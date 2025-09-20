³ØÀ¸¿ô¤Ï10¿ôËü¿Í¡ªÀ¤³¦Í¿ô¤Î¡ÖµðÂçÂç³Ø¡×¤ÎÍýÇ°¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤¿
¥É¥ï¥ó¥´¤ÈÆüËÜºâÃÄ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢2025Ç¯4·î¤Ë³«³Ø¤·¤¿¡ÖZENÂç³Ø¡×¡£1³ØÇ¯3500¿Í¤È¤¤¤¦¡¢Âçµ¬ÌÏ¤«¤ÄËÜ³ÊÅª¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂç³Ø¤À¡£¤½¤ó¤ÊZENÂç³Ø¤¬¤á¤¶¤¹¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂç³Ø¶µ°é¤È¤Ï¡½¡½¡©¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Àî¾åÎÌÀ¸¡Ø¶µ°éZENÌäÅú N¹â¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ËÍ¤é¤¬Âç³Ø¤ò»Ï¤á¤ëÍýÍ³¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É
¡Ö¶µ°é¤Î¼Á¡×¤Ï¾å¤¬¤ë
¡¡1³ØÇ¯3500¿Í¤È¤¤¤¦¿Í¿ô¤Ï¡¢Â¿¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ï¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂç³Ø¤Ïµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉáÄÌ¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡¦³ØÀ¸¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Û¤É¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î³Ø¹»¤Ç¤ÏµÕ¤Ç¤¹¡£À¸ÅÌ¡¦³ØÀ¸¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶µ°é¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢1Ëü¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤ë¼ø¶È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢100¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤ë¼ø¶È¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂç³Ø¤Ï¡¢¼ø¶È¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥¹¥È¤ò½½Ê¬¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Âçµ¬ÌÏ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°Â¤¤³ØÈñ¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡³Ø¤ÖÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂç³Ø¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¾ì½ê¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤Ç¤â³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¡£»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤òÄÌ¤¸¤¿¹ÖµÁ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¾ì½ê¡¢¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë