ï¡Ö60ºÐ²á¤®¤Æ¡¢70ºÐ¡¢80ºÐ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ëº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç80Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤òÆ°¤²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È´êË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¹ç´Ö¤ËÌðÂô¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¤¿¤Þ¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤Þ¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¸À¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÌðÂô¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÊÉ×¤Ë¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¡¢¤É¤³¤Ë¡Ê¶ÚÆù¤ò¡ËÉÕ¤±¤¿¤¤¤È¤«Ä´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÆ°²è¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤âËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Ç¯¤Î¤È¤êÊý¤·¤Æ¤ë¤Ê～¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬¿Æ¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤À¤±¤ÇºÇ¶¯¤À¤Ê¡×¡ÖÉ×ÉØÂ·¤Ã¤Æ°Ý»ý¤·¤Æ¤ë¤Î¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¤³¤¸¤Ø¤¤¡Ë