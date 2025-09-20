¼óÅÔ¹â±©ÅÄÀþ¡Ö¿·¤·¤¤²¼¤êÀþ¡×³«ÄÌ¡ª ³¤Â¦¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤¤¥¹¥é¥¤¥É¡×¤Ç¾å²¼Àþ¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡É¤Ë¡ª ÂçÎô²½¤Î¡ÖÅìÉÊÀî¡Á»½§¡×¤¬¿·Àþ¤Ë¹¹¿· Áö¹Ô¥ë¡¼¥È¤ËÃí°Õ¤ò
Áö¹Ô¶õ´Ö¤ò¹¤²¤¿¿·¤·¤¤Æ»Ï©¤¬±¿ÍÑ³«»Ï
¡¡¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï2025Ç¯9·î19Æü¡¢¼óÅÔ¹â±©ÅÄÀþ¤Ç¡¢¡Ö¹¹¿·²¼¤êÀþ¡×¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·îËö¤Ë³«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãå¼ê¤«¤éÌó10Ç¯¤ò·Ð¤Æ¿·¤·¤¤Æ»Ï©¤Ç¤ÎËÜ³Ê±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶ÊØÍø!? ¤³¤ì¤¬¼óÅÔ¹â±©ÅÄÀþ¡Ö¿·¤·¤¤²¼¤êÀþ¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê11Ëç¡Ë
¡¡±©ÅÄÀþ¡ÊÅìÉÊÀî»·¶¶¡¦»½§ËäÎ©Éô¡Ë¤ÎÌó1.9km¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÂÑµ×À¤ä¾Íè¤Î°Ý»ý´ÉÍýÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼óÅÔ¹â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢2016Ç¯¤«¤é¹¹¿·¡ÊÂ¤¤êÂØ¤¨¡Ë¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶è´Ö¤Ï1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅÅù¤Î¼Ò²ñÅªÍ×ÀÁ¤«¤é¡¢ÍÑÃÏÇã¼ý¤¬É¬Í×¤Ê¤¤³¤¾åÉô¤Ë·úÀß¤µ¤ì¡¢1963¡Ê¾¼ÏÂ38¡ËÇ¯¤Î³«ÄÌ¤«¤é 50Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿Ï©Àþ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Æü¡¹¡¢ÅÀ¸¡¡¦Êä½¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1ÆüÊ¿¶ÑÌó7ËüÂæ¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê»ÈÍÑ¾õ¶·¡¢µþÉÍ±¿²ÏÆâ¤Î³¤¿åÌÌ¤È¹âÂ®Æ»Ï©¹½Â¤Êª¤¬¶Ë¤á¤Æ¶á¤¤¤Ê¤É¡¢·ã¤·¤¤Éå¿©´Ä¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÇíÎ¥¤äÅ´¶Ú¤ÎÉå¿©Åù¤ÎÂ»½ý¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¡£
¡¡¼óÅÔ¹â¤Ï»Ü¹©»þ¤Î¸òÄÌ±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤¦²óÏ©¤òÀßÃÖ¤·¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÃÊ³¬Åª¤Ë¸òÄÌ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯6·î¤Ë¤Ï¾å¤êÀþ¤¬Àè¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢»ÃÄêÅª¤Ë²¼¤êÀþ¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Ä¤¤¤Ë²¼¤êÀþ¤Î¹¹¿·¡ÊÂ¤¤êÂØ¤¨¡Ë¤â´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤Æ»Ï©¤Ï¡¢Áö¹Ô¶õ´Ö¤ò¹¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²÷Å¬À¤¬¸þ¾å¤·¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ»Ï©¤ÎÂÑµ×À¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ³Ê±¿ÍÑ¤ÎÂè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ï¾å¤êÀþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÃÄê²¼¤êÀþ¤ÎÁö¹Ô¥ë¡¼¥È¤ò¿·¤·¤¤Æ»Ï©¡Ê¹¹¿·Àþ¡Ë¤Ø¡¢2025Ç¯10·î29Æü¸áÁ°1»þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¡Ê¹ÓÅ·¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍâÆü°Ê¹ß¤Ë±ä´ü¡Ë¡£
¡¡¿·¤·¤¤Æ»Ï©¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËÈ¼¤¤¡¢ ±©ÅÄÀþ¡Ê²¼¤ê¡Ë¤ÎÁö¹Ô¥ë¡¼¥È¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£