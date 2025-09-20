¡Ö¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×86ºÐ¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤¬¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¼é¤ë¾¼ÏÂ¤ÎÌ£ ¾ïÏ¢µÒ¤È¤Î¡È°ÅÌÛ¤Î¥ëー¥ë¡É¤â=ÀÅ²¬¡¦Ä¹ÀôÄ®
2025Ç¯¤Ï¾¼ÏÂ¸µÇ¯¤«¤é¿ô¤¨¤Æ100Ç¯ÌÜ¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢86ºÐ¤Î½÷À¤¬1¿Í¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ëÀÅ²¬¸©Ä¹ÀôÄ®¤Î¡ÖÉÙ»Î¸«¸®¡×¡£¾ïÏ¢µÒ¤â¤ªÅ¹¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û86ºÐ¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤¬¼é¤ë¾¼ÏÂ¤ÎÌ£
¡ãÉÙ»Î¸«¸® ½©¸µ½Ê·Ã¤µ¤ó¡ä¡Ö¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢»Å»ö¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÂÎ¤¬Æ°¤¯¤Ç¤·¤ç¡£¾¯¤·¤Ï¡£¤Ï¤Ï¤Ï¡×
¿ßË¼¤ò·Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¶î¤±²ó¤ë¤Î¤Ï¡¢½©¸µ½Ê·Ã¤µ¤ó86ºÐ¤Ç¤¹¡£¤«¤ÄÐ§¤ÎÄ´Íý¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹ー¥×¤Î½àÈ÷¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢·Ñ¤®Â¤·¤Î¾ßÌý¥À¥ì¤ò´ï¤Ë¼¡¤®¤Þ¤¹¡£Ìý¤Î²¹ÅÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£86ºÐ¤Î¥ï¥ó¥ª¥ÚÄ´Íý¤ÏÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Æ°¤¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥«¥ÄÐ§¡Ê¾å¡Ë¤Ï¡¢67Ç¯Á°¤ÎÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ£¤Ç¤¹¡£
¡ã½©¸µ½Ê·Ã¤µ¤ó¡ä¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹ー¥×¤ÏÌ£Ç»¤«¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Çö¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¡ãµÒ¡ä¡Ö¤ªー¡ª¡×
¡ã½é¤á¤ÆÍè¤¿µÒ¡äQ. ³¸¤ò³«¤±¤¿»þ¤Ë¶Ã¤«¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡© ¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥«¥ÄÐ§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
Å¹¤Ï¾ÂÄÅ»Ô¤È¸æÅÂ¾ì»Ô¤ò·ë¤Öµì¹ñÆ»246¹æ±è¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìó10Ç¯Á°¤Î¼èºà¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè·Ñ¤®Â¤·¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¤Î¡Öá±¡Ê¤«¤á¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£á±¤Ïº£¤â¸½Ìò¤ÇÅ¹¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î¸«¸®¤Ï¾¼ÏÂ33Ç¯¡Ê1958Ç¯¡Ë¡¢É×¡¦ÎÉÏº¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤¬ÁÏ¶È¡£7Ç¯¸å¤Ë½Ê·Ã¤µ¤ó¤ÏÎÉÏº¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢¥¹¥¯ー¥¿ー¤Ç½ÐÁ°¤Ë¤è¤¯½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÂå¤ÎÎ¾¿Æ¡¢¤½¤·¤ÆÌó30Ç¯Á°¤ËÎÉÏº¤µ¤ó¤âË´¤¯¤Ê¤ê¡¢°ÊÍè¤º¤Ã¤È½©¸µ¤µ¤ó¤¬1¿Í¤ÇÅ¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµÒ¡ä¡Ö¥Óー¥ë°û¤ß¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤Ï¡×
¡ã½©¸µ¤µ¤ó¡ä¡Ö°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£Êâ¤¤¤Æµ¢¤ì¤ëÄøÅÙ¤Ë°û¤ó¤Ç¤Í¡× Q. ¤¤¤Ä¤â¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤«¡© ¡Ö¥»¥ë¥Õ¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¡×
¡ã¾ïÏ¢µÒ¡ä¡Ö»ä¤¬¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Îµ¤¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¾ïÏ¢µÒ¤È¤Î°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÈÎ®µ·¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ì¡¢¥Óー¥ë¤È¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¡Ê¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡Ë¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹¡£¤½¤ÎÆó¡¢½÷¾¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¡£ ¤½¤Î»°¡¢¡Ê¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡ËÊÒÉÕ¤±¤â¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¥«¥Ä¥éー¥á¥ó¡£¥«¥Ä¤Î°á¤Ë·Ü¥¬¥é¤Î¥¹ー¥×¤¬¤·¤ß¤ÆÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ã½©¸µ¤µ¤ó¡ä¡ÖÀèÂå¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ç¿Í¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¤ªÅ¹¤ÏÂ³¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×