Ìó1300Ç¯Á°¤Îµ±¤¤ÈÈþ¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ØÀµÁÒ±¡ THE SHOW¡Ù¤¬³«ºÅ¡¡ÅÁÀâ¤Î¹áÌÚ¡ÈÍöÔúÂÔ¡É¤Î¹á¤ê¤âºÆ¸½
ÆàÎÉ¡¦ÅìÂç»û¤ÎËÌÂ¦¤ËÎ©¤ÄÊõÊª¸Ë¡ØÀµÁÒ±¡¡Ù¡£¤½¤³¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊõÊª¤ò360ÅÙ¤«¤é¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿¹âÀººÙ¤Ê3D¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÊõÊª¤ÎºÙÉô¤ä¼Á´¶¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ØÀµÁÒ±¡ THE SHOW ¡¼´¶¤¸¤ë¡£¤¤¤Þ¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë´ñÀ×¡¼¡Ù¤¬¡¢¾åÌî¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¤Ç20Æü¤«¤é11·î9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç360ÅÙ¤«¤é¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿ÊõÊª¤òµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÅê±Æ
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÅê±Æ¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤ÏÁ´7¾Ï¤Ç¹½À®¡£ÀµÁÒ±¡¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊõÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅìÂç»ûÂçÊ©¤Î³«´ã¤ËºÝ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁÔÂç¤Ê¼°Åµ¡ØÂçÊ©³«´ã²ñ¡Ê¤À¤¤¤Ö¤Ä¤«¤¤¤²¤ó¤¨¡Ë¡Ù¤ä¡¢600ÅÀ°Ê¾å¤ÎÊõÊª¤ÎÌÜÏ¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸÷ÌÀ¹Ä¹¡¤¬À»ÉðÅ·¹Ä¤Ø¤µ¤µ¤²¤¿¿¼¤¤ÁÛ¤¤¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¹ñ²ÈÄÁÊõÄ¢¡Ê¤³¤Ã¤«¤Á¤ó¤Ý¤¦¤Á¤ç¤¦¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¤Ç¤ÏÃ±¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤ò»÷¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¼ï¤ÎÊ¬ÀÏÁõÃÖ¤ä¸÷³Øµ¡´ï¤ò¶î»È¤·¤ÆÅö»þ¤ÎÁÇºà¤äµ»Ë¡¤òÃµ¤ê¡¢»þ¤Ë»îºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊõÊªËÜÍè¤Î»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¡ØºÆ¸½ÌÏÂ¤¡Ù¤âÅ¸¼¨¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ëºî¤é¤ì¤¿ºÆ¸½ÌÏÂ¤¤Ï50 ·ï¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éÀ»ÉðÅ·¹Ä¤´°ä°¦¤ÎÈüÇÊ¤äÉªÃÖ¤¤Ê¤É¤ÎÊõÊª¤ÎºÆ¸½ÌÏÂ¤¤¬½ÐÄÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÁÀâ¤Î¹áÌÚ¡ØÍöÔúÂÔ¡Ù¤Î¹á¤ê¤¬ºÆ¸½
Ä¹¤¤´Ö¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÀµÁÒ±¡ÊõÊª¡ØÍöÔúÂÔ¡Ê¤é¤ó¤¸¤ã¤¿¤¤¡Ë¡Ù¤Î¹á¤ê¡£2024Ç¯ÅÙ¤«¤é´ë¶È¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Ã¦ÍîÊÒ¤òÍÑ¤¤¤¿À®Ê¬Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ê²Ê³ØÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¡¢Ä´¹á»Õ¤Î¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÁÀâ¤Î¹á¤ê¤¬¸½Âå¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¹á¤ê¤¬¥¬¥é¥¹ÍÆ´ï¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÊõÊª¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤âÅ¸¼¨
¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬¡¢Å¸Í÷²ñ¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·ÀµÁÒ±¡¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊõÊª¡Ø¼¿¸ÕÉÓ¡Ê¤·¤Ã¤³¤Ø¤¤¡Ë¡Ù¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö9000¤ÎÊõÊª¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ö¤È¤¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡Ø¼¿¸ÕÉÓ¡Ù¤ÎÂ¸ºß´¶¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ë¤Ï²¿¤«¤ª¤ª¤é¤«¤ÊÂçÎ¦¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤¿Èþ°Õ¼±¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊõÊª¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¤é¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¡Ø¼¿¸ÕÉÓ¡Ù¤È¤¤¤¦ÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£