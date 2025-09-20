Äã³ØÎò¤Ç¤âÂç¼ê¤Ë¡ÖÉÃ¤ÇÆâÄê¤¹¤ë¿Í¡×¤Î¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î½¬´·
½¢³è¥·¡¼¥º¥ó¤¬¶á¤Å¤¯9·î¡£¡ÖÌÌÀÜ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÉÔ°Â¤ÊÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼Â¤Ï¡¢º£¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ëÆâÄê¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·´©¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡ÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¬¥¯¥Á¥«¤â¾Íè¤ÎÌ´¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉáÄÌ¤Î½¢³èÀ¸¡á¡ÖÏÆÌò¤µ¤ó¡×¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢1000ºý°Ê¾å¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î½¢³èÀïÎ¬¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¡¢¿©ÉÊÄ¶Âç¼ê¤ò´Þ¤à22¼Ò¤«¤éÆâÄê¤òÆÀ¤¿¼ÂÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡×¡Ö¼«¸ÊPR¤Ç¸ì¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£
¤½¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î½¢³èÀ¸¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦´ë¶È¤ËÆâÄê¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ½¢³è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ñ¤ò¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀïÎ¬¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤½¢³èËÜ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆâÄê¤Ë¶á¤Å¤¯½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ£°æ»á¤¬ÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿µ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È
½¢³è¥·¡¼¥º¥ó¤¬¶á¤Å¤¯9·î¡£¡ÖÌÌÀÜ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÉÔ°Â¤ÊÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸Ø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³ØÎò¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇº¤àÊý¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¡¢ÌÌÀÜ¤ÇÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ë½¬´·¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½¢³è¤Ç³°¤»¤Ê¤¤¼«¸ÊÍý²ò¡Ê¡á¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡Ë
½¢³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ´ë¶ÈÁª¤Ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢ÌÌÀÜÂÐºö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÍ¤Ï¼«¸ÊÍý²ò¤³¤½¤¬¡¢½¢³è¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÍ¤Ï½¢³è¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿´ë¶È¤«¤é¤ÎÆâÄê¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿´ë¶È¡×¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¿´¤¬°Â¤é¤¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤ÏÂç³Ø»þÂå¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¥¹¥¿¥Ð¤ÇËÜ¤òÆÉ¤à»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢±Ç²è¤òÉÑÈË¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï½¼¼Â¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËèÆü»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¼«Í³»þ´Ö¤¬ÂçÀÚ¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ï¡Ö¼«Í³»þ´Ö¡×¤Î¸µ¤È¤Ê¤ë¡¢¡ÖµÙÆü¡×¤È¡Ö»Ä¶È»þ´Ö¡×¤òÆÃ¤Ë¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£µÙÆü¤ÏÇ¯´Ö120Æü°Ê¾å¤¢¤ë´ë¶È¤·¤«¼õ¤±¤Ê¤¤¡¢»Ä¶È¤â·î25»þ´ÖÌ¤Ëþ¤Î´ë¶È¤·¤«¼õ¤±¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿´ë¶È¡×¤ò¤½¤â¤½¤âÁª¤Ö¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤Ë¡¢¡ÖÆâÄê¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿´ë¶È¤¬Áª¤Ù¤Æ¤â¡¢¤½¤Î´ë¶È¤«¤é¤ÎÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê´ë¶È¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë¶È¤¬¤½¤â¤½¤â¤É¤ó¤Ê¿Í¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ºÇÄã¸Â¡¢¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤«¤Ã¤³¤¿¤ëÅú¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¶¯¤ß¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼å¤ß¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê¡á¼«¸ÊPR¡Ë¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È»ÖË¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤³¤ì¤é¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤¬¿¼¤±¤ì¤Ð¿¼¤¤¤Û¤É¤Ë¡¢´ë¶È¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÛ½ñ¡ØÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹Í¤¨¤¬¿¼¤±¤ì¤Ð¿¼¤¤¤Û¤É¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÉ¾²Á»ØÉ¸¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³ØÎò¤Ë¤â²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤â¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¶¯¤Î¸°¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡Ë
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¸ÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½¢³è¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿´ë¶È¤«¤é¤ÎÆâÄê¡×¤òËþ¤¿¤¹ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¬Å¬Åö¤À¤È¡¢´ë¶ÈÁª¤Ó¤âÅ¬Åö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤äÌÌÀÜ¤Ç²¿¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢¿¼¤¤¼«¸ÊÍý²ò¤Ï½¢³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤à¤·¤íÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËÍ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤òÃÎ¤ëºÇ¶¯¤Î½¬´·
¤³¤³¤Þ¤Ç½¢³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Êºî¶È¤â¡Ö·Á¡×¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤êÊý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï½¢³èÀ¸¤Ï¼«¸ÊÍý²ò¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏÃø½ñ¤Ç¤¢¤ë¡ØÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤ò¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤ËÂçÀÚ¤Ê¡ÖÆüµ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç2000ËÜ°Ê¾å¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¤â1500ºý°Ê¾åÆÉ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºòÆü¡Ö¼«Ê¬¤ÏÉÔ°Â¾É¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦À³Ê¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤Èº£¤Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡© ¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¸ÊÍý²ò¤Ï»à¤Ì¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤¼«¸ÊÍý²ò¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¡©
¤½¤³¤ÇºÇÅ¬¤Ê½¬´·¤¬¡ÖÆüµ¡×¤Ç¤¹¡£Æüµ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿É´Ê¸»ú¤â½ñ¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÆü¡¢¤½¤ÎÆü¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È°¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò3¤Ä¤º¤Ä½ñ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê3¤Ä¤Ê¤±¤ì¤Ð1¤Ä¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ä¹Í¤¨Êý¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Ïº£Æü¡¢2»þ´Ö¤Ç3ËÜ¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¼2»þ´Ö¤Ç3ËÜ¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤òÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö»Å»ö¤Ë¶¯¤¤¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤¬²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÈ¯¿®¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËÀ¸¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åú¤¨¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼«¸ÊÍý²ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤¨¤ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¤¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½¢³è¤Ç¤Ï¼«¸ÊÊ¬ÀÏ°Ê³°¤Ë¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢Å¬À¸¡ººÂÐºö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÌÌÀÜÂÐºö¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æüµ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËèÆü10Ê¬¤¢¤ì¤Ð¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Â¾¤Îºî¶È¤ÈÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¼«¸ÊÍý²ò¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢½¢³èËÜ¤ä¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ì¤Ð¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¬´°Î»¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤ÎÆüµ¤Ç¼«¸ÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¢³è¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦
¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æüµ¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡×¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò1¤Ä¡¢1¤ÄÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢½¢³è¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢ÆâÄê°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤À¤ÈËÍ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Îµ»ö¤¬1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î½¢³èÀ¸¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡ÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë