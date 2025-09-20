¡Ô¥¯¥é¥¹Á´°÷¤«¤éÌµ»ë¡ÕÉÔÅÐ¹»¢ªÎ±Ç¯¤ÇÅ¾¹»¤·¤¿¸¶Àé¾½¤Î¹â¹»»þÂå¤È¥¥ã¥ê¥¢ÀäÄº´ü¤Ë¡Ö¿´¤Î¸Â³¦¡×¤ÇµÙ¶È¤·¤¿Åö»þ¤ÎËÜ²»
1994Ç¯Âè21Âå¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬ー¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¿¼Ìë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡Ù¤Î½éÂåMC¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¸¶Àé¾½¤µ¤ó¡£2ÅÙ¤Î¤¬¤ó¤ò·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¤¬¤ó¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤µ¤µ¤¤¤Ê½ÐÍè»ö¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë³Ø¹»¤ò¼¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£(Á´4²óÃæ¤Î1²ó)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥¹¥«¥ï¥ó¥Ô¤«¤é¿¤Ó¤ëÈþµÓ¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯20ÂåÅö»þ¤Î¸¶¤µ¤ó¡Ê4ËçÌÜ/Á´11Ëç¡Ë
Æ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë³Ø¹»¤ò¼¤á¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í
¨¡¨¡ 1994Ç¯¡¢Âè21Âå¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬ー¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¿¼Ìë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡Ù¤Î½éÂåMC¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£ÌÀ¤ë¤¯¾þ¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¶Àé¾½¤µ¤ó¡£2ÅÙ¤Î»ÒµÜ¤¬¤ó¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤Ï¤¬¤ó¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¸¶¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â¹»»þÂå¤Î¶ì¤¤µ²±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê³ØÀ¸À¸³è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¶¤µ¤ó¡§¼Â¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÆþ¤Ã¤¿»äÎ©¤Î½÷»Ò¹»¤ò1Ç¯À¸¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤Æ¡¢ÊÌ¤Î³Ø¹»¤ËÆþ¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ëµ¯¤¤¿Í§Ã£¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤µ¤¤¤Ê¹Ô¤°ã¤¤¤«¤é´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¯¥é¥¹Á´°÷¤«¤éÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃëµÙ¤ß¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¥Ý¥Ä¥ó¤È¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤¬¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢2³Ø´ü¤ÎÅÓÃæ¤«¤éÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤ß¹þ¤ß¡¢Éô²°¤Ë¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬²á¤®¤ë¤Î¤ò¤¿¤ÀÂÔ¤ÄÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ 10Âå¤Î¤³¤í¤Ï¡¢Í§Ã£¤ä³Ø¹»¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢À¤³¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ´ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Ç³Ø¹»¤ò¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¸¶¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Î¾¿Æ¤È¤Ï²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤â¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢½ÐÀÊÆü¿ô¤¬¤¿¤ê¤º¡¢¿Êµé¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö³Ø¹»¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤è¡×¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤¯¤ì¤ëÍ§Ã£¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¤¬¤¹¤¯¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¸¼´Ø¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤µ¤¬¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í§Ã£¤È¸ý¤ò¤¤±¤Ê¤¤¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö»à¡×¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë³Ø¹»¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Î¾¿Æ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯»äÎ©¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤¹¤°¤Ë¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ Åö»þ¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¸¶¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êµ²±¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸¶¤µ¤ó¡§¤¢¤Î¤³¤í¤Ï¡¢³Ø¹»¤¬¼«Ê¬¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖÀ¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¡×¤¯¤é¤¤¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼¤á¤¿¸å¤â»ä¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤ë»Ò¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤â¤¤¤Æ¡£ÀÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤âºÇ½é¤Î¹â¹»¤Ç¤ÎÍ§Ã£¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤â¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Å¾¹»¤·¤Æ¡¢³Ø¹»À¸³è¤ä·ÝÇ½³èÆ°¤Ï½çÄ´¤Ë»×¤¨¤¿
¨¡¨¡ ¤½¤Î¸å¡¢ÊÌ¤Î³Ø¹»¤ÇºÆ¥¹¥¿ー¥È¤ò¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Î³ØÀ¸À¸³è¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¸¶¤µ¤ó¡§Äê»þÀ©¤ä¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁ´ÆüÀ©¤Î»äÎ©½÷»Ò¹»¤ËÆþ¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤¿³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÊì¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Á°¤Î¹â¹»¤Ç½ÐÀÊÆü¿ô¤¬Â¤ê¤º¿Êµé¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÆÆþ³Ø¤·¤¿¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤è¤êÇ¯²¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÈÆ±µéÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÇ¯²¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÈÆ±µéÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÎ®¹Ô¤ËÉÒ´¶¤Ê»Ò¤¿¤Á¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢¥³¥®¥ã¥ë¥Öー¥à¤Ç¥ëー¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»¨»ï¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤ËºÜ¤ë¤Î¤¬¥¹¥Æー¥¿¥¹¤À¤Ã¤¿»þÂå¡£»ä¤âÃÙ¤ì¤Þ¤¤¤È¡¢É¬»à¤Ë¥³¥®¥ã¥ë·Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñー¥Þ¤ò¤«¤±¤Æ»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ç±£¤·¤ÆÅÐ¹»¤·¤¿¤ê¡¢¹»Ìç¤ò½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ë¥ëー¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿¤ê¡Ä¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£Êü²Ý¸å¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Î¥»¥ó¥¿ー³¹¤äÃÓÂÞ¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢Í§Ã£¤È¤¿¤À¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡£ËèÆü¤¬¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ·ÝÇ½³¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¶¤µ¤ó¡§¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤³¤í¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ»¨»ï¡ØFine¡Ù¤ÎÊÔ½¸Éô¤Î¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿²Î¼ê¤Îhitomi¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤È¤¤É¤¡¢ÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»ïÌÌ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤é¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿»öÌ³½ê¤ËÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÍúÎò½ñ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ë»öÌ³½ê¤«¤é¡Ö²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢½êÂ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬ー¥ë¤ä¥Óー¥ë²ñ¼Ò¡¢Åì¥ì¤ä¥æ¥Ë¥Á¥«¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¬ー¥ë¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬ー¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬ー¥ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶¤µ¤ó¡§¤¿¤À¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¥ìー¥¹¥¯¥¤ー¥ó¤äÆ±À¤Âå¤Î»¨»ï¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¿È¶á¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¬ー¥ë¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Î½÷À¤ä½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡£
¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬ー¥ë¤Î³èÆ°½ªÎ»¸å¡¢ÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡Ù¤Î»Ê²ñ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ2¡¢3Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£½Ð±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÆ±À¤Âå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ«¤Þ¤Ç°û¤à¤³¤È¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡£º£¤Ç¤â¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡Ù¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢ËèÇ¯Æ±Áë²ñ¤ò³«¤¯¤¯¤é¤¤Ãç¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¿´¤Î¸Â³¦¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¤¡×¤³¤È¤¹¤éµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿
¨¡¨¡ ½çÄ´¤Ë¸«¤¨¤¿·ÝÇ½³èÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2003Ç¯¤Ë¤Ï¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò1Ç¯´ÖµÙ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸¶¤µ¤ó¡§¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡Ù¤Ç»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óË»¤·¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÈÖÁÈ²þÊÔ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»Ê²ñ¤ò¸òÂå¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ä¤Í¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤À¤ÈÆ¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê·ê¤¬¤¢¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢»Å»ö¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¤¤¤Ã¤¤Ëºï¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Î»ä¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÊª»ö¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢¤è¤±¤¤¤Ë¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¬½çÄ´¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ºÃÀÞ¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¶¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¤«µ¤»ý¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤è¤¦¤È¡¢»öÌ³½ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Å»ö¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤Ï¡¢µÕ¤Ë½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç3¡¢4Ç¯¤Û¤ÉÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÎÌ¤¬¤À¤ó¤À¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢»öÌ³½ê¤¬·üÌ¿¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¿´¤¬¸Â³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¶¤µ¤ó¡§»öÌ³½ê¤Ë¡¢¡Ö¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡£¤ä¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤Ã¤¿¤óµÙ¤â¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢µÙ¤à¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¨¡¨¡ µÙÍÜÃæ¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¶¤µ¤ó¡§¥¢¥í¥Þ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¼«Á³¤È¤ï¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ä
1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¤·¤¿ÌðÀè¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¤¿¸¶¤µ¤ó¡£35ºÐ¤Ç¤Ï»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»ÒµÜ¤òÁ´Å¦¤·¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À·ÝÇ½³¦¤Ç¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸¶¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤Î¤¬¤ó¤òµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¡Ö¤Ê¤¼»ä¤À¤±¤¬¡Ä¡×¤ÈÈÜ¶þ¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸øÉ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬ÆÏ¤¡¢µß¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¸½ºß¡¢¸¶¤µ¤ó¤¬³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÉØ¿Í²Ê·Ï¤¬¤ó·Ð¸³¼Ô¤Î²ñ¡Ö¤è¤Ä¤Ð¤Î²ñ¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾Èø±Ñ»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¸¶Àé¾½