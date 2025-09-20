Íø²ó¤ê¤Î¾å¾º·¹¸þ·ÑÂ³¡áNYºÄ·ô³µ¶·
¡¡ÊÆºÄÍø²ó¤ê¤Ï¤ä¤ä¾å¾º·¹¸þ¡£¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤È¤Ê¤ë10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Î£´¡¥£±£°¡óÂæ¤«¤é¡¢¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤ÇºòÆü¤ÏÉÕ¤±¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿£´¡¥£±£´¡óÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¤½¤Î¸å¤¤¤Ã¤¿¤ó£´¡¥£±£±¡óÂæ¤ØÄ´À°¤¬Æþ¤ë¤â¡¢ºÆ¤Ó£´¡¥£±£´¡óÂæ¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¾å¾º·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï½µËöÁ°¤È¤¢¤Ã¤Æ¾¯¤·Ä´À°¤¬Æþ¤Ã¤Æ£´¡¥£±£²¡óÂæ¤Ç°ú¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.572¡Ê+0.008¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.127¡Ê+0.023¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.744¡Ê+0.020¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.390¡Ê-0.003¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.748¡Ê+0.022¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.715¡Ê+0.039¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.200¡Ê+0.015¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.240¡Ê+0.049¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.638¡Ê+0.041¡Ë
