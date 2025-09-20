¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î²ñÏÃ¡¢Àõ¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤ÏÀõ¤¤²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á
¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤È¤è¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¦¡ÖºÇ¶á¤É¤¦¡© ³Ú¤·¤¤¡©¡×
°ì¸«¤¹¤ë¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢°¤¤°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤à¤·¤í¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÀõ¤¤²ñÏÃ¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤ÏÅú¤¨¤Ë¤¯¤¤
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿Í¤Ë¡ÖºÇ¶á¤É¤¦¡© ¸µµ¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î»þ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬ÊÌ¤Ë°¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¹¤¼ê¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤âÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢Åú¤¨¤ëÂ¦¤ÏÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢
¡¦¡ÖÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤Åú¤¨¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤ÏÏÃ¤·¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Áê¼ê¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¼ÁÌä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤ÏÁê¼ê¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
Ãç¤ÎÎÉ¤¤Í§¿Í¤ä¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ê¤é¡¢Â¿¾¯Û£Ëæ¤Ê¼ÁÌä¤Ç¤â²ñÏÃ¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿¦¾ì¤ä¤Þ¤À´Ø·¸À¤¬Àõ¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢
¡Öµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×
¤È¡¢Áê¼ê¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Í¥¤·¤¤¶Á¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶ñÂÎÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë´Ø·¸À¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áê¼ê¤ËÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÀõ¤¤²ñÏÃ¤·¤«¤·¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
