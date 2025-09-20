¡Ö¼«Âð¤«»ö¼Âº§Áê¼ê¤Î²È¤Ç¼ä¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡¡Î¢¶â»ö·ï¤ÇÌµºá¼çÄ¥¤ÎÂçÌîÂÙÀµ¸µµÄ°÷¡¡²ÚÎï¤Ê¤ë²È·Ï¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ê¡ÖÀ¯¼£¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ·ëÅÞ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç½éÂåÉûÁíºÛ¤òÌ³¤á¤¿¸Î¡¦ÂçÌîÈ¼ËÓ¡Ê¤Ð¤ó¤Ü¤¯¡Ë¤ÎÂ¹¤¬¡¢¼«Ì±¿êÂà¤ò¾·¤¤¤¿»ö·ï¤ÇÈï¹ð¤È¤·¤ÆË¡Äî¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¸µ»²±¡µÄ°÷¤ÎÂçÌîÂÙÀµ¡Ê¤ä¤¹¤¿¤À¡ËÈï¹ð¡Ê66¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿10Ëç¡Û¡Ö2¿Í¤Ç1800Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÉÔµºÜ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×É×ÉØ¤È¤â¤Ë²ü¹ð½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¡È´ÝÀî¼îÂå¡ÉÉ×¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¡¡Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¯¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°ÍÍ»Ò¤â
¡ÖÆ»µÁÅªÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¤¬ÈÈºá¤òÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡¡9·î10Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¡£¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò½ä¤ëÎ¢¶â»ö·ï¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢¸µÈë½ñ¤È¶¦¤ËÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¡Êµõµ¶µºÜ¡Ë¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÂçÌîÈï¹ð¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¤¬¸À¤¦¡£
¡Öµ¯ÁÊ»ö¼Â¤Ï2018¡Á22Ç¯¤Ëµì°ÂÇÜÇÉ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Î¥ë¥ÞÄ¶²áÊ¬¤Î¥Ñ¡¼·ô¼ýÆþ·×Ìó5100Ëü±ß¤ò¡¢ÂçÌîÈï¹ð¤Î»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Èï¹ð¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸½¶â¤Ï¡ÈÈë½ñ¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬Àµ¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡É¤Èµõµ¶µºÜ¤òÈÝÄê¡£°ì´Ó¤·¤Æ¿È¤Î·éÇò¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸øÈ½¤Ïº£¸å¡¢»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ø¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤äÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤ò·Ð¤ÆÍèÇ¯3·î¤Ë·ë¿³¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢
¡ÖÌµºá¼çÄ¥¤ÏÌµÍý¶Ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¸½¶â¤òÇÉÈ¶¤«¤é¤Î¡ÈÍÂ¤ê¶â¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤âÊÖ¤»¤ë¤è¤¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¸¡»¡Â¦¤Ï¸½¶â¤ò¡È´óÉÕ¶â¡É¤È¤·¤Æ¡¢Èï¹ð¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑÍÑ¤Î¸ýºÂ¤Ë°Ü¤·¤Æ°û¿©Âå¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Ï¿´¾Ú¤¬°¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¶äºÂ¤ä¸ÞÈ¿ÅÄ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¡Ä¡Ä
¡¡°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç¤ÏÂçÌîÈï¹ð¤ò´Þ¤à¸µ¹ñ²ñµÄ°÷4¿Í¤ÈÇÉÈ¶¤Î²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤é·×12¿Í¤¬Î©·ï¤µ¤ì¡¢8¿Í¤ÎÍºá¤¬¤¹¤Ç¤Ë³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¾¤ËÂçÌîÈï¹ð¤ÎÌµºá¼çÄ¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Ê¡Èºá¡É¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀ¯¼£²È°ìÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¡¢Èï¹ð¤ÎÃÏ¸µ´ôÉì¸©¤ÎÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¡£
¡ÖÂÙÀµ¤µ¤ó¤ÎÁÄÉã¡¢È¼ËÓ¤µ¤ó¤Î»ÍÃË¤Ç¤¢¤ëÌÀ¤µ¤ó¤ÏÏ«Æ¯Âç¿Ã¤ä±¿Í¢Âç¿Ã¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ÎºÊ¤Î¤Ä¤ä»Ò¤µ¤ó¤â»²±¡µÄ°÷¤Ç¤·¤¿¡£ÌÀ¤µ¤ó¤ÎÆóÃË¤¬ÂÙÀµ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀïÁ°¤«¤é3Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ÈÊÝ¼é²¦¹ñ¡¦´ôÉì¡É¤òÃÛ¤¡¢¹ñÀ¯¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÂçÌî²È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡²ÚÎï¤Ê¤ë²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿3ÂåÌÜ¤Î·ÐÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢
¡ÖÍÄÃÕ¼Ë¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç·ÄØæ¤Ç¤¹¡£ÂçÂ´¸å¤ÏÁ´Æü¶õ¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢ÌÀ¤µ¤ó¤È¤Ä¤ä»Ò¤µ¤ó¤ÎÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¡£03Ç¯¤Ë´ôÉì¸©µÄ¡¢13Ç¯¤Ë»²±¡µÄ°÷¤ËÅöÁª¤·¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÀ¯Ì³´±¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»²±¡µÄ°÷2´üÌÜ¤Î24Ç¯¡¢Î¢¶â»ö·ï¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¡£º£Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤âÃÇÇ°¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌîÈï¹ð¤ÎÃÏ¸µ»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö»²±¡µÄ°÷ÅöÁª¸å¤«¤éÃÏ¸µÂÐ±þ¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹Ô»ö¤Ê¤É¤ÏÈë½ñÇ¤¤»¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¶äºÂ¤ä¸ÞÈ¿ÅÄ¡¢´ôÉì»ÔÆâ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÈñÍÑ¤òÀ¯¼£³èÆ°Èñ¤È¤·¤Æ»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉÔ¶½¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢
¡Ö°Ê¹ß¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ç¤â¡¢ËãÉÛ½½ÈÖ¤Î¹âµé¾ÆÆùÅ¹¤Ê¤É¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂçÌî¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤ÇÃÏÈ×¤È´ÇÈÄ¤¬ÍÉ¤é¤®¡¢¸å·Ñ¼Ô¤â°é¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ì±2µÄÀÊ¤¬·ç°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿º£·î¤Î¸©µÄÊäÁª¤Ç¤Ï¡¢¶¦ÅÝ¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¸øÇ§¸õÊä¤ò1¿Í¤Ë¹Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÍÍÍ¤Ç¤¹¡×
»ö¼Âº§¤ÎºÊ¤È»Ò
¡¡¤·¤«¤â¡¢ÂçÌîÈï¹ð¤ÏÆÈ¿È¤Ê¤Î¤ÇÀ¤½±¤Î²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÌî¤µ¤ó¤Ë¤Ï»ö¼Âº§¤ÎÁê¼ê¤È¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë20ºÐ¶á¤¯¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯¼£¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¤¹¡£½é¸øÈ½Á°¡¢Â¿¾¯¤ÏÃÏ¸µ»Ù±ç¼Ô¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¶á¤´¤í¤Ï²»º»ÂÁ¤¬¤Ê¤¤¡£È¼ËÓ¤µ¤ó¤ÎÆ¼Áü¤¬Î©¤Ä´ôÉì±©Åç±Ø¶á¤¯¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«»ö¼Âº§¤ÎÁê¼ê¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤É¤Ç¼ä¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢º£¸å¡¢ÂçÌî¤µ¤ó¤¬À¯¼£¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ·ëÅÞ¤«¤é70Ç¯¡£Â¹¤ÏÎ¢¶â»ö·ï¤ÎÈï¹ð¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÝ¼é²¦¹ñ¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ê½ªßá¡Ê¤·¤å¤¦¤¨¤ó¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£È¼ËÓ²§¤¬¡¢Àô²¼¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£
