¡ÖÆüÅì¶ðÀì¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¡×¤ÏËÜÅö¤«¡£ÍÌ¾Âç³Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÆñ°×ÅÙ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤ë
¡ÖÂç³Ø¼õ¸³¡×¤Ï10Âå¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤Âç³Ø¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¤Ë¤Ê¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤¬¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÂç³Ø¼õ¸³¤Î»ý¤Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤»þÂå¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Âç³Ø¿Ê³Ø¡×¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ñÀÒ¡§¡Ø17ºÐ¤Î¤È¤¤ËÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼õ¸³¤Î¤³¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤³¤È¡£¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤´¤È¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÂç³Ø¼õ¸³¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼õ¸³¤Î·èÄêÈÇ¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÈ¯´©¤òµÇ°¤·¤ÆÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Ó¡¼¤ä¤Þ»á¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüÅì¶ðÀì¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤
¡½¡½ºÇ¶á¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤«¡¢ÆüÅì¶ðÀì¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤¬¡¢¼õ¸³À¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¯¤·¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ó¡¼¤ä¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ó¡¼¤ä¤Þ»á¡Ê°Ê²¼¡§¤Ó¡¼¤ä¤Þ¡Ë¡§¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÆüÅì¶ðÀì¤ÏÆþ³Ø¤¬³Ú¤ÊÂç³Ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÊÐº¹ÃÍ¤Ç¤¤¤¦¤ÈÁ´ÂÎÅª¤Ë50¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¼õ¸³À¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Î³ØÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿Íµ¤¤Î³ØÉô¤ÏMARCH»ÖË¾¤Î³ØÀ¸¤Ç¤âÍî¤Á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡Ö´ÊÃ±¤À¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏÅþÄì¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüÅì¶ðÀì¤è¤ê¤âÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤Âç³Ø¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¤â¤Á¤í¤óÆñ°×ÅÙ¤¬Äã¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Ç¸«¤ì¤ÐÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÂç³Ø¤è¤êÆþ³Ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÀÄ´¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ó¡¼¤ä¤Þ¡§Â¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¼õ¸³¤¹¤ë¤Ê¤é¤È¡¢°ìÅÙ¤ÏMARCH°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤Þ¤ÞÂç³Ø¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¡¢ÆüÅì¶ðÀì¤Ê¤é¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËèÇ¯½©°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÆüÅì¶ðÀì¤â¤à¤º¤«¤·¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤Ï¤¸¤á¤ë³ØÀ¸¤âÂ¿¤¯¡¢Àè¤Û¤É¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼õ¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆüÅì¶ðÀì¤ÎÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë³ØÀ¸¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ð¤«¤ê¤ò¸«¤¹¤®¤Æ¡¢°Õ³°¤È¤à¤º¤«¤·¤¤ÆüÅì¶ðÀì¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤«¤Ê¤È¡£
