ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤Î·Ã»³¤Ç¡¢2025Ç¯7·î¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¡´Û»Ô¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤ÎÃËÀ­¡Ê52¡Ë¤¬9·î9Æü¡¢¼«¤éÈ¡´ÛÃæ±û½ð¤òË¬¤ì¡¢Ìµ»ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï2025Ç¯7·î15Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¡Ö»³¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¹ð¤²¤¿¤¢¤È¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

È¡´Û»Ô¤Î·Ã»³ÉÕ¶á¤ÎÎÓÆ»¤Ç¤ÏÃËÀ­¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¶á¤¯¤Î¼ÐÌÌ¤Ë¤Ï¿Í¤¬³ê¤êÍî¤Á¤¿¤è¤¦¤Êº¯À×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÃËÀ­¤ÎÎÄ½Æ¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ÏÅö»þ¡¢ÃËÀ­¤¬³ê¤êÍî¤Á¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¾ÃËÉ¤Ê¤É¤È°ì½ï¤ËÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢9·î9Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ­¤¬È¡´ÛÃæ±û½ð¤òË¬¤ì¡¢Ìµ»ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡½ð¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢ÃËÀ­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ­¤Ï¡ÖÁøÆñ¼Ô¤È¤·¤ÆÁÜº÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Íè¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤«¤é¤Î¹ÔÆ°¤ä¡¢»ö·ï¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¡¢ÃËÀ­¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£