¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡Ö¥È¡¼¥¯¥ó²½ÍÂ¶â¡×26Ç¯ÅÙ¤ËÆ³Æþ¡¢¡ÈÍ¹Ãù¥È¡¼¥¯¥ó¡É¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ëÌò³ä¤Ï¡©
190Ãû±ß¤ÎÍ¹Ãù»Ä¹â¤Ë¤Ò¤âÉÕ¤±
¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô¹ØÆþ¤Ê¤É»ñ»º¼è°ú
¡¡¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Ï9·î1Æü¡¢¡Ö¥È¡¼¥¯¥ó²½ÍÂ¶â¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò2026Ç¯ÅÙ¤ËÍÂ¶â¼Ô¸þ¤±¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÀìÍÑ¸ýºÂ¤òºî¤ê¡¢Ãù¶â»Ä¹â¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¥È¡¼¥¯¥ó²½ÍÂ¶â¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤ò¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¡ÊÊ¬»¶·¿ÂæÄ¢¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤ò¾®¸ý²½¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ä»ñ»º¤Î¼è°ú¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤ÎÃù¶â»Ä¹â¤Ï25Ç¯3·îËö¤ÇÌó190Ãû±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ãù¶â¤Ë¤Ò¤âÉÕ¤±¤±¤é¤ì¤ë·Á¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤Ë¤è¤ë¼è°ú¤¬ËÄ¤é¤à²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¡¢¸ýºÂÍøÍÑ¤Î³èÀ²½¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÅöÌÌ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï·èºÑ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»ñ»º¼è°ú¤Ê¤É¤¬Â¨ºÂ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤ÎÃù¶â»Ä¹â¤Î¾å¸Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä³¤³°¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÁ÷¶â¡¦·èºÑ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Î³èÍÑ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¾å¤Ç·ÀÌó¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤Ç¡¢Í¹Ãù¥È¡¼¥¯¥ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë