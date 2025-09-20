¾×·â¤Î1300Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤òÀ¸¤ó¤À¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¸ú²Ì¡É¡¡°æ¾å¾°Ìï¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤ÎÀ¤³¦»ëÄ°¼Ô¿ô¤ËÊÆµ¼Ô¤â¶ÄÅ·¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¿ô»ú¤À¡×
¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿°æ¾å¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÏÃÂê¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë°µ´¬¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤¿¤Á¤â»É·ã¤ò¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡9·î14Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°4ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¡¢WBA»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤òÈ½Äê¡Ê3-0¡Ë¤Ç¾¡Íø¡£ÃË»Ò»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë5ÅÙÌÜ¤Î4ÃÄÂÎ²¦ºÂÆ±»þËÉ±Ò¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î´éÌÌ¤ò¥Ò¥Ã¥È¡ª °æ¾å¾°Ìï¤ÎÞÕ¿È¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÀïÁ°¤Ë¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÁê¼ê¡×¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°æ¾å¤Ï°µÅÝÅª¤Ë»ÙÇÛ¤·¤¿¡£12¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¤Þ¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤ä¥ê¥º¥à¤âÍð¤ì¤º¡¢Ìµ¿ÔÂ¢¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ÇÁê¼ê¤òÎ¿²ï¡£È¿·â¤ÎÍ¾ÃÏ¤¹¤éÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥Ò¥Ã¥È¡õ¥¢¥¦¥§¥¤¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«»ö¤Ë¹½ÃÛ¤·¡¢²¦ºÂ¤ò¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¹¶ËÉÀï¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê´Ø¿´¤â½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤òFacebook¤Ç±Ñ¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆÂç¼ê¡ØTop Rank¡Ù¼Ò¤Ï¡¢¸ø¼°SNS¤ÇÁí»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬1300Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤¿¤È¸øÉ½¡£¹ñºÝÅª¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¸ú²Ì¤ÎÇÈµÚÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤ä¡ØFOX Sports¡Ù¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØNetflix¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÉô¤Ç»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÎÄã²¼¤â·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢1000Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°µ´¬¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¡¢ÊÆµ¼Ô¤âÀå¤ò´¬¤¯¡£ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡ØThe Ring Magazine¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼¹É®¤¹¤ë¥¢¥À¥à¡¦¥¢¥Ö¥é¥â¥¦¥£¥Ã¥Ä»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤ÃíÌÜÅÙ¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£»î¹çÁ°¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤¿·üÇ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ä¤ÏFacebookÇÛ¿®¤ò¾Ð¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¡¢º£Ç¯12·î27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇWBCÆ±µé1°Ì¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø¤Î¾ºµé¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤ä¡¢Á°WBC¡õWBAÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë¤â»²Àï¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¥á¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡ØDAZN¡ÙÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°æ¾å¤Î»ý¤Ä¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¡É¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï¹â¤¤¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÆü´©»æ¡ØARAB News¡Ù¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸ä³ÚÀ¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤ë°æ¾å¡£¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤½¤ì¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]