年金だけで生活しているシニア世代が物価高に苦しみ、切り詰めた生活を送る様子が報じられているが…和田秀樹「実際には〝年金の超勝ち組〟も存在している」
¡ÖÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤Ï¤¸¤á¤¿¡×¡ÖÏ·¸å¤Î¤ª¶â¤¬¿´ÇÛ¡×60Âå°Ê¹ß¤Ï·ò¹¯¤ä¤ª¶â¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÉÔ°Â¤¬Êç¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2025Ç¯¤Ç65ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Àº¿À²Ê°å¡¦ÏÂÅÄ½¨¼ùÀèÀ¸¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë65ºÐ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ï¡Ø³Ú±à¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤Ç¡Ø¼«Í³¤Ë¡ÙÀ¸¤¤Æ¤³¤½¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÏÂÅÄÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡Ø65ºÐ¡¢¤¤¤Þ¤¬³Ú±à¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
【書影】65歳を迎えた高齢者医療の専門家が、気楽で楽しい日々を生きるコツを伝授!和田秀樹『65歳、いまが楽園』
¡Ö¥·¥Ë¥¢À¤Âå¡áÉÏº¤¡×¤È¤¤¤¦ºþ¤ê¹þ¤ß¤ËÍ×Ãí°Õ
¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢Ä«¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤¬Êª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ÀÚ¤êµÍ¤á¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦±ÇÁü¤ò·«¤êÊÖ¤·ÌÜ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥·¥Ë¥¢À¤Âå¡áÉÏº¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¼«Á³¤Èºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¾Íè¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¾¯¤·ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¼èºà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇ¯¶â¤Î¼õµë³Û¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð£³Ëü±ß¤È¤«£µËü±ß¤·¤«¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤Ê¤êÆÃ¼ì¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Êý¡¹¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤ËÊÝ¸±ÎÁ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÇ¼¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Î²¸·Ã¤ò½½Ê¬¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¹½Â¤Åª¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢²¾¤ËËÜÅö¤Ë¤½¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÇ¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¸³èÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¿å½à¤Ç¤¹¡£
ËÜÍèÃÎ¤é¤»¤ë¤Ù¤¤³¤È
¤¿¤È¤¨¤ÐÅìµþÅÔ¤Î¾ì¹ç¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÎºÇÄãÀ¸³èÈñ¤Ï·î13Ëü±ßÄøÅÙ¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤È¤Îº¹³Û¤ÏÀ¸³èÊÝ¸î¤ÇÊäÅ¶¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿À©ÅÙ¤òÃúÇ«¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Öµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢²¿¤Î»Ù±çºö¤â¾Ò²ð¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊóÆ»¤Ï¡¢¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÁ°¤Ë¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤À¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ò¤¢¤¿¤«¤â¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¡×¤È¤·¤ÆÀú¤ë¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Ï¤ä°°Õ¤µ¤¨´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯¿Í¡¹¤ÎÉÔ°Â¤òÀú¤ë¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È¡¢»ä¤Ï´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÍ¾Íµ¤¢¤ë¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¡×¤òÁ÷¤ì¤ë¿Í¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤
³Î¤«¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô¡ÊÆÃ¤Ë75¡Á84ºÐ¡Ë¤ÎÉÏº¤Î¨¤Ï¤Û¤«¤ÎÀ¤Âå¤è¤ê¹â¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤òÌµ»ë¤·¤¿¤ê¤»¤º¡¢¼Ò²ñ¤¬¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤¬¤ß¤ó¤ÊÉÏº¤¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¤Î65¡Á75ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¤Âå¡Ê£±£¹£µ£°¡Á£±£¹£¶£°Ç¯º¢À¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬Èæ³ÓÅªÄ¹¤¯¡¢µëÎÁ¿å½à¤â¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ò·Ð¸³¤·¤¿À¤Âå¤È¤·¤Æ¹â¤«¤Ã¤¿·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤ÏÂà¿¦¶âÀ©ÅÙ¤ä´ë¶ÈÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤â¤Þ¤Àµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ç¯¶â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î´ë¶ÈÇ¯¶â¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤´¤¯°ìÉô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤È´ðÁÃÇ¯¶â¤Ç·î30Ëü±ß¤ËÇ÷¤ê¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ40Ëü±ß°Ê¾å¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ¯¶â¤ÎÄ¶¾¡¤ÁÁÈ¡×¤â¼ÂºÝ¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤ÇÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
Èæ³ÓÅª·Ã¤Þ¤ì¤¿Ç¯¶âÀ¤Âå
¤Þ¤¿¡¢50Âå¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤«¤é60ºÐÁ°¸å¤ÎÀ¤Âå¤â¡¢´ë¶ÈÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤¬¤Þ¤À°ìÉôµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å10Ç¯°ÊÆâ¤ËÇ¯¶â¼õµë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÈæ³ÓÅª·Ã¤Þ¤ì¤¿Ç¯¶âÀ¤Âå¡×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢10Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¹âÎð¼Ô¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤¹¤ëÀ¤Âå¤Þ¤Ç¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤ò°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤À¤±¤Î²¼ÃÏ¤¬Èæ³ÓÅª¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤ëÀ¤Âå¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤êÉÏº¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤âÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤â¤Û¤Ü½ª¤ï¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤âÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢ÀÇ¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿º¢¤è¤êÂ¿¾¯¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤Ï¤à¤·¤íÂ¿¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤½¤Î¶â³Û¤Ï¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤è¤êÂ¿¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆËè·îÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
※本稿は、『65歳、いまが楽園』(幻冬舎)の一部を再編集したものです。