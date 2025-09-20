¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¡¡£²°Ì¾ÃÌÇ¡Ä£²£°Æü¤Ë¤â£Â¥¯¥é¥¹³ÎÄê¡¡ÂçÀ¥ÎÉ¤¬²¬ËÜ¤Ë£²ÈïÃÆ¡¢»³ºê¤Ë¤âÅ¬»þÂÇ£²ËÜ¤Ë¾¡ÖËÜ¿Í¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤¢¤ë¡×
¡¡¡Öµð¿Í£µ¡Ý£´¹Åç¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤¬£³°Ì¡¦µð¿Í¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢£³Ï¢ÇÔ¤Ç£Ã£Ó·÷Æâ¤Þ¤Ç£·¥²¡¼¥àº¹¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬²¬ËÜ¤Ë£²ÈïÃÆ¤·¡¢Åê¼ê¤Î»³ºê¤Ë¤Ï£²ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òµö¤¹¤Ê¤É£¶²ó£µ¼ºÅÀ¤È¸í»»¤À¤Ã¤¿¡££²°Ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¡¢£²£°Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ê¤é£Â¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£³³¤Ã¤×¤Á¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¸½¾õ¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢»Ä¤ê»î¹ç¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¿¥ª¥ë¤¬ÍÉ¤ì¤ëÅ¨ÃÏ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢ÂçÀ¥ÎÉ¤ÏÉ½¾ð¤ò¤æ¤¬¤á¤¿¡£½ç°ÌÁè¤¤¤¬ÂçµÍ¤á¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë°Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ¿®Åêµå¡£ËÉ¤²¤¿¤Ï¤º¤Î¼ºÅÀ¤¬¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë½Å¤¯¶Á¤¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë£²ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Æó²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î²¬ËÜ¤Ëº¸±Û¤¨¥½¥í¡£ÂÎÀª¤òÊø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Çòµå¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤¿¡£Â³¤¯»Í²ó¤âÀèÆ¬¤Ç²¬ËÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ïº¸Ãæ´ÖÀÊ¤ØÆ±ÅÀÃÆ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¤â·Ù²ü¤¹¤Ù¤Áê¼ê¼çË¤¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤Ë¶þ¤·¡¢Î®¤ì¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹Å¸³«¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¹â¤µ¤ä¥³¡¼¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëµå¤ÏÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÏÉÔÂ¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¹Å¤¤É½¾ð¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Ç¿©¤¤»ß¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ª¤â£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÇÅê¼ê¤Î»³ºê¤Ë±¦ÍãÀþ¤Ø¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¡££±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÏ»²ó£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤â¡¢ºÆ¤Ó»³ºê¤Ë£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÄËÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢º¸ÍãÀÊ¤Î¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¤ÏÄÀÌÛ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤â½éµå¤òÂª¤¨¤é¤ì£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤ÎÅ¬»þÂÇ¡£ÉÔÍÑ°Õ¤ÊÅêµå¤Ç¾¡Íø¤Î½÷¿À¤ò¼«¤é±ó¤¶¤±¡Ö¤¤Ã¤Á¤êÅê¤²ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤È¤«ÍÞ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤â¡Ö²¬ËÜ¤Î¡ÊËÜÎÝÂÇ¡Ë£²ËÜ¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë£²ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¸ÀÍÕ¤Î¥È¡¼¥ó¼«ÂÎ¤Ï¥½¥Õ¥È¤À¤Ã¤¿¤¬É½¾ð¤Ï¸±¤·¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢ÂçÀ¥ÎÉ¤Ï£¶²ó£±£°°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¤Ç£¹ÇÔÌÜ¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï£²£°£±£¸Ç¯£´·î£±£µÆü¤Î¾¡Íø°Ê¹ß¡¢£±£³Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¡Ê£¶ÇÔ¡Ë¤Ç¡¢Éé¤ÎÎ®¤ì¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤â£³Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó£²°Ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¡££²£°Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ê¤é£Â¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡££Ã£Ó¿Ê½Ð¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£²£°Æü¤Ïº£µ¨¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àºÇ½ªÀï¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Ï¤¤¤¤»î¹ç¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅØ¤á¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¥Ê¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤µ¤»¤Æ¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¢¡¹Åç¤¬£Á¥¯¥é¥¹³³¤Ã¤×¤Á¡¡¹Åç¤Ï£²£°Æü¡¦µð¿ÍÀï¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤«ÇÔ¤ì¤ë¤È£²Ç¯Ï¢Â³£Â¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£´û¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤È£Ä£å£Î£Á¤¬£Ã£Ó³ÎÄê¡£»Ä¤ê£±¥Á¡¼¥à¤òµð¿Í¤ÈÁè¤¦¤¬¡¢¹Åç¤Ï£²£°Æü¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤Æ¡¢»Ä¤ê£·»î¹çÁ´¾¡¤À¤È£¶£µ¾¡£·£²ÇÔ£¶Ê¬¤±¤Ç¾¡Î¨¡¥£´£·£´£´¡£°ìÊý¤Îµð¿Í¤Ï£²£±Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï°Ê¹ß¤Î£·ÀïÁ´ÇÔ¤Ç¤â£¶£¶¾¡£·£³ÇÔ£´Ê¬¤±¡¢¾¡Î¨¡¥£´£·£´£¸¤È¤Ê¤ê¡¢¹Åç¤Ïµð¿Í¤ò¾å²ó¤ì¤Ê¤¤¡£