¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÊóÆ»¾ðÊóÈÖÁÈ¤¬»²²Ã¡ª9Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ØÌ¤Íè¤ò¤³¤³¤«¤é¥¦¥£¡¼¥¯¡Ù¤ÇÂç·¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤â

2020Ç¯10·î¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ØÌ¤Íè¤ò¤³¤³¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬º£Ç¯¤â¡È¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¡É¤È¡È¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¡É¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½¸Ãæ´ë²è¡ØÌ¤Íè¤ò¤³¤³¤«¤é¥¦¥£¡¼¥¯¡Ù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î9Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÊóÆ»¾ðÊóÈÖÁÈ¤¬»²²Ã¡£SDGs¤ò¹¤¯¿¼¤¯¸«¿ø¤¨¤¿´ë²è¤äÆÃ½¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó¤Î¡ØÌ¤Íè¤ò¤³¤³¤«¤é¥¦¥£¡¼¥¯¡Ù¤Ï¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤ÎÌÔ½ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÎä¤ä¤¹ÎÏ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¼«Á³¤Î¥Á¥«¥é¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÎäµÑÊýË¡¡Ö¼«Á³ÎäÇÞ¡×¤Î¸½ºßÃÏ¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¡£
ÅÚÆü¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¿ÍÀ¸¤Î³Ú±à¡Ù¤Ç¡¢°¦É²¸©º£¼£»Ô¤òÉñÂæ¤ËÅç¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÃÏ°è¿©Æ²¤ò³«¤¤¤¿É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤òÊüÁ÷¡£¿©Æ²¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÅç¤ò¸µµ¤¤Ë¡×¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎSDGsÈÖÁÈ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Î¤¿¤Í¡£¡Ù¤Ï2½µÏ¢Â³¤Ç¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÉÂ±¡¡×¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î½Û´Ä»ñ¸»¡×¤òÊüÁ÷¡£¡ØANN¥¹¡¼¥Ñ¡¼J¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤â2½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖIT´ë¶È¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¼ã¼êÇÀ²È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×¡Ö¾Ý¤òµß¤¦¡ª¿·¤·¤¤¥¿¥¤Î¹¹Ô¡×¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¡£
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂçºåËüÇî¤ÇÏÃÂê¡ª¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤òÊüÁ÷¡£¤µ¤é¤Ë9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆSDGs¤Ê»ÜÀß¤«¤é¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¡£
9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¡Ø¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿©°é¤ò¤¹¤ëÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢¡Ê¿Æü¤ÏÀ¸³è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤òÅ¸³«¡ª
Ê¿Æü¤Ï9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Á9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î1½µ´Ö¡¢ÂÓ¤ÎÊóÆ»¾ðÊóÈÖÁÈ¤¬ÆÈ¼«´ë²è¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ªÅ·µ¤Ãæ·Ñ¤òSDGs¤Ê»ÜÀß¤«¤éÊüÁ÷¡£¡Ø±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÙ»Î»³¤ÎÍ¯¤¿å¤Ç°é¤Ä¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤ä¡ÖÌîºÚ¤Èµû¤ò°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤ë¿·ÇÀË¡¡×¤Ê¤É¡¢¿©Âî¤òº£¸åºÌ¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¿·µ»½Ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ØÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥³ÂÀÏº SDGs¿ä¿Ê¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿ÌÜÉ¸¡×¤ä¡Ö¥³¥·¥Î¥Ò¥í¥³Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÏÃÂê¤òÏ¢Æü¥ª¥ó¥¨¥¢¡£¡ØANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÎÍÕ¤ò¥ì¥¶¡¼¤Ë¡×¡Ö»³²Ð»ö¤òAI¤È¥É¥í¡¼¥óµ»½Ñ¤Ç¿©¤¤»ß¤á¤í¡ª¡×¤Ê¤É¹ñÆâ¤ÎSDGs¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤³°¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¼Êý¤Î¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼J¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Çºî¤é¤ì¤ëÆî¹ñ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¡×¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤·¤Æ¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦°ä»º¤Î7³ä¤¬°Û¾ïµ¤¾Ý¤Î´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë!?¡×¡Ö¿¹ÎÓ²ÐºÒ¤¬2ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë!?¡×¤Ê¤É¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ºÙÀîÛÙ¤¬1½µ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¹ÃÈ²½¤ÇÊÑ¤ï¤ëÀ¤³¦¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡£
¢¡4¿Í¤Î¤ª¤¸¤¤¤¬¤¿¤Æ¤¿¡ÖµðÂçÉ÷¼ÖÍ¶Ã×·×²è¡×
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø4¿Í¤Î¤ª¤¸¤¤Ê³Æ®µ¡ÁÎØÅç¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É´õË¾¤ò¤Ä¤Ê¤°É÷¡Á¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÈïºÒÃÏ¡¦ÎØÅç¤ÎÉü¶½¤ò´ê¤¦4¿Í¤Î¤ª¤¸¤¤¤¿¤Á¡£Èà¤é¤ÏÇ½ÅÐ¤ÎÃÏ·Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡ÈÉâÂÎ¼°ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¡É¤ÎµðÂçÉ÷¼Ö¤òÎØÅç¤ËÍ¶Ã×¤·¤è¤¦¤È·×²è¤ò¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£Èà¤é¤ÎÇ®°Õ¤Ï³¤¤òÄ¶¤¨¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅÂç¹ñ¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î³èÆ°¤ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎºÆ¥¨¥Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦»³¸ýË¤¬Å°Äì¼èºà¡£ÎØÅç¤òÉñÂæ¤ËÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØQ-1 ÃÎ¤Î¹Ã»Ò±à¡ÁÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë9Ê¬´Ö¡Á¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
2022Ç¯ÅÙ¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¹â¹»¤ÇÉ¬½¤²½¤µ¤ì¤¿¡ÖÁí¹çÅª¤ÊÃµµæ¤Î»þ´Ö¡×¡£¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤Î¤¢¤ë²ÝÂê¤òÌä¤¤¤È¤·¤Æ¤¿¤Æ¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ä¼Â¸³¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤ÆÆÀ¤¿À®²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¡ØQ-1¡Ù¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬Ãµµæ·ë²Ì¤ò»ý¤Á´ó¤ê¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¶¥¤¦¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤µ¤Ê¤¬¤é¡ÈÃÎ¤Î¹Ã»Ò±à¡É¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ»²²Ã293¥Á¡¼¥à¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡©