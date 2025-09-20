FANTASTICSº´Æ£Âç¼ù¡¡Éô²°¤ò¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï?¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï°ìÂò¡£Éô²°¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¡Ä¡×
¡¡¡ÖFANTASTICS¡×º´Æ£Âç¼ù¡Ê30¡Ë¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²È¤ÎÉô²°¤ò¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉô²°¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿º´Æ£¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¡Ä¤³¤ì¤Ï°ìÂò¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡ÖÉô²°¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¿åÁå¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î²óÅú¤ËMC¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤Ï¡Ö¤É¿¿¤óÃæ¤Ë!?¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£º´Æ£¤Ï¡ÖËÍ¤â¥¢¥í¥ï¥Ê¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¤·¡ÖËÍ¤ÏÍè½µ¥¢¥í¥ï¥Ê¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£