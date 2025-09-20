¡Ú¤ªÈà´ß¤«¤é¶¯±¿¡Û¥È¥Æ¥Ä¥â¥Ê¥¤°±¿¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ëº£¤¹¤°¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Öº£Ç¯¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¹¤³¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â½©¤ÎÈà´ß¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶¯±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤!!¡×
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ò¶¯ÎÏ¤Ëµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë±¿¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖËèÆüÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¡Ø1Æü1Ê¬¸«¤ë¤À¤±¤Ç´ê¤¤¤¬³ð¤¦¡ª¤Õ¤¯¤Õ¤¯³«±¿³¨ÇÏ¡Ù¤À¡£
¡ú½Ð±ÀÂç¼Ò¡¢¿ÀÅÄÌÀ¿À¡¢ÅìµþÂç¿ÀµÜ¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¿ò·É²ñ¤ÇÅ¸¼¨Ãæ¤Î¡ÚÉ´Ç¯³«±¿Âç³¨ÇÏ¡Û¤òÆÃÊÌ¼ýÏ¿
¡úÅ·Á³¤ÎÌÚÁ¾ÛØ¡Ê¼ùÎð300Ç¯¡¢Ç¯20ËüËÜ¸ÂÄê´õ¾¯ºà¡Ë¤Ë³¨ÇÏ»Õ¤¬Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡ÖÁ´71³¨ÇÏ¡×½é¸ø³«
¡ú»Ë¾å½é¡ª¡Ö¿ÀÆ»Ê¸²½¾Þ¡×¼õ¾Þ¡¦³¨ÇÏ»Õ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ú³«±¿³¨ÇÏ¡Û¤ÎËÜ
¶â±¿¡¦»Å»ö±¿¡¦Îø°¦¡õ·ëº§±¿¡¦Ä¹À¸¤·ò¹¯±¿¡¦¿Í´Ö´Ø·¸±¿¤â¸æÍø±×¥¶¥Ã¥¯¥¶¥Ã¥¯¡£¸«¤ë¤À¤±¤ÇÌÚ¤Ë½É¤ë¿À¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢³¨ÇÏ»Õ¤«¤éÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤ªÈà´ß¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼±¿µ¤¤òÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¡ÈÎ¢µ»¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡ÖÈà´ßÆþ¤ê¡×¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È
¡¡ËÜÆü¤Ï½©¤Î¡ÖÈà´ßÆþ¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î½©¤Î¤ªÈà´ß¤Ï½©Ê¬¤ÎÆü¡Ê9·î23Æü¡Ë¤òÃæÆü¤È¤·¤ÆÁ°¸å3Æü´Ö¡£¤Ä¤Þ¤ê9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î7Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤Ã¤¿7Æü´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿µ¤¾å¾º¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÈà´ß¤Î»þ´ü¡¢¤ª¤è¤Ó½©Ê¬¤ÎÆü¤Ï¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤È¤³¤ÎÀ¤¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î±¿¤â¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡¢¤´ÀèÁÄÍÍ¤«¤é¶¨ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê±¿µ¤ÊÑ²½¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿¤Ï180ÅÙÊÑ²½¤¹¤ëÊý°Ì¼§ÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢±¿¤¬ÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢³³¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦·ÝÇ½¤ÈÂçÍÉ¤ì¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÀäÂÐÅªÉÔÆ°¤ÎÎ©¾ì¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬ÆÍÁ³¼ºµÓ¤·¤¿¤ê¡¢Âç´ë¶È¤ÎÀäÂÐÅª¥È¥Ã¥×¤¬¤½¤ÎÃÏ°Ì¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤ê¤È¡¢²¿¤«¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç±¿¤Ï°¤¤Êý¸þ¤ØÂçµÕÅ¾¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë±¿¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¿Åù¤Ç¤¹¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤²ÈÊÁ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤ËÎä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ê¡¢º²¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤Ê¤¯¡¢¿Í³Ê¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÉÏ¤·¤¤²ÈÄí¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢º²¤òËá¤¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤ÇÂç¤¤¤Ê¤ëÀ®¸ù¤ò¿ë¤²¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤à¤·¤í¤½¤ó¤Ê¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÂº·É¤ÎÇ°¤ËÊñ¤Þ¤ìÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö±¿¤Î¥¯¥»¡×¤È¤Ï¡©
¡¡±¿¤ÏµÈÃû¤ÈÉÔ±¿¤Î´Ö¤òÈ¾¡¹¤Î²ÄÇ½À¤Ç¹Ô¤Íè¤·¡¢¤É¤Á¤é¤ËÅ¾¤Ö¤«¤Ï±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹Í¤¨Êý¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¼Â¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤â»÷¤¿¤¢¤ë¼ï¡Ö±¿¤Î¥¯¥»¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢°ìÂÎÁ´ÂÎ¡¢¡Ö±¿¤Î¥¯¥»¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°¤¤¤Û¤¦¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¡Ö±¿¤Î¥¯¥»¡×¤È¤·¤Æ¥³¥ì¤À¤±¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê°±¿¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤°±¿¤ò±ó¤¶¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤°±¿¤ò±ó¤¶¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¯¤¯¤é¤¤ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤Îµ¤¤Î»ý¤ÁÊý¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤ÎÂÐ½èË¡¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÉÔ¹¬¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò½±¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÉÔ¹¬¤ÈÌµ±ï¤Ê¿Í¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¡¢·è¤·¤Æ¾õ¶·¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç´ÊÃ±¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í¤ÏÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¯¤È¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¤³¤È¤â´ÊÃ±¤Ë»×¤¨¤ëÌµÅ¨´¶¡×¤Ë¶á¤¤´¶¾ð¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê´¶³Ð¤¬¤É¤ó¤É¤óÆß¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹±¿µ¤¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡Öæ«¡×¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤¡Ö¥×¥é¥¹¤Î±¿¡×¤Î¤È¤¤ËÉ¬¤º¡¢²¿ÅÙ¤â¼«Ê¬¤Î±¿Àª¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿¤Ã¤Æ¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¼Â¤Ï¤³¤Î¡Öæ«¡×¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¸¬µõ¤Ç¤¤¤è¤¦¡×¤È¥×¥é¥¹¤Î±¿µ¤¤ò¾ï¤Ë²ø¤·¤àµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤½¤Î¶²¤í¤·¤¤°±¿¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¹¤éµ¿¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤â¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤«Êø¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á°¸þ¤¤ÊÍ¦µ¤¤Ï±¿¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤È´íµ¡´¶¤³¤½¡¢±¿¤òËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç°ÂÄê¤µ¤»¤ëÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢½©¤Î¤ªÈà´ß¤ÏÀä¹¥¤Î»þ´ü¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë±¿¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯ËÜ½ñ¤ò¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¡¢¤ªÊè¤Þ¤¤¤ê¤Ç¤´ÀèÁÄÍÍ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÈà´ß°Ê¹ß¤Î¶¯±¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿µ¤¤ÏÉ¬¤º³«¤±¤Þ¤¹¤è¡ª
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø1Æü1Ê¬¸«¤ë¤À¤±¤Ç´ê¤¤¤¬³ð¤¦¡ª ¤Õ¤¯¤Õ¤¯³«±¿³¨ÇÏ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë
