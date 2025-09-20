°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ë¤È¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¡Ä³°Ì³¾Ê¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¸òÎ®»ö¶È¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ò»È¤Ã¤¿¡ÈËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡É
SNS¤Ç¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«°ÜÌ±¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¡×¤È¤Î±½¤¬³È»¶¡£È¯Ã¼¤Ï³°Ì³¾Ê½ê´É¤ÎJICA¤¬Ç§Äê¤·¤¿¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤À¡£¤Ê¤¼¹ñºÝ¸òÎ®¤Ç¡Ö¸Î¶¿¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡©¼Â¤Ï¤³¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¡ÈËÜÅö¤ÎÁÀ¤¤¡É¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤òÉ³²ò¤±¤Ð¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢ÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¤È¤Ï¡£¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¡·¦ÅÄ½çÀ¸¡Ë
¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÌ¾¾Î
Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎËÜ²»
¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²¡¤·´ó¤»¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î³¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡©¡×
¡¡ÀèÆü¡¢10Âå¤Î¼ã¼Ô¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¿¼¹ï¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤¿¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤äTikTok¤Ç¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¿Í¤Ë³¹¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¤¾¡ª¡×¤È´î¤Ö¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¿Í¡¹¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤¬¤É¤ó¤É¤óÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¼ê¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï°ìÅÙ¡¢Æ°²è¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÆ°²è¤¬¥ì¥³¥á¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼£°Â¤Î°¤µ¤ä¡¢¸½ÃÏ¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿³°¹ñ¿Í½÷À¤¿¤Á¤¬ÀË½ÎÏÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿±ÇÁü¤¬¥Ð¥ó¥Ð¥óÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÇØ¶Ú¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¡È¶²ÉÝ±ÇÁü¡É¤¬SNS¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥óÁûÆ°¡×¤Î¤»¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤Ï8·î21Æü¡¢JICA¡Ê¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡Ë¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡¢¥¬¡¼¥Ê¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿Ê¤á¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¹ñÆâ4¤Ä¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ò¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡Ö°ÜÌ±¿ä¿Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È±ê¾å¤·»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä¶¥Éµé¤Î²ÐÌô¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
