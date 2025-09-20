¡ÚÀº¿À²Ê°å¤¬¼ÂÁ©¡ÛÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÈNG½¬´·¡É¤È¤Ï¡©
¥â¥Á¥Ù¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª Â³¤±¤ë¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½¡×¤Î¥³¥Ä
Ã¯¤Ë¤Ç¤â¡¢Çº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤È¤¯¤Ë¿²¤ëÁ°¡¢¤Õ¤È·ù¤Ê½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 30Âå¤òÇº¤Þ¤ºÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢Îß·×33ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç¤¹¡£¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î»àÊÌ¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈ¯¾É¡½¡½¿¼¤¤¶ì¤·¤ß¤ò·Ð¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¡£¿´¤¬ÄÀ¤ó¤À¤È¤¡¢¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Çµ¤»ý¤Á¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¸ÀÍÕ¤ÎÀº¿À°ÂÄêºÞ¡É¡£ÆÉ¤á¤Ð¥¹¥Ã¤Èµ¤Ê¬¤¬À²¤ì¡¢º£Æü°ìÆü¤ò¾¯¤·¥é¥¯¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Â³¤±¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬9³ä
º£Æü¤Ï¡ÖÊª»ö¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Â³¤±¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬9³ä¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤«¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢1²ó¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡ÖÂ³¤±¤ë·Á¡×¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«
¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤â¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÂ³¤±¤¿¤ê¡¢Îý½¬¤äÈ¿Éü¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Á³¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤«¡×¤È¤¤¤¦Àß·×¤¬À®¸ù¤Î9³ä¤òÀê¤á¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤é¤ì¤ë·Á¼°¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
Â³¤±¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º·Á¼°¤Î¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½µ¤Ë1²ó1»þ´Ö¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ËèÆü10Ê¬¤º¤Ä¤¬¹ç¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ì¿Í¤ÇÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Û¤¦¤¬½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤«¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÙ¶¯¤Ç¤â¡¢°ì¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¿Þ½ñ´Û¤ÇÍ§¿Í¤È´ù¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Û¤¦¤¬¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¾®Àâ¼¹É®¤ÎÎã
»ä¼«¿È¡¢Ä¹ÊÔ¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
´°À®¤¹¤ë¤Þ¤ÇÃ¯¤Ë¤âÆÉ¤Þ¤ì¤º¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÝ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇºÇ¶á¡¢¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ËÊÌÌ¾¤ÇºîÉÊ¤òÏ¢ºÜ·Á¼°¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤¬Áý¤¨¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤È¡ÖÆÉ¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¼«Á³¤ËÍ¯¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½ñ¤±¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Â³¤±Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥àÄÌ¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
»ä¤Ï24ºÐ¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÂ³¤±¤è¤¦¡ª¡×¤È¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¹Ô¤±¤ë´Ä¶¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¥À¥ó¥¹·Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¤¢¤ëÆü¤ÏÉ¬¤º»²²Ã¤·¤¿¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÂÎ¤¬Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤Û¤É½¬´·²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¡ÖÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Á³¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë·Á¡×¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤Ç·Á¼°¤ä´Ä¶¤ò¹©É×
¤â¤·²¿¤«¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤Ç·Á¼°¤ä´Ä¶¤ò¹©É×¤·¡¢¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£
¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÄ¹¤¯Â³¤±¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤°¤Ã¤È¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡£